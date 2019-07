Dienststellenleiter Philipp Seidel ist mit dem Verlauf des ersten Jahres in Ganderkesee zufrieden. (Malteser Hilfsdienst)

Ganderkesee. Knapp ein Jahr ist es her, dass der Malteser Hilfsdienst an der Robert-Bosch-Straße 2 eine neue Dienststelle in der Gemeinde Ganderkesee in Betrieb genommen hat.„Inzwischen sind wir in Ganderkesee angekommen und haben einige Dienste etabliert, die natürlich auch noch wachsen können“, bilanziert Dienststellenleiter Philipp Seidel das erste Jahr. Grundsätzlich richte man sich dabei nach dem in der Gemeinde bestehenden Bedarf. Den Jahrestag nehmen Seidel und sein Team nun zum Anlass, um im September die unterschiedlichen Angebote quasi in einem „Monat der offenen Tür“ in verschiedenen Vorträgen vorzustellen.

Den Auftakt macht am Montag, 2. September, in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr die Vorstellung des Besuchshundedienstes, der sich insbesondere an demenziell erkrankte Menschen richtet. Mehrere Hundeführer demonstrieren an diesem Abend sowohl live als auch in Filmsequenzen, was ein Hund-Mensch-Team bei einem Besuch so alles bewirken kann. „Der Vortrag ist nicht nur für Menschen (oder deren Angehörige) interessant, die sich solche Besuche wünschen, sondern auch für jene, die sich vielleicht zum Besuchshundeführer ausbilden lassen möchten“, erklärt Seidel.

Ein großes Thema in der Ganderkeseer Dienststelle ist derzeit der Katastrophenschutz: Dafür bauen die Malteser gerade eine Drohneneinheit auf, die sich starken Zulaufs erfreut: „Wir haben derzeit etwa 25 bis 30 interessierte Helfer in der Ausbildung“, berichtet Seidel. Denn der Umgang mit der Drohne ist nicht einfach so gemacht. „Die Hauptdrohne wiegt allein 13 Kilogramm. Da bedarf es schon einer gewissen Verantwortung und eines notwendigen Führerscheins, um das Fluggerät auch vernünftig steuern zu können“, erklärt der Dienststellenleiter. Am Mittwoch, 4. September, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr stellt die Drohnen-Einsatzgruppe ihre multifunktionale Hochleistungsdrohne vor und erläutert ihre zukünftigen Aufgaben.

Weiter geht es am Donnerstag, 12. September: In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr steht dann die Patientenverfügung und deren Vorsorge im Fokus eines Vortrags. Themen am Montag, 16. September, ebenfalls von 14.30 bis 16.30 Uhr sind schließlich der Mobile Einkaufswagen sowie der Telefon-Besuchsdienst.

Neu ist ein Demenzparcours, der auf 13 Stationen Eindrücke von einer „verrückten“ Wahrnehmung simuliert. „Dadurch hilft der Parcours zu verstehen, warum Betroffene nicht mehr verstehen können“, erklärt der Dienststellenleiter. Das Thema Demenz steht am Mittwoch, 18. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Mittelpunkt. Bei dieser Gelegenheit präsentieren die Malteser auch das „Café Malta“, das sich speziell an demenziell erkrankte Menschen richtet.

„Erste Hilfe kompakt und mobil“ lautet das Motto am Freitag, 20. September, ab 10 Uhr. Interessierte treffen sich am Rathaus in Ganderkesee, um auf einem gemeinsamen Spaziergang zu erkunden, wo sich überall Defibrillatoren im Gemeindegebiet befinden. Angesprochen sind insbesondere Menschen, die ihre Scheu vor der Benutzung dieser Geräte verlieren wollen, um im Bedarfsfall Leben retten zu können.

Wie man mit Krisen nach lebensbedrohlichen oder tödlichen Ereignissen umgeht, berichtet die Psychosoziale Notfallvorsorge (PSNV) am Dienstag, 24. September, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Im Zentrum steht dabei der Aspekt, wie sich Betroffene aus dieser „Schockstarre“ oder einem schweren Trauma befreien können.

Erste Hilfe im Seniorenalter lautet das Thema am Donnerstag, 26. September, wiederum von 14.30 bis 16.30 Uhr. Hier erfahren Senioren Tipps, wie sie sich selber helfen können, bis der Rettungswagen vor Ort ist. Bei dieser Gelegenheit stellen die Malteser auch ihren Hausnotrufdienst vor.

Den Abschluss bildet ein Jurtentreffen mit Lagerfeuereintopf, Stockbrot, Hüpfburg, Ballonknoten und einigen anderen Attraktionen am Freitag, 27. September, ab 17 Uhr: Während die Gruppenleiter der Malteser Jugend und des Schulsanitätsdienstes Fragen von Eltern beantworten, können die Kinder spielen und die Jugendlichen sich in der Jurte treffen. Am Sonnabend, 28. September, gibt es nachmittags dann noch eine Kreativwerkstatt in der Jurte.

Insbesondere für die Nachmittags-Vorträge bitten die Organisatoren um vorherige Anmeldung. Die ist jeweils bis drei Tage vor der Veranstaltung unter Telefon 0 42 22 / 9 47 47 80 möglich. Alternativ kann man sich auch per E-Mail unter KSC.Oldenburg@malteser.org anmelden.