Jens Fröhlke muss zurzeit sein Mini-Eigenheim winterfest machen. Schließlich heißt Verzicht nicht, dass man frieren möchte. (Janina Rahn)

Wenn Jens Fröhlke früher in einer 60- bis 80-Stunden-Woche steckte, dann abends in freudiger Erwartung auf seinen Belohnungskaffee nach Hause kam und nicht die richtige Milch dazu im Kühlschrank stand, war das nicht gut. „Es gab dann richtigen Ehekrach, weil ich das persönlich genommen habe“, erzählt er heute, und weiter: „Ich habe das als respektlos gegenüber mir und meinem ganzen Einsatz bei der Arbeit empfunden. Ich war fest davon überzeugt, dass ich Anspruch auf diesen Kaffee mit genau dieser Milch hatte.“

Wenn man Fröhlke gegenüber sitzt und ihm zuhört, passen seine Erzählung und das Bild von damals so gar nicht mit dem Menschen zusammen, der sich da in einem Wäldchen am Rande von Wildeshausen in einem alten Bauwagen eingerichtet hat und gerade versonnen einen Cowboykaffee – frisch aufgebrüht, schwarz und mit Satz am Becherboden – trinkt. Der heutige Jens Fröhlke hat mit dem von früher nicht mehr viel zu tun. Oder alles. Denn ohne sein altes Leben hätte er nie der werden können, der er heute ist. Er ist eines Tages ausgestiegen – aus einem System, von dem er dachte, dass es ihn glücklich machen würde. Doch es trieb ihn in ein Hamsterrad, aus dem er raus wollte. Und so beschloss er, dass er ohne Geld leben möchte.

Der 57-Jährige ist wohl vielen als Inhaber der Buchhandlung Bökers am Markt bekannt. Als solcher hat er „25 Jahre richtig heftig gearbeitet“, wie er selbst sagt. „Das Buchgeschäft ist schwierig. Man kämpft permanent ums Überleben und arbeitet quasi von Weihnachtszeit zu Weihnachtszeit, in der die Zahlen endlich mal schwarz sind“, erzählt er. Wenn da mal eine Woche lang der Laden schlecht lief, brachte ihn das um den Schlaf. Schließlich hatte er ein Haus zu finanzieren, eine Frau und zwei Söhne zu versorgen. Zur Belohnung während besonders harter Arbeitsphasen kaufte er sich Dinge, von denen er dachte, dass er sie braucht. „Aber selbst über eine neue Anlage konnte ich mich nicht lange freuen“, erinnert er sich.

Seit seiner Jugend, als er im Fernsehen Bilder hungernder Kinder in Äthiopien sah, hatte Fröhlke so ein unterschwelliges Bauchgefühl – „so ein Gefühl von: 'Das ist nicht okay, was wir hier machen'“. Aber er konnte es nie so recht greifen. „Mit 50 kam dann Galopp in die Sache. Da hatte ich keine Midlife Crisis, sondern meine Wechseljahre. Denn meine Werte haben plötzlich völlig gewechselt“, sagt er. Eines Tages hat es ihn dann kalt erwischt. Als er morgens vorm Spiegel stand und sich rasierte, wusste er: „Ich muss mich bewegen. Ich muss wandern gehen.“ Der Entschluss stand sofort fest. Er würde ein Jahr auf Wanderschaft gehen, und zwar ohne Geld. Das war vor vier Jahren.

„Ich wollte Grenzen auflösen – meine eigenen, die von Beziehungen, die zur Arbeit. Ich wollte endlich wissen, wo ich hier eigentlich bin. Ich kannte ja alles nur vom Vorbeiflitzen. Ich wollte Menschen kennenlernen und echte Gemeinschaft erleben“, beschreibt er seinen damaligen Wunsch. Aber vor allem wollte er aus dem kapitalistischen System ausbrechen. Und obwohl er Camping und draußen schlafen immer gehasst hatte, zog er ohne Zelt los. „Ich wollte mich nicht zurückziehen“, begründet er das.

Eine gewisse Ausrüstung brauchte er trotzdem. Die finanzierte er über ein Crowdfunding. Im Grunde begeisterte er online andere, zum Teil fremde Menschen für seine Idee und sammelte von ihnen Geld ein. Fröhlke ist sich bewusst, dass er damit doch wieder indirekt im Geldkreislauf steckte, „aber wenigstens konnte ich so andere Menschen in das Projekt einbinden und eine Öffentlichkeit für mein Thema schaffen“, sagt er.

Insgesamt 367 Tage war er zu Fuß und ohne Geld unterwegs. Was er bekam, wurde ihm geschenkt. Einmal fand er einen Zwanzig-Euro-Schein auf der Straße. „Das fühlte sich so seltsam an. Den wollte ich auf keinen Fall behalten. Also habe ich ihn einem Bettler gegeben“, erzählt Fröhlke.

Bauwagen als neues Zuhause

Drei Wochen vor seiner Heimkehr, bekam er durch einen Zufall zwei ausrangierte Bauwagen geschenkt. Die stellte er auf dem Grundstück einer Freundin ab und begann direkt nach seiner Rückkehr mit dem Ausbau. Denn als er im Sommer nach Hause kam, war alles anders. Bei ihm und seiner Familie. „Es war ja so viel passiert“, sagt Fröhlke. Lebenswege und -träume hatten sich auseinander bewegt. Wie will man seinen Partner mitnehmen, wenn man von heute auf morgen alle bisherigen Werte, Planungen und Wege über den Haufen wirft und ganz anders neu beginnen möchte? Wie geht man damit um, wenn die Vorstellungen vom Leben plötzlich zu verschieden sind? „Es war klar, dass das nicht mehr funktioniert“, erzählt Fröhlke. Als die Bauwagen im Herbst fertig waren, zog er zu Hause aus.

Inzwischen steht sein Bauwagen in einem kleinen Wäldchen in einer ehemaligen Wochenendhaussiedlung. Zwei weitere Wagen, die von Freunden bewohnt werden, stehen etwas abseits. Außerdem gibt es auf dem Grundstück eine Gästehütte, eine Komposttoilette, eine Feuerstelle, ein Holzlager und eine Hängematte. In seinem Bauwagen hat er alles, was er zum Leben braucht: eine kleine Küche, eine Sitzecke, eine Matratze und ein paar Regale.

Fröhlke organisiert sich so weit es geht geldfrei. „Ich esse, was sonst im Bioladen weggeschmissen würde und beteilige mich beim Food Sharing. Meine Kleidung trage ich auf und bekomme Sachen geschenkt“, erklärt er, muss aber auch einräumen: „Was ich noch nicht geldfrei hinkriege, sind meine Krankenversicherung und die Telekommunikation. Da habe ich noch keine gute Lösung gefunden.“ Er arbeitet weiterhin in der Buchhandlung. Er organisiert Lesungen und Projekte, allerdings nicht innerhalb fester Arbeitszeiten. Und er bezieht keinen Lohn. Nur das Geld für seine zwei Problemfelder nimmt er aus dem Laden, der ihm immer noch gehört. „Aber langfristig möchte ich mich dort rausziehen. Seit einem Jahr bin ich schon cheffrei. Das Geschäft funktioniert inzwischen wie ein Kollektiv“, so Fröhlke. So hat er Zeit, um Vorträge zu halten. „Die verschenke ich. Nur die Fahrkarte lasse ich mir bezahlen“, erklärt er.

Hunderprozentig ist er aus dem Geldkreislauf, dem er so gerne entrinnen möchte, noch nicht herausgekommen. „Natürlich ist das alles mit Geld bezahlt worden – zumindest indirekt. Geld ist immer im Spiel. Aber mein persönlicher Raum ist geldfrei, und das ist ein Anfang. Er ist sozusagen eine Simulation. Denn ich glaube fest daran, dass eine geldfreie Welt möglich ist – auf problemlose, einfache, nachhaltige und erfüllende Weise“, sagt Fröhlke.

Sein Plätzchen im Wald ist nur ein „Zwischenzustand“, wie er es nennt. Das Grundstück, auf dem sein Bauwagen steht, soll in naher Zukunft bebaut werden. Aber Fröhlke sieht das entspannt: „Ich bin noch lange nicht am Ende meines Prozesses angekommen. Vieles ist noch nicht gelöst.“

Zufrieden sieht er aus, wie er da mit seinem Cowboykaffee vor seinem Wagen sitzt. Und obwohl er heute so wenig besitzt, fühlt sich das für ihn nicht wie Armut an: „Ich lebe in absolutem Reichtum. Manchmal habe ich nichts aufs Brot. Dann nehme ich eben Marmelade, die ich selbst gemacht habe. Es wird schon weiter gehen. Nicht, weil ich irgendeinen verrückten Anspruch darauf hätte, sondern weil gute Dinge passieren, wenn man dem Leben seinen Raum gibt.“