hespos, sie sind keiner von uns." Den Satz musste sich Hans-Joachim Hespos sagen lassen. Von einem Kollegen, einem hochdekorierten Komponisten, mehrfach ausgezeichnet, einer Tonsetzer-Autorität. Hespos, selbst für viele Avantgardekomponisten Avantgarde, erinnert sich gern daran zurück. "das macht mich sehr stolz", sagt er heute noch. Er wollte nie im klassischen Sinne dazugehören, zumindest nicht, wenn es bedeutete, Konventionen zu befolgen oder Konzessionen zu machen. Er wollte sich nie verbiegen lassen. Und obwohl er mittlerweile über 80 Jahre alt ist, steht er, sinnbildlich gesprochen und die Kalamitäten des Alters beiseite gelassen, immer noch kerzengerade da. Obwohl mancher Sturm über ihn brauste. Nur eins gelang ihm nicht so wirklich: Er gehört schon dazu, wenn es um Neue und Neueste Musik in Deutschland, in Europa, ach!, weltweit geht. An Hespos, dem notorischen Kleinschreiber alter linker Schule – bitte, kann er ausnahmsweise in diesem Artikel einmal haben –, kommt niemand vorbei.

Seine Lebensleistung wird nun groß gewürdigt. Die Städtische Galerie eröffnet am Sonntag die Ausstellung „das auge im ohr“. Es ist eine große Werkschau eines Künstlers, der in den 60er-Jahren, noch Hauptschullehrer im Hauptberuf, nach Delmenhorst zog und mittlerweile in Ganderkesee lebt. Und passender könnte der Ort nicht gewählt sein: Denn im Haus Coburg, Fischstraße 30, Treppe hoch, gleich links, befindet sich eine der hespos'schen Keimzellen. Am 10. Dezember 1969 fand dort, in den privaten Räumen des Arztes Hermann Coburg, eines von zwei Konzerten Neuer Musik statt. Das erste gab es bereits am 3. Dezember unter dem Titel „Musica Nova“ im Kleinen Haus. Ins Haus Coburg aber hatte Hespos den Musiker und Komponisten Giuseppe Giorgio Englert eingeladen. Die 21 geladenen Gäste hörten „July '68“, dreißigeinhalb Minuten Musik für Tonband, vierkanalig. Ein Foto erinnert an diesen Abend, Hespos und Englert stehen an den Tonbandmaschinen, korrekt im Anzug. Galerie-Besucher können der Musik übrigens gleich zum Ausstellungsauftakt über Kopfhörer lauschen.

„wir mussten warten, bis alle patienten gegangen waren“, erinnert sich Hespos an jenen Abend. Aber dann passierte etwas Ungewöhnliches. Delmenhorst, damals auch schon ein bisschen provinzmuffig, wurde zu einem Ort, in dem Neue Musik bis heute eine herausragende Rolle spielt. Wegen Hespos. Es ist fast schon etwas ironisch, dass es ausgerechnet in der Villa Coburg damit losging, weil das Haus musikalisch eng verbunden mit Begriffen wie Haus- und Kammermusik war. Einerseits. Andererseits war die Villa auch immer ein Kulturort in der Stadt, und Hermann Coburg öffnete sie auch zeitgenössischen Künstlern in seiner Galerie „Pro Arte“. An dem Abend, als „July '68“ erklang, waren gerade Werke des heute vergessenen Malers Fritz Kreidt zu sehen. Galerie-Chefin Annett Reckert berichtete aus einer Besprechung des Abends, die damals in der Zeitung erschienen war: „Das Publikum hat die Musik wie immer gemischt aufgenommen. Einige waren begeistert, andere verstört.“ – „hoffentlich“, sagt Hespos.

„In jedem Fall hat Hespos zum Ende des Jahres 1969 in Delmenhorst eine neue Zeit anbrechen lassen. Gleich zwei Konzerte scheuchten – wie der Bug- und Heckknall eines Überschallflugzeuges – die Kulturszene nachhaltig auf. Neue Musik hat in Delmenhorst eine Bühne gefunden. Ein kleines Kulturwunder in einer Stadt, in der es sonst wenig Nährboden für ein Avantgardeprogramm mit internationaler Ausstrahlung gibt“, schreibt Annett Reckert – auch die Rolle ihres Hauses im städtischen Kulturleben reflektierend – im Begleitband zur Schau, der den Besuchern als Reiseführer mit Vokabelheft an die Hand gereicht wird. So also schließt sich nun der Kreis.

Aber Moment mal. Ein Kunstmuseum stellt einen Komponisten aus? Nun mag der eine oder die andere die musikalischen Qualitäten eines Hespos nicht sofort hören, weil es sich einem selten bis nie sofort erschließt, was er macht. Womit man, nebenbei gesagt, in bester Gesellschaft ist. Nicht nur mit Hespos Werk lässt sich so manches Buch füllen, ein schöner Band wäre in dem Zusammenhang auch der über die gescheiterten Zusammenarbeiten, weil der Komponist den Musikern zu radikal und anders und avantgardistisch war. Nein, neben der musikalischen Qualität, die es auch zu hören gibt, bestechen Hespos Partituren durch ihre besondere grafische Klasse. Im Grunde sind sie alle kleine Kalligrafie-Kunstwerke, die zu entdecken sich lohnt. Und zwar auf vielfältige Weise.

Zum einen ist Hespos einer, der eine gestochene Handschrift pflegt. Was Mühe kostet, was anstrengend ist. Und ungesund: „ich sitze 16 stunden am tag am tisch. der hintern wird immer breiter, der bauch immer dicker.“ Zu sehen gibt es dafür nicht einfach nur Notationen, sondern es ist die Verbildlichung der Musik mit ungewöhnlichsten Mitteln. Zum anderen ist Hespos ein großer Poet, ein Wortkünstler, eine Neologismus-Schleuder. Wie wunderbar er in dieser Disziplin ist, wird in einem Kabinett deutlich. Aus den Boxen schallt sein Chor-Stück „geleut“ von 1994. Und während die Musiker alles machen, was ihre Stimmen an Schönem, an Schrecklichem, an Lustigem, an Obszönem hergeben, wird die Musik noch einmal verständlicher, wenn man dazu die auf die Wand gezeichnete Partitur, mehr eine Regieanweisung, liest: „von krasser fürchterlichkeit / brüllgejaps / queres reflexgeschnatter / böses stimmpoltern“.

Ein absolutes Highlight wird den Besuchern im zweiten Geschoss geboten, ein Raum dort ist nun ein Kino. Zu sehen ist die Wiederaufführung des Triadischen Balletts von Oskar Schlemmer. 1977 komponierte Hespos dafür eine neue Musik. Es ist eine fast schon einmalige Gelegenheit, sich überhaupt eine Aufführung anzusehen (also jenseits von Youtube oder Arte vielleicht). Zwar gibt es immer mal wieder Aufführungen, doch sind diese meist rasend schnell ausverkauft. Allein dafür lohnt der Besuch von „das auge im ohr“, eine wundervolle (Neu-)Entdeckung des großes Hans-Joachim Hespos. Der anfangs von einer Schau über ihn nicht viel hielt. Doch da lag er falsch, gibt er zu. „ganz großes kompliment für diese ausstellung. hätte ich das geahnt, hätte ich mich nicht so dagegen gewehrt.“

Am Sonntag, 10. November, wird die Ausstellung im Haus Coburg eröffnet. Los geht es mit der Vernissage um 17 Uhr. Es sprechen Galerie-Leiterin Annett Reckert, der Erste Stadtrat Markus Pragal und Tabea Golgath von der Stiftung Niedersachsen. Der Schauspieler Arno Schostok rezitiert Spielanweisungen aus den Partituren. Zudem gibt es ein Besuchergespräch mit Hespos unter dem Titel „wie ich musik notiere“. Abgerundet wird der Nachmittag mit Musik von Hespos: „kaleidoskopes luftsilber“ aus dem Jahr 2001 für Akkordeon, Bass und akustische Wandler, gespielt von Interzone perceptible. Ermöglicht wurde die Ausstellung und die Neue Musik einen Tag später über Mittel der Stiftung Niedersachsen, des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, die Oldenburgische Landschaft und den Freundeskreis Haus Coburg.