Idylle pur: Der Knotenpunkt-Standort auf dem Dorfplatz in Dingstede. (Alissa Rottmann)

Heimatschätze, Landgenuss und Waldspuren – diese und noch mehr neue Themenradtouren machen ab April 2020 Lust darauf, den Naturpark Wildeshauser Geest per Rad zu erkunden. Insgesamt haben die Mitarbeiter des Naturparks Wildeshauser Geest 13 Touren innerhalb des Landkreises Oldenburg neu konzipiert. Hinzu kommen weitere sieben Touren aus den Mitgliedsgemeinden der Landkreise Vechta und Diepholz. „Zukünftig können Radfreunde also 20 verschiedene Rundtouren radeln, die alle mit eigenem Logo ausgeschildert und größtenteils mit dem Zug erreicht werden können“, erklärt die Projektbeauftragte Alissa Rottmann. Die bekannten Fernradwege und auch die drei Naturpark-Mehrtagestouren bleiben natürlich bestehen.

Das neue Angebot für Radler wird durch die aus den Niederlanden bekannte Knotenpunktwegweisung sogar noch erweitert. Mit dem Motto „Radeln nach Zahlen“ bietet sie zusätzlich zu den ausgeschilderten Touren die Möglichkeit, individuelle Routen zu fahren und sie unterwegs flexibel zu gestalten. Dabei helfen 170 Infotafeln mit Kartenübersicht, die an jedem Knotenpunkt-Standort zu finden sind. Die Karten informieren außerdem über den Weg zum nächsten Bahnhof, zu Rastplätzen oder auch zu Sehenswürdigkeiten der Region. „Um ein möglichst großflächiges Wegenetz anbieten zu können, wurden in enger Zusammenarbeit die Knotenpunktsysteme der Landkreise Oldenburg, Vechta und Cloppenburg sinnvoll miteinander verknüpft“, berichtet Rottmann.

Aktionstag am 3. Mai

Wer möglichst schnell von A nach B kommen möchte und sein Ziel ganz ohne Stau, klimaneutral und gesundheitsfördernd mit dem Rad erreichen will, kann sich an der modernisierten Zielwegweisung mit Kilometerangabe orientieren. „Entweder radelt man also von Hatten nach Ganderkesee auf direktem Wege oder man wählt die landschaftlich schöneren Wege, die mit einem Baum-Piktogramm gekennzeichnet sind“, erläutert Rottmann das Prinzip. Der offizielle Startschuss soll übrigens mit einem Aktionstag am 3. Mai fallen: An diesem „Fahr-Rad!-Tag“ soll es zur Einweihung der neuen Radwegweisung unter anderem Sternfahrten zur Klimameile auf dem Wildeshauser Wohlfühlfest geben, wo dann weitere Aussteller und Aktionen warten.

Seit 2017 koordiniert Alissa Rottmann das Radwege-Projekt im Landkreis Oldenburg. Planung, Betreuung und Umsetzung lagen in den Händen des Ingenieurbüros von Dieter Spradau. Nach einer fast zweijährigen Planungsphase werden seit September in den Gemeinden die 20 Jahre alten Wegweiser abgebaut und die neuen aufgebaut. Den Anfang machte der Kommunalservice Nordwest in den Gemeinden Ganderkesee und Hude, doch mittlerweile haben auch die sechs kommunalen Bauhöfe die Lieferungen mit den Schildern erhalten, so dass die neuen Wegweiser nun vermehrt im ganzen Landkreis zu sehen sind. „Diese entsprechen den aktuellsten bundesweiten Anforderungen und bieten allen Nutzern ein zuverlässiges Leitsystem durch die Region“, sagt Rottmann.

Planer Dieter Spradau hat das insgesamt 1200 Kilometer lange Streckennetz abgefahren und bewertet: So werden sehr schlechte Wegeabschnitte zukünftig nicht weiter ausgeschildert, neue Radwege sind hinzugekommen, und auch die Übergänge wurden intensiv mit allen Nachbarstädten und Landkreisen abgestimmt, damit Radfahrer der Wegweisung auch über die Verwaltungsgrenzen hinaus problemlos folgen können. Außerdem sind auch die Untere Naturschutzbehörde, das Straßenverkehrsamt, die Landesforsten, die Straßenmeistereien und die Eigentümer der Wege in die Überlegungen mit einbezogen worden. Infolgedessen werde es etwa Holztafeln im Naturschutzgebiet und grün lackierte Pfosten in vielen Waldgebieten geben. Ebenso waren die acht Landkreisgemeinden eng in den Entwicklungsprozess eingebunden.

Die Gesamtkosten des Projekts bis zum finalen Projektabschluss 2020 beziffert Rottmann auf rund 350 000 Euro. Die Planungskosten wurden dabei zur Hälfte über das Leader-Programm der Europäischen Union gefördert. Für die Beschilderung gab es 60 Prozent Zuschüsse aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG). Den Eigenanteil teilen sich je zur Hälfte der Landkreis Oldenburg und die acht kreisangehörigen Kommunen.

Auf dem 1200 Kilometer langen Radwegenetz wird es zukünftig 170 Knotenpunkt-Standorte inklusive Infotafeln geben, 674 Standorte mit Pfeil- oder Tabellenwegweiser sowie knapp über 3000 kleine Zwischenwegweiser, die auch an bereits vorhandenen Pfosten befestigt werden. „Damit die regelmäßige Kontrolle und Pflege der neuen Beschilderung langfristig gesichert ist“, soll in Kürze eine Vereinbarung darüber abgeschlossen werden, berichtet Rottmann.