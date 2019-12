Die Rapsblüte steht für die Reiseteilnehmer am 28. April bei einem Tagesausflug nach Fehmarn im Fokus. (Daniel Reinhardt/dpa)

In Sachen Reise- und Freizeitangebote für Senioren bleibt der Sozialverband VdK in der Gemeinde Ganderkesee das Maß aller Dinge: So umfasst das Programm für das Jahr 2020, das Vorsitzender Dieter Strodthoff gerade in der Gaststätte Oldenburger Hof vorgestellt hat, erneut vier mehrtägige Urlaubsfahrten sowie 23 Tages- und Halbtagesausflüge – inklusive zweier Modefahrten, Kaffeefahrten sowie dem traditionellen Besuch eines volkstümlichen Konzerts in der Festhalle Kutenholz im Landkreis Stade, bei dem es am 22. Oktober die Oberkrainer zu erleben gibt.

In die Urlaubssaison startet der VdK von Sonntag, 29. März, bis Mittwoch, 1. April, zum Frühlingserwachen in Holland. Ziel ist ein Drei-Sterne-Hotel in Bergen aan Zee, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche des Keukenhofs in Lisse, der Delfter Porzellanmanufaktur sowie ein Abstecher nach Amsterdam. Die Stadt Willingen im Sauerland ist vom 24. bis 28. Mai Ziel der zweiten Reise. „Hier können wir Burgen besichtigen, Höhlen erforschen oder eine Schifffahrt auf einem der vielen Stauseen unternehmen“, teilt Strodthoff mit. Und da das 28-Zimmer-Haus auch über ein Schwimmbad und einen Saunabereich verfügt, empfiehlt der Vorsitzende den Reiseteilnehmern: „Packt die Badehose ein.“

Die dritte Urlaubsfahrt führt vom 23. bis 30. August ins Zillertal nach Österreich. Hier steht laut Ankündigung „gemütlicher Naturgenuss in einer einzigartigen Bergwelt mit glasklaren Wasserfällen und Gebirgsseen“ auf dem Programm. Ausflüge sind unter anderem nach Innsbruck, zu den Krimmler Wasserfällen, zum Achensee und in ein Tiroler Bauernmuseum geplant. Erneut Seeluft schnuppern können die Reiseteilnehmer vom 8. bis 12. Oktober bei einer Tour nach Anklam. „Das Hotel vor den Toren der Stadt ist idealer Ausgangspunkt für Fahrten nach Usedo, Rügen, Greifswald oder auch Swinemünde und Stettin“, kündigt Strodthoff an.

Aus dem Angebot der Tagesausflüge ragen unter anderem Fahrten nach Fehmarn, Cuxhaven, Norderney oder an den Dümmer See heraus. Insbesondere bei den Touren zur Rapsblüte nach Fehmarn am Dienstag, 28. April, sowie nach Norderney am 14. Juli haben die Teilnehmer lange Tage zu erwarten: Beim Fehmarn-Ausflug ist zunächst der Besuch einer Schinkenräucherei in der Nähe von Hamburg geplant, ehe im Anschluss die leuchtenden, üppig blühenden Rapsfelder der Insel im Mittelpunkt stehen. Auf Norderney erwartet die Ausflügler rund sechs Stunden Inselzeit, wobei der erste Teil davon einer Inselrundfahrt vorbehalten ist.

Eher informativen Charakter haben die Fahrten zur Burg Dinklage am 25. Februar, zum Deutschen Milchkontor in Edewecht am Freitag, 27. März, bei dem unter anderem auch eine kleine Käseprobe vorgesehen ist, sowie nach Bad Rothenfelde am 11. August. In dem Heilbad im Osnabrücker Land sind der Besuch eines Gradierwerks sowie eines Kurkonzerts geplant. Beim Fischessen (7. April) und bei der Spargeltour (12. Mai) steht dagegen das kulinarische Angebot im Vordergrund.

Feste Termine wie das Kohlessen (12. Januar), die Jahreshauptversammlung (6. März), die Muttertagsfeier (6. Mai), das Oktoberfest (23. September) oder die Adventsfeier (1. Dezember) runden das Programm ab. Sämtliche Reisen und Ausflüge sind nicht nur VdK-Mitgliedern vorbehalten, sondern stehen allen Interessierten offen. Anmeldungen nimmt Dieter Strodthoff unter Telefon 0 42 22 / 22 72 entgegen, für die Anmeldungen zu den Vereins-Terminen ist Heike Schwarting, Telefon 0 42 22 / 36 00, die richtige Ansprechpartnerin.

Die stetig steigende Nachfrage nach dem Freizeitangebot des VdK schlägt sich übrigens auch in den Mitgliedszahlen nieder. „Netto-Zuwächse von 50 Mitgliedern im Jahr sind für uns die Regel“, erklärt Strodthoff. Allein in diesem Jahr habe man mehr als 100 neue Mitglieder begrüßt. Abzüglich einiger Todesfälle und Abmeldungen hat der Ortsverband inzwischen rund 940 Mitglieder, sodass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der VdK in Ganderkesee sein 1000. Mitglied begrüßen kann.