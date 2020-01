Erst der Bau der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (hier die historische Kleinbahn Jan Harpstedt) bescherte Harpstedt im 20. Jahrhundert die Anbindung an das überregionale Schienennetz. (DHEF)

Die Entwicklung des Harpstedter Raumes in den vergangenen 4000 Jahren ist Thema des Vortragsnachmittags „Altstraßen im Amt Harpstedt von der Bronzezeit bis in die Neuzeit“, zu der die Samtgemeinde und der Beirat des Forschungsprojektes „Bäuerliche Siedlungs- und Geschlechterhistorie im Alten Amt Harpstedt“ der Universität Vechta am Sonnabend, 25. Januar, ab 14 Uhr ins Hotel „Zur Wasserburg“ einladen.

Beginnen wird um 14 Uhr Elfriede Hornecker (Hoya) mit dem Vortrag „Der Folcwech, eine bronzezeitliche Handelsstraße an der Grenze des Alten Amtes Harpstedt.“ Beim Folcwech handelt es sich um eine der ältesten Verkehrsverbindungen zwischen den Niederlanden im Westen und dem Harz in Osten. Indizien sprechen laut Ankündigung dafür, dass er bereits in der Zeit zwischen 2200 bis 800 vor Christus genutzt wurde. In der Literatur des 19. Jahrhunderts wird er als „Hauptstraße dieser Gegend von Osten nach Westen“ bezeichnet, doch heute ist er fast vergessen. In ihrer neuesten Publikation „Unterwegs auf alten Spuren. Der Folcwech zwischen Weser und Hunte“ untersucht Elfriede Hornecker diesen Abschnitt, der seit dem Mittelalter als Grenzmarkierung auch des Alten Amtes Harpstedt und sehr wahrscheinlich bis heute an einigen Stellen als Kreis- und Gemeindegrenze diente. Doch woher weiß man von dieser bis zu 5000 Jahre alten Route, die erst in Schriftquellen auftauchte, als sie als Verkehrsweg unwichtig geworden war? Und welche Funktion hatte sie? Diesen und anderen Fragen geht Hornecker in ihrem Vortrag nach.

Zweiter Referent ist Stefan Eick aus Kiel mit seinem Vortrag „Zusammenhänge von Landesherrschaften und der Streckenführung von Fernverkehrsstraßen im norddeutschen Raum“. Hier geht es darum, ob sich ein Zusammenhang zwischen der Entstehung von Landesherrschaften und der Streckenführung von Fernverkehrsstraßen feststellen lässt. Die Territorien in Norddeutschland entstanden ungefähr zur selben Zeit, in der sich Städte zum länderübergreifenden Netzwerk der Hanse zusammenschlossen, um im Verbund Interessen der durchziehenden Fernhändler gegenüber den Landesherren zu vertreten, heißt es in der Ankündigung. Die Fernhändler zahlten Zölle an die jeweiligen Landesherren und sorgten dafür, dass diese über Geld verfügten. So lag es nun im Interesse der Herren, den Fernverkehr durch das eigene Land zu lenken.

Nach einer Kaffeepause setzt der Diepholzer Herbert Bock gegen 16.30 Uhr die Vortragsreihe fort unter dem Titel „Das Straßensystem im Alten Amt Harpstedt im 17. und 18. Jahrhundert“. Wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung der bäuerlichen Siedlungen im späten Mittelalter waren ihre Lage im Raum und die damit verbundenen Verkehrsanbindungen. Seinerzeit gab es etliche Fernhandelsstraßen von überregionaler Bedeutung, die durch den Raum des Alten Amtes Harpstedt führten oder es zumindest tangierten. Anhand von alten Karten und Zeichnungen zeigt der Referent die Verkehrsinfrastruktur auf und erläutert ihre Bedeutung.

Zum Abschluss referiert Steffen Akkermann aus Harpstedt gegen 17.15 Uhr zum Thema „Die Verkehrsstruktur des Fleckens Harpstedt im 19. und 20. Jahrhundert“. Demnach lag Harpstedt bis ins 19. Jahrhundert abseits wichtiger Handelswege und blieb daher ohne nennenswerte Wirtschaftskraft. Der Wandel in der Verkehrsstruktur begann mit der Einrichtung der Poststelle 1848. Erst 1860 folgte dann der Ausbau der Verbindungsstraßen zu den Nachbarorten. Das Ziel, Anschlüsse an die entstehenden Bahnlinien zu bekommen, konnte zunächst nicht erreicht werden. Erst die Errichtung der Delmenhorst-Harpstedter-Eisenbahn ab 1910 ermöglichte den Anschluss an ein überregionales Bahnnetz. Der weitere Ausbau der Verbindungsstraßen und der Bau der Autobahnen haben die Verkehrssituation im 20. Jahrhundert wesentlich verbessert.

Die Redner freuen sich auf einen informativen Nachmittag und auf zahlreiche Interessenten. Ende der Veranstaltung wird gegen 18 Uhr sein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.