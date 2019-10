Fast 200 Jahre ist das Amtshaus in Falkenburg inzwischen alt. Aber nur 33 Jahre diente es tatsächlich als Verwaltungssitz. (Ingo Moellers)

Man stelle sich das in der heutigen Zeit vor: Da haben die Verantwortlichen gerade erst einen Amtssitz (in diesem Fall 1814) gebaut, und neun Jahre später käme ein neuer Bürgermeister und sagt: Ich hätte gern ein neues Rathaus. Da würde es wohl ganz schön lebhaft zugehen im Gemeinderat.

Im Jahr 1823 verhielt sich das noch ein bisschen anders. Zwar hatte die Regierung des Herzogtums Oldenburg erst 1814 in unmittelbarer Nachbarschaft zur St. Cyprian- und Corneliuskirche ein neues Verwaltungsgebäude für den Amtmann Friedrich Christian Gether errichtet, doch nach dessen Tod 1822 hatte sein Nachfolger Gerhard Bulling durchaus ein gutes Argument, den Amtssitz nach Falkenburg zu verlegen. Das Amt Ganderkesee umfasste nach der Verwaltungsreform von 1814 nämlich die Kirchspiele Ganderkesee und Hude, und Bulling machte geltend, dass die Bürger für Verwaltungsangelegenheiten in etwa die gleiche Wegstrecke zurückzulegen hätten, wenn man den Sitz nach Falkenburg verlegen würde. Was die Regierung letztlich überzeugte.

Im März 1823 stellte Bulling den entsprechenden Antrag, und am Neujahrstag 1824 kaufte er vom Landwirt Claus Neels ein Grundstück, das 300 Schritte vom Gasthof „Post“ entfernt lag – wohl bereits in dem Wissen, dass die Regierung noch in der gleichen Woche die Genehmigung erteilen würde. Dabei soll der Verwaltungsmann den Kaufpreis übrigens noch gedrückt haben, indem er den Landbesitzer zuvor betrunken gemacht haben soll.

Für das gesamte Bauvorhaben bewilligten die Verantwortlichen in Oldenburg 8000 Taler Gold – inklusive Schließerwohnung, Gefängnis, Registratur und Stall. Und da die Baukonjunktur im 19. Jahrhundert noch nicht annähernd die Dynamik hatte wie heute, reichte das Geld: Am Ende landete man bei Kosten in Höhe von 7455 Talern Gold. Im November 1824 war der Bau vollendet, am 6. März 1825 nahm das neue Amt die Geschäfte auf.

Aus dem Amt gedrängt

Bulling blieb Amtsmann bis zum Jahr 1848, ehe er „wegen Päderastie und groben Dienstverfehlungen mit vollem Grunde schwer verklagt“ und aus dem Amt gedrängt wurde, wie es in der Kirchenchronik heißt. Auf ihn folgten der Amtmann Conrad Friedrich Wilhelm Hümme und ab 1852 Johann Gottlieb August Goose, der seit 1826 Bürgermeister in Delmenhorst gewesen war und bis zur Auflösung des Amtes Falkenburg 1857 im Amt blieb. In jenem Jahr stand nämlich eine weitere Verwaltungsreform an, bei der das Kirchspiel Ganderkesee dem Amt Delmenhorst zugeschlagen wurde.

So wurde das Haus verkauft und wechselte bis 1934 rund zehn Mal den Besitzer. Zu den Eigentümern gehörten unter anderem ein Kapitän, ein Bremer Konsul, der Delmenhorster Korkenfabrikant Friedrich Plate sowie der „Verein für Gesundheitspflege“. Dieser „Reformverein“, der das Amtshaus mit allen Gebäuden und dem Park 1904 erwarb, richtete in Falkenburg ein Erholungshaus ein, zu dem offenbar auch ein „Luftbad“ gehörte. Hier hatten die Mitglieder die Möglichkeit, ihren Körper unbekleidet an der Luft zu baden, weshalb die Anlage zu dieser Zeit auch ein hoher Bretterzaun umgeben haben soll.

1934 schließlich erwarb der Kaufmann Johann Hermann Hagestedt das alte Amtshaus. Er stammte aus Falkenburg, hatte sein Vermögen aber mit Textilhandel in Peru gemacht und wollte sich nun in seiner Heimat zur Ruhe setzen. Hagestedt ließ das alte Amtshaus völlig umbauen, wobei immerhin die klassizistische Fassade erhalten blieb. Nach seinem Tode im Jahr 1956 kaufte die evangelische Landeskirche Hannover das Anwesen, um dort unter anderem Diakone auszubilden. In diese Zeit fallen auch eine ganze Reihe von Erweiterungsbauten, etwa die Laurentiuskapelle, ein Gästehaus und ein Lehrlingsheim.

Das Ende der Ära als Lutherstift

Das inzwischen als Lutherstift bekannte Gebäudeensemble diente als kirchliche Bildungseinrichtung, bis die Synode im Herbst 2005 beschloss, den Geldhahn zuzudrehen. Zwar hielten die Landeskirche und das Diakonische Werk den Betrieb über eine gemeinnützige GmbH noch einige Jahre aufrecht, doch Ende April 2012 endete die Ära Lutherstift endgültig. Einige Jahre tat sich die Landeskirche zunächst schwer, die Liegenschaften zu veräußern, bis 2015 die Dorfpark Falkenburg GmbH der Dötlinger Unternehmerin Margrit Haselei das Ensemble übernahm.

Der ehemalige Verwaltungssitz ist heute ein gastronomischer Betrieb. Im „Amtshof Café“ gibt es dabei nicht nur Kaffee und Kuchen sowie opulente Frühstücks-Buffets. Unter der Regie von Pächter Sascha Brüser und Leiterin Nadja Anton hat sich die Location zu einer gefragten Adresse für Hochzeiten, Familienfeiern sowie für Seminare und Tagungen entwickelt. Die Räume bieten Platz für bis zu 100 Gäste.