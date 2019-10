Das Klavier, an dem Gerd Voß mit elf Jahren das Musizieren begann, steht nun im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, wo er mit dem neuen Nordischen Gospelchor Delmenhorst proben wird. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. „Wenn man beim Pflügen auf dem Trecker sitzt und sich selbst immer öfter dabei erwischt, wie man vor sich hin predigt, dann hat man wohl seine Berufung gefunden“, sagt Gerd Voß. Der ehemalige Landwirt aus Rhauderfehn hat auf seinen „Ruf“ gehört. Inzwischen ist er Gemeinschaftspastor in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, einer Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche. Seit Juli dieses Jahres ist sein Arbeitsplatz das Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Delmenhorst. Und er hat bereits ein neues Herzensprojekt gefunden, das er gerade ins Leben ruft: den Nordischen Gospelchor Delmenhorst.

Voß wuchs auf dem elterlichen Hof in Rhauderfehn auf. „Meine Eltern waren Landwirte vom alten Schlag – christlich geprägt, aber durchaus der Musik zugetan“, erzählt er. „Wenn Lieder wie ‚Tulpen aus Amsterdam‘ liefen, sind meine Eltern aufgesprungen und haben einen Walzer getanzt. Bei der Hitparade haben wir immer alle mitgesungen“, erinnert er sich mit einem strahlenden Gesicht.

Doch das sonstige Leben als Bauer entsprach nicht so seinem Naturell. Und so entschied er sich, seine Predigten nicht länger auf dem Traktor, sondern lieber auf der Kanzel zu halten. Er absolvierte eine vierjährige theologische Ausbildung in der Nähe von Stuttgart. Sechs Jahre arbeitete er als Jugendreferent in Reutlingen, bevor er im Jahr 2001 als Gemeinschaftspastor in Verden angestellt wurde.

"Dort war ich ja lange, und es war dort auch alles gut. Aber dieses Jahr bin ich 53 geworden und dachte: ‚Wenn ich noch mal etwas anderes machen will, dann jetzt‘“, erzählt Voß. Deutschlandweit schaute er sich nach einer neuen Stelle um – und stieß auf Delmenhorst. "Da habe ich die Gunst der Stunde null genutzt", sagt er. In Delmenhorst möchte er Visionen umsetzen und Dinge verändern. "Ich habe da zum Beispiel die Idee von einem neuen Gemeindebau. Ich möchte das Miteinander gern schlicht halten, aber persönlich und echt gestalten", erklärt er seine Idee.

Voß will den gravierenden Unterschied zwischen Geselligkeit und Gemeinschaft verdeutlichen. Er will hinter die Fassade blicken und, statt eine „Gottesdienst-Show“ abzuliefern, die nur konsumiert wird, die Gemeinde einbeziehen. „Wer dabei ist, ist schon mittendrin“, formuliert er es. Und Voß möchte die Gemeinschaft ein wenig beleben – beispielsweise mit dem Chor.

Seine eigene musikalische Laufbahn begann schon recht früh – mit elf, als er mit Klavierunterricht begann und im Jugendchor sang. Als er 15 war, fehlten plötzlich ein Chorleiter und ein Organist. „Da wurde ich gefragt, ob ich eines davon übernehmen würde“, berichtet Voß. Und so übernahm er als jüngster im Chor die Leitung. „Im ersten Jahr habe ich mich wirklich schwer damit getan. Aber ich war auch noch in einem anderen Chor mit einer sehr inspirierenden Leiterin, von der ich auf einer Chorfreizeit viel gelernt habe“, erzählt er.

Seitdem begleitet ihn das Gründen und Leiten von Chören und Projekt-Chören sein Leben lang. Zuletzt gründete er 2009 den Gospelchor Verden, den er ebenfalls leitete. Und nun soll es nordisch werden. „Hier gibt es schon viele Gospelchöre in der Umgebung, da wollte ich mich nicht mit dem nächsten einreihen. Und ich mag das Irisch-Keltische. So bin ich auf den Nordischen Gospelchor gekommen“, berichtet Voß.

Wenn er selbst singt, reißt das den Zuhörer mit. Die Kraft in seiner Stimme und seine Hingabe sind beeindruckend. „Ausdrucksstark zu singen und zu musizieren, ist das Ergebnis einer Depression und einer tiefen Freundschaft“, sagt Voß. Nachdem seine erste Ehe zerbrochen war, ging es ihm nicht gerade gut. Doch er lernte während seiner theologischen Ausbildung einen Ostfriesen namens Andreas de Vries kennen. „Er macht auf so ergreifende Art und Weise Musik, dass das für mich ein echtes Ventil wurde. Plötzlich konnte ich ganz anders singen und fühlen, was ich sang“, erinnert sich Voß. Die beiden taten sich als Duo zusammen und traten gemeinsam auf. Bei einem dieser Konzerte lernte er seine zweite Frau kennen.

Was er selbst beim Musizieren erfahren hat, möchte er auch mit den Mitgliedern des neuen Nordischen Gospelchors Delmenhorst teilen. Denn das Fühlen, das Erleben und das Ausleben des Liedes ist es, was seiner Meinung nach den Gospel ausmacht. „Ich will hier keinen Spitzenchor gründen, der perfekt klingt und mit dem ich CDs aufnehme. Mir geht es um den Ausdruck und darum, dass beim Auftritt etwas passiert“, sagt er.

Ihm ist klar, dass man für diese Art des Singens etwas seines Inneren zeigen muss, vielleicht Hemmungen überwinden muss. „Aber genau dazu soll der Chor eine Ermutigung sein. Dafür muss man beim Singen eine Geschichte erzählen, die man selbst versteht und fühlt“, erklärt Voß seinen Ansatz. Und man dürfe dabei keine Angst haben, möglicherweise nicht so gut zu singen: „Wenn man nicht darauf achtet, was der Nachbar neben einem denkt oder wie der gerade singt, sondern selbst aus ganzem Herzen singt, ist man der beste Sänger der Welt“, ist er sich sicher. Ihm ist es lieber, wenn der Chor über das Ziel hinausschießt. Wenn dann ein Ton nicht stimmt, wird er eben geübt.

Am Donnerstag, 24. Oktober, geht es mit den Proben los. Die finden dann immer donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Moltkestraße 14 statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Monat. Zwei kostenlose Schnupperstunden gehen dem voran.

Noch kennt Voß „sein Personal“ nicht. Er weiß nur, dass sich bereits 47 Interessierte angemeldet haben – darunter acht Männer. „Drei Instrumentalisten sind auch schon dabei, aber ich suche noch welche. Vor allem einen Fiddler, einen Bassisten oder einen Akkordeonisten“, sagt er. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies per E-Mail an gerdwillmsvoss@live.de machen. Dies ist aber auch noch möglich, wenn der Chor bereits seine Proben aufgenommen hat.