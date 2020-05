Henry Grimm, Seniorennetzwerker beim DTV, hängt an der Sporthalle regelmäßig Termine für Menschen auf, die nur noch bedingt Sport treiben können. (INGO MOELLERS)

„Möchten Sie sich nicht mit Ihrem Chor am Weihnachtssingen beteiligen?“, soll eine Mitarbeiterin der Stadt Delmenhorst Henry Grimm im vergangenen Jahr gefragt haben. Dabei leitet er gar keinen Chor. Er ist der Seniorenwart des Delmenhorster Turnvereins (DTV). Eine Verwechslung? Nein. „In der Seniorengruppe des DTV singen wir so viel, dass offensichtlich der Eindruck entstanden ist, wir seien ein Chor“, klärt Grimm das Missverständnis schmunzelnd auf. Auch er ist Mitglied des Seniorennetzwerks Delmenhorst, das gerade im Begriff ist, ein Verein zu werden.

Das Amt des Seniorenwarts hat das Vorstandsmitglied seit 1993 inne. „Es geht darum, die Mitglieder des DTV anzusprechen, die aus Altersgründen nicht mehr aktiv Sport treiben können, aber dennoch am Vereinsleben teilhaben wollen“, erläutert der 85-Jährige. Deswegen sind die Aktivitäten der Seniorengruppe auch gänzlich unsportlich. So treffen sich regelmäßig bis zu 20 Senioren, um beispielsweise einander gegenseitig aus Büchern vorzulesen.

„Mehrere der älteren Herrschaften sprechen auch platt“, sagt Grimm, der selbst niederdeutsch spricht. „Deswegen habe ich das auch zum Inhalt der Begegnungen gemacht.“ So lädt er hin und wieder zum „Plattdeutschen Nachmittag“ bei Kaffee und Kuchen ins Vereinsheim der Stadtbadhalle ein. Wer den nächsten Termin erfahren möchte, kann sich bei Henry Grimm unter der Telefonnummer 0 42 21 /6 65 78 melden.

Nicht nur im gesprochenen Wort, sondern auch im gesungenen geht es oft platt zu. „Ich habe Liederhefte erstellt mit Volksliedern aus meiner Kindheit“, sagt der früheere Leichtathlet. Darunter seien Wanderlieder, das „Heidenröslein“ von Johann Wolfgang von Goethe und Lieder, die er nach der passenden Jahreszeit sortiert hat. Ob Chor oder nicht – Henry Grimm und seine Senioren haben sich dann tatsächlich auf dem Weihnachtsmarkt zum Weihnachtssingen getroffen. Jeder von ihnen trug eine rot-weiße Weihnachtsmannmütze. „Am 1. Mai veranstaltete unsere Seniorengruppe vom DTV das erste Burginsel-Singen“, nennt Grimm ein weiteres Beispiel. „Daran nahmen 40 überwiegend ältere Menschen teil (zwölf vom DTV). Weil es gut angenommen wurde, fand es am 22. September ein weiteres Mal statt. Für eine Fortsetzung müssen wir warten, bis das Corona-Virus uns nicht mehr belastet.“

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat auch Gruppenreisen organisiert. Zum Beispiel in das Theodor-Storm-Zentrum in Husum. „Da haben mich ein paar Mitglieder gefragt, ob sie eine Nachbarin mitnehmen dürfen“, erzählt er. „Natürlich durften die auch mit. Die Gruppe ist ohnehin eine Mischung aus Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern. Ich möchte jeden erreichen.“

Ein weiteres Angebot des Seniorenwartes sind Vorträge: „Ich hatte schon Redner engagiert, die zu seniorenbezogenen Themen wie Testament, Erbschaft, Streitschlichtung und Besteuerung der Rente gesprochen haben“, zählt der 85-Jährige auf. „Den Schlichter habe ich übrigens über das Seniorennetzwerk kennengelernt.“

Erbschaft, das ist ein Thema, das auch ein anderes Mitglied des Seniorennetzwerks interessiert: Peter Blum. Er hilft älteren Menschen, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten zu erstellen. Zwei Mal im Monat fährt er Delmenhorster Senioren in die Stadt, damit sie einkaufen gehen können. Dabei ist Blum mit seinen 84 Jahren kaum jünger als seine Schützlinge. Das beeindruckt Henry Grimm: „Er ist auf der Ebene der Menschen und lässt erkennen, dass ihm dieses Thema wichtig ist.“ Auch für die Gründerin des Seniorennetzwerks, Nicole Zakrzewski, hat er nur lobende Worte: „Die Leiterin macht das ganz toll.“

Von der Mitgliedschaft im Seniorennetzwerk profitiere er, weil er sich an Gesprächen beteiligen und zuhören könne, was die anderen Mitglieder vermitteln. „Ich mische mich auch gerne ein“, beschreibt sich der 85-Jährige selbst. Gerade Veranstaltungstermine, beispielsweise des Deutschen Roten Kreuzes, gebe er gerne an seine Senioren weiter. Auf der anderen Seite könne er dort seine eigenen Aktivitäten vorstellen. Davon könnte vielleicht auch das eine oder andere Mitglied des Seniorennetzwerks profitieren. „Der Sinn eines Netzwerks ist ja das Geben und Nehmen“, zeigt er sich überzeugt. Aber vor allem könnten natürlich die Senioren einen Vorteil aus der Existenz des Seniorennetzwerks ziehen: „Senioren haben mit Themen zu kämpfen, wissen aber nicht, wohin sie sich wenden können“, meint Grimm. Im Seniorennetzwerk könnten sie Hilfe finden. Denn: „Das Seniorennetzwerk bietet Begegnung von Mensch zu Mensch.“

Nicht nur als Seniorenwart und -netzwerker ist es ihm wichtig, „hilfsbedürftigen Menschen kleine Freuden zu machen“, sagt Henry Grimm und erzählt, wie er in der Nachbarschaft für eine ältere Dame gesammelt habe, kurz bevor diese 100 Jahre alt wurde. Sie bekam ein „essbares, altersgemäßes Präsent und ein Kopfkissen in Herzform“. Die Nachbarin habe sich darüber so sehr gefreut, dass er diese Aktion zu Ostern wiederholt habe. „Dieses Mal bekam sie ein Osterei aus Porzellan mit einer Figur.“