Haben einen bunten Mix an Ferienaktionen auf die Beine gestellt: Katrin Crull (Verwaltung/Jugendpflege) und Artur Wiaderek (Jugendpfleger). Die Anmeldephase für das Programm ist nun gestartet. (FR)

Ein Ausflug in den Tierpark oder doch lieber ein Graffiti-Workshop? Der Ferienspaß in Hude bietet auch dieses Jahr wieder zahlreiche verschiedene Angebote für Kinder und Familien in den Ferien an. Diesen Sommer stehen insgesamt 60 Aktionen für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen sowie vier Familienangebote auf dem Programm. Durch das Engagement von zahlreichen teilnehmenden Vereinen und Personen ist dabei ein bunter Mix aus kreativen, sportlichen, handwerklichen, musikalischen und erlebnisreichen Veranstaltungen entstanden, berichten Katrin Crull von der Verwaltung sowie und Jugendpfleger Artur Wiaderek, die für den Ferienspaß verantwortlich zeichnen.

Kinder, die es sportlich mögen, haben etwa die Wahl zwischen Bowling, Breakdance, Sechskampf oder Kickboxen. Aber auch eine Einführung ins Golfspiel oder ins Segelfliegen auf dem Flugplatz Ganderkesee stehen auf der Veranstaltungsliste. Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können Jugendliche indes im Kurs Graffiti-Styles, beim Töpfern, Drachen bauen oder beim Do-it-yourself-Angebot „Röcke nähen“. Erlebnisse in der Natur versprechen die Waldaktion mit Übernachtung in der Jagdhütte wie auch ein Angeltag in Tweelbäke und eine Nachtwanderung.

Geplante Ausflüge führen unter anderem in den Hamburger Tierpark Hagenbeck, ins Museumsdorf Cloppenburg, nach Bremen auf den Flughafen oder in die dortige Bonbonmanufaktur. Kinder können sich aber auch eine „Einhorn-Zeit“ nehmen oder ein „Agententraining“ absolvieren. Letzteres ist auch als Familienaktion möglich, genau wie das gemeinsame Töpfern von Schmetterlingen. Ausklingen wird der Ferienspaß schließlich am 12. August mit einem Abschlussfest im Kulturhof und einer langen Lesenacht ab 17 Uhr in der Huder Bibliothek am Kirchweg.

Anmeldung erfolgt online

Damit Kinder am Ferienspaß teilhaben können, müssen sich die Erziehungsberechtigten zunächst im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/hude registrieren und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Anschließend können sie ihre Kinder für die entsprechenden Veranstaltungen vormerken lassen, ehe die Verlosung der freien Plätze beginnt. Bei Veranstaltungen mit mehr Anmeldungen als Plätzen, teilt das Programm automatisch die Plätze zu.

Geschwister können angeben, ob sie gemeinsam oder alleine an den Veranstaltungen teilnehmen möchten. „Möglich ist auch, sich zusammen mit einem Freund oder einer Freundin vormerken zu lassen“, sagt Organisatorin Katrin Crull. Sobald das Losverfahren beendet ist, erhalten die Erziehungsberechtigten eine Info-Mail. Sie können sich dann mit ihren Anmeldedaten auf der Website einloggen und die Veranstaltungen einsehen, an denen das Kind oder die Kinder verbindlich angemeldet sind.

Die Anmeldephase startet an diesem Montag, 27. Mai, und endet am Mittwoch, 5. Juni. Einen Tag darauf, am Donnerstag, 6. Juni, findet die Verlosung statt. Im Anschluss daran, vom 7. bis 11. Juni, gibt es dann die Möglichkeit, die verbliebenen Restplätze zu buchen. „Diese werden nicht ausgelost, sondern direkt gebucht“, erklärt Artur Wiaderek. Bezahlt werden kann im Kulturhof am Mittwoch, 12. Juni, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr.

Die Organisatoren weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Plätze, die an diesem Tag nicht bezahlt werden, verfallen. Besitzer einer Familien- und Sozialcard der Gemeinde Hude können diese nach Vorlage auf die Teilnahmegebühr anrechnen lassen. Eltern können diesbezüglich bereits bei der Online-Buchung die ausgewiesenen Beträge der Veranstaltungen um zehn, 15 und 20 Prozent reduzieren, sodass die Rabatte gleich im System vermerkt sind. Dies ermöglicht am Bezahltag eine schnellere Bearbeitung.