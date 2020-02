Der achtjährige Özge (links) sowie der sechs Jahre alte Jayden freuen sich auf das neue Programm und sind jetzt fleißig beim Malen dabei. (INGO MÖLLERS)

Traumfänger gestalten, Comics zeichnen oder das eigene T-Shirt bedrucken – in der Jugendkunstschule Delmenhorst (Juku) können sich Kinder und Jugendliche kreativ austoben. Das Programm für diesen Frühling und Sommer, das die Juku nun vorgestellt hat, ist vielfältig – von Hundertwasser bis zum Dinosaurier. Das neue Semester beginnt am Montag, 24. Februar. Neben Kursen, Workshops und Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche bieten ausgebildete Kunstpädagogen und Künstler auch Eltern-Kind-Kurse an. „Es ist Wahnsinn, was für Ergebnisse da zustande kommen“, betont Bärbel Schönbohm, Leiterin der Juku.

Kinder ab drei Jahren können im Eltern-Kind-Kurs spielerisch die Welt der Buchstaben, Zahlen und Formen entdecken. Dort experimentieren die Kinder und Eltern oder Großeltern gemeinsam mit Schwämmen, Moosgummi oder Kartoffeln. Für Kinder ab zehn Jahren ist beispielsweise die „Geschichtenwerkstatt“ neu im Programm. Dabei wird ein eigenes Buch mit verschiedenen Techniken wie malen und collagieren illustriert und anschließend gebunden. Ein Angebot in den Osterferien heißt „Siebdruck-Spaß“ und richtet sich an Interessierte ab einem Alter von zehn Jahren. Mit Hilfe von Schablonen, die aus Papier oder Klebefolie selbst hergestellt werden, können T-Shirts, Stoffbeutel oder Poster designt werden.

Auch in diesem Semester wird für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren wieder die beliebte „Werkstatt für Mangas und andere Comics“ angeboten. Außerdem wird es einen Tischstaffelei-Workshop und eine Kaleidoskop-Werkstatt geben. Weitere Gestaltungstechniken in den Kursen und Workshops sind bildhauerisches Arbeiten, Malen und Zeichnen, Gestalten mit Draht, Ton, Holz oder Pappmaché – und vieles mehr. Unterrichtet wird in kleinen Gruppen, da so eine individuelle Förderung möglich ist und so besser auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmer eingegangen werden kann. Zudem werden auf Wunsch auch Kindergeburtstage veranstaltet. Für Bärbel Schönbohm ist jede Veranstaltung ein Highlight: „Ich finde alles spannend. Ich freue mich, dass wir für jeden etwas im Programm haben. Von Malen bis Tüfteln ist alles dabei.“

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es telefonisch unter der Rufnummer 0 42 21 / 12 91 99 und online unter www.jugendkunstschule-delmenhorst.de.