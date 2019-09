Im ehemaligen Laden hat Ralf Galke Whisky stehen, den man nicht unbedingt im Supermarkt findet. (Janina Rahn)

Hude. Ralf Galke steht in seinem Whiskyzimmer und erzählt. Er geht von Flasche zu Flasche, weiß zu jeder einzelnen eine Geschichte und möchte diese auch unbedingt teilen. Er kommt vom Hölzchen aufs Fässchen, vom Tröpfchen aufs Schlückchen. Warum ist dieser Whisky so hell und der da so schön honigfarben? Nach was riecht der hier? Und was hat das mit dem Fass und dem Lagerungsort zu tun? Man könnte ihm ewig zuhören. Der 48-Jährige weiß, wovon er da spricht. Und er spricht mit Leidenschaft. Deshalb sind seine Tastings auch solch ein Erlebnis.

Galkes Liebe zum Whisky begann ohne Whisky – dafür mit Reisen und Musik. „Mit 15 bin ich nach Irland gereist. Dort bin ich zum ersten Mal mit keltischen Traditionen in Berührung gekommen“, erinnert er sich. „Damals war ich noch komplett rothaarig und sommersprossig, und irgendwie habe ich mich dort direkt zu Hause gefühlt“, erzählt er weiter. Vor allem die keltische Musik faszinierte ihn sofort – so sehr, dass er gleich selbst zu musizieren begann. „Mit 18 habe ich bei Folksessions mitgemacht, und so langsam lernte ich auch Whisky kennen“, berichtet er.

Erst mit 20 reiste Galke schließlich nach Schottland – und das veränderte alles. „Das war mit seinem Torfland, den Steilküsten und der Einsamkeit viel brachialer als das liebliche, grüne, hügelige Irland“, sagt er. In Schottland besuchte er erstmals Destillen – inzwischen hat er rund 60 besichtigt. „Wir fahren aber auch zweimal pro Jahr nach Schottland“, sagt Galke.

Whisky-Club „Mc Quaich“

Mit einigen Freunden gründete er 2003 einen Club namens Mc Quaich. „Jeden Monat werfen wir Geld in einen Topf. Alle drei Monate treffen wir uns dann und machen uns einen schönen Abend“, erklärt er. Mit seinen Freunden machte er auch seine ersten Tastings. Doch in Galke reifte der Wunsch nach mehr. Anfang des Jahrtausends kaufte er mit seiner Frau ein Landhaus in Hude. Im oberen Geschoss richteten sie eine Ferienwohnung ein. Dazu wollten sie eigentlich ein Café eröffnen. „Aber wegen der ländlichen Umgebung kann es hier auch mal zu Gerüchen kommen, die einem Café nicht so dienlich sind“, sagt Galke, und weiter: „Also habe ich mich gefragt, warum ich nicht einfach mein Hobby zum Nebenberuf mache. Und so haben wir die Whiskythek gegründet.“

Die bestand aus einem kleinen Laden und einem Tasting-Zimmer. Bis zu 350 verschiedene Flaschen hatte Galke in dem Mini-Laden zum Teil stehen. „Durch meine Beziehungen hatte ich ganz andere Whiskys im Sortiment als die im Supermarkt“, erzählt Galke. Ihm machte vor allem das Agieren mit anderen Menschen Spaß: „Das war ein toller Gegenpol zu meinem Hauptjob.“

Den würde er übrigens um keinen Preis aufgeben, sagt er: „Ich habe meinen Traumjob.“ Er ist Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung im Area Control Centre in Bremen. Dort muss er sich so stark konzentrieren, dass er einen Ausgleich braucht. Da das Feierabendbier oder vielmehr der Feierabendwhisky auf Dauer bekanntermaßen gefährlich werden könnte, lässt er lieber andere probieren – als „Whiskypapa“.

Den Namen hat er aus seinem Hauptberuf: „Am Ende von Telefonaten verabschieden wir uns mit unseren Initialen aus dem Nato-Alphabet. Jedem Fluglotsen werden solche Initialen zugewiesen. Ich war erst Mike Yankee, dann Golf Lima, und dann wurde Whisky Papa frei. Das wollte ich haben. Denn ich mag Whisky und ich bin dreifacher Papa“, erklärt Galke. Der Whisky soll sein Nebenjob bleiben, „denn so muss ich nichts erledigt kriegen oder noch schaffen, sondern kann einfach meine Leidenschaft ausleben“.

2013 schlossen Galke und seine Frau den Laden. Seither konzentriert sich Galke auf die Tastings. Die finden inzwischen in Lokalen oder den Wohnzimmern der Kunden statt. „Wir wollten die Tastings aus dem Haus haben“, erzählt Galke und ergänzt: „Wir haben zwar ein offizielles Ende, aber dann ist es meistens doch so lustig und gemütlich, dass so ein Tasting schon mal bis 2 Uhr nachts dauert. In Verbindung mit Alkohol ist das in den eigenen Privaträumen nicht immer gut.“

Für die Veranstaltungen fährt Galke bis nach Hamburg oder Osnabrück. In Cuxhaven war er schon und auf den ostfriesischen Inseln. Auf jedes Tasting bereitet er sich drei bis vier Stunden vor, denn keines ist wie das vorherige. Und es wird auch nicht nur am Whiskyglas genippt. Galke kommt im traditionellen Kilt und spielt Dudelsack.

„Den spiele ich, seit ich 40 bin. Ich glaube, das war meine Midlife Crisis. Ich hatte die Wahl: Entweder kaufe ich mir ein Cabrio und suche mir eine neue Frau, oder ich lerne den Dudelsack zu spielen“, erzählt er. „Das zu lernen, war allerdings eine Tortur. Man sagt aus gutem Grund, dass es sieben Jahre dauert, bis man passabel spielt“, fügt er hinzu.

Neben dem geistig anstrengenden Beruf und seiner Whisky-Leidenschaft, die ihn sofort quirlig macht, braucht Galke auch manchmal einfach nur Ruhe und Entspannung. Die findet er zum Beispiel in der Meditation. Und weil er diese Ruhe auch anderen Menschen weitergeben möchte, ist er seit 2014 Stressbewältigungs- und Entspannungstherapeut. „Im Gegensatz zu den Whisky-Tastings rede ich da nur wenig“, sagt er schmunzelnd.

Auch bei der Arbeit hilft er gestressten Kollegen. Mithilfe des Critical Incident Stress Managements übernimmt er bei ihnen nach kritischen Situationen am Arbeitsplatz die psychologische Erstbetreuung. Zudem widmet er sich dem Team Management.