Wenn es um kulturelle Angebote in Delmenhorst geht, dann ist das städtische Kulturbüro einer der wichtigsten Ansprechpartner vor Ort. Und auch für dieses Jahr steht das Programm in größten Teilen bereits. „Wir werden 20 bis 30 Veranstaltungen anbieten“, erzählt Kulturbüro-Leiterin Ann-Katrin Albers. „Die ersten Highlights des kommenden Jahres stehen fest.“ Genauer gesagt sind es drei Höhepunkte, die die Leiterin besonders hervorhebt und für die sich Interessenten jetzt schon mit Eintrittskarten eindecken können.

Zollhausboys: Der erste Höhepunkt in diesem Jahr ist der Auftritt des Sextetts Zollhausboys. Sie sind am Freitag, 14. Februar, im Kleinen Haus in Delmenhorst zu Gast. Für die Besucher des Theaters verspricht Albers einen „heiteren Abend, der im Herzen bleibt.“ Zu erwarten sei die Präsentation eines musikalisch-satirischen Projekts, das vier junge syrische Neubürger gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Gerhard Stengert erarbeitet haben. „Die Songs und Szenen beruhen teilweise auf biografischen Erlebnissen der Geflüchteten“, heißt es in der Ankündigung des Kulturbüros. Dabei sollen die Themen Flucht, Heimat und Fremdheit auf die Bühne gebracht werden – mithilfe einer Kombination aus Musik und Theater. „Das Stück ist zugleich eine kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus und gegen das Fremdeln gegenüber den Menschen, die hier gelandet und gestrandet sind.“ Für die Veranstaltung kooperiert das Kulturbüro mit der Stadtwerkegruppe und dem „Breiten Bündnis gegen Rechts“.

Karten können für 19 Euro, ermäßigt 16 Euro, erworben werben. Sie gibt es im Kulturbüro der Stadt Delmenhorst, Rathausplatz 1, und an der Langen Straße 122.

Die Nordlichter: "Literarisch und musikalisch, komödiantisch und melancholisch, mit Augenzwinkern und Humor, der weitaus trockener ist als das norddeutsche Wetter" – so soll der Abend am Mittwoch, 29. April, im Kleinen Haus in Delmenhorst werden. Denn die Nordlichter Werner Momsen, zugleich Kunstfigur, und Matthias Brodowy haben für diesen Tag ihr Kommen angekündigt – und dazu auch das Programm "Och... – Zwei Nordlichter sprechen sich aus". Der Abend verspricht laut Ankündigung ein Trip durch damals und heute, Eigenheiten und -sinnigkeiten, Mythen und Geschichten zu werden. Mit Spannung kann vor allem der Verschiedenheit der Charaktere entgegengesehen werden. "Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Der Eine, südnorddeutscher Kabarettist und Musiker, der Andere, Hamburger Kodderschnauze und Klappmaulkomiker und seit Jahren als rasender Reporter für den Norddeutschen Rundfunk unterwegs", heißt es vorab.

Eintrittskarten sind im Kulturbüro der Stadt Delmenhorst, Rathausplatz 1, erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 25 Euro, ermäßigt 23 Euro.

Die Feisten: Wieder einmal in der Stadt sind in diesem Jahr auch die Feisten. Das Gesangsduo, bestehend aus Mathias Zeh und Rainer Schacht, plant, im Theater Kleines Haus einen Junggesellenabschied zu feiern. Dieser soll am Sonnabend, 20. Juni, stattfinden. „Endet der Junggesellenabschied des Gesangsduos in einer 'Hangover'-mäßigen Eskalation oder erinnert er durch lebenserfahrungsbedingte Einschränkung der Feierfähigkeit eher an eine Kaffeefahrt?“ Diese Frage soll an dem Abend laut Veranstalter der Titelsong des neuen Bühnenprogramms der beiden Sänger und Multi-Instrumentalisten beantworten. Kaputt gehe auf jeden Fall einiges in „Broch Schepper Boing“, einem der zahlreichen neuen Lieder von Mathias Zeh und Rainer Schacht. Die mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichneten Geschichtenerzähler bringen zudem auch Lieder ihrer Zeit als Trio „Ganz Schön Feist“ auf die Bühne.

Tickets gibt es für 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Kulturbüro im Rathaus.

Zur Tradition geworden sind inzwischen auch die Delmenhorster Burginselträume, die auch in diesem Sommer wieder stattfinden sollen. Welches Stück dieses Mal inszeniert wird, wollte Albers aber noch nicht verraten. Anders als im Vorjahr findet das Event aber wieder in altbewährter Form statt, also an zwei Abenden am Wochenende und nicht noch zusätzlich mit einem Familienprogramm während der gesamten Woche. „Das war zwar ein Erfolg, weil das Familienprogramm einen anderen Besucherkreis angezogen hat. Aber es war auch einmalig, weil es die Produktion hergegeben hat“, erklärt die Kulturbüro-Leiterin.