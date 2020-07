Versuchter Einbruch in Amtshof

Von Alarm abgeschreckt

Jacqueline Schultz

Unbekannte Täter versuchten am Montagabend, in den Amtshof in Harpstedt einzubrechen. Nach Auslösen der Alarmanlage flüchteten sie ohne Beute.