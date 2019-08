Das Vokalensemble Camerata figuralis singt Werke von der Romantik bis hin zu Songs von Herbert Grönemeyer oder den Ärzten. (Camerata figuralis)

Erst zum zweiten Mal ist die Stadt Wildeshausen Schauplatz eines Konzerts im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals. Gastgeber am Sonnabend, 17. August, um 18 Uhr ist die Familie Schomburg, die das Gelände an der Wassermühle in Heinefelde mit seinem einzigartigen Ambiente zur Verfügung stellt.

Unter freiem Himmel präsentiert das Ensemble Camerata figuralis dann ein Programm unter dem Motto „Von Brahms bis Banküberfall“, das laut Ankündigung auf ein breites Spektrum an unterhaltsamen Chorsätzen von der Romantik bis in die populäre Moderne setzt. Sowohl klassische-romantische Sätze von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy als auch populäre Arrangements mit Stücken von Herbert Grönemeyer, den Ärzten oder Ray Charles werden dabei sein, heißt es vorab.

Das Ensemble unter der Leitung des Musikdirektors, Komponisten und Dirigenten Gerrit Junge tritt in verschiedenen Besetzungen auf. Schwerpunkt ist dabei jedoch stets die Erarbeitung einer genreübergreifenden, kultivierten Gesangssprache. Aufführungen in solistischen Kleinbesetzungen bis hin zu Oratorienaufführungen mit historisch informierter Aufführungspraxis prägen die unterschiedlichsten Projekte des Ensembles.

Junge, der viele Jahre lang als Oberstudienrat am Neuen Gymnasium in Wilhelmshaven tätig war, entwickelte im Auftrag der Neuapostolischen Kirche eine professionelle Kirchenmusikabteilung und leitet sie seitdem. Bis 2018 war er zudem einer der beiden künstlerischen Leiter des Festivals „Klassik am Meer“ in Wilhelmshaven, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Profimusiker und Talente aus der Region zusammenzubringen.

Die Eigentümer der Wassermühle, Dagmar Schomburg und Antonius Wahlmeyer-Schomburg, sowie die Stadt Wildeshausen als Veranstalterin hoffen auf viele Besucher und gutes Wetter. Aber auch bei Regen wird das Konzert stattfinden: Als Ausweichort steht die Scheune der Wassermühle zur Verfügung. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, und auch für Speisen und Getränke haben die Organisatoren gesorgt.

Der Verkehrsverein Wildeshausen bietet zudem eine geführte Fahrradtour zum Konzert nach Heinefelde an. Start ist um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Nähere Informationen hierzu gibt es beim Verkehrsverein unter der Telefonnummer 0 44 31 / 65 64.