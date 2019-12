Im Hundecafé in Hohenböken schmeckt es nicht nur Zweibeinern wie Katharina Zab, sondern auch Vierbeinern wie Hund Socke. (Ingo Möllers)

„Die Leberwursttorte ist im Moment der absolute Renner“, verrät Manuela Schoone. Diese bekommen allerdings nicht die Hundebesitzer, sondern die Hunde auf kleinen Tellern serviert. In Manuela Schoones Café ist alles etwas anders. „Bei uns ist der Hund ausdrücklich erwünscht“, erzählt die 51-jährige Inhaberin. Logisch. Schließlich ist es ein Hundecafé. Seit dem 31. August öffnet dieses immer freitags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr seine Türen für Hunde und ihre Besitzer. Und wohlfühlen können sich hier alle.

Jeden Donnerstag steht Schoone dafür in der Küche und backt. Von der Leberwursttorte über den Thunfischkuchen bis hin zu einer vegetarischen Variante, den Zucchini-Muffins. Immer wieder lässt sie sich neue Kreationen einfallen. Vorrangig regionale Zutaten verarbeitet sie dafür – Vollkorntoast, Frischkäse, Äpfel, Möhren, aber auch Eierschalen für den Kalziumbedarf der Hunde. Schwarzkümmel hält das Immunsystem der Hunde fit, und auch Knoblauch darf nicht fehlen für einen gesunden Magen und Darm. Diese Köstlichkeiten für den Vierbeiner werden dann in „Schoones Hundecafé“ verkauft.

Manuela Schoone und ihr Ehemann Gerd (60) sind beide ausgebildete Hundetrainer und führen neben dem Hundecafé und dem Shop ihre Hundeschule an der Huder Straße in Hohenböken. Ein Leben ohne Hunde können sie sich nicht vorstellen, Hunde haben schon immer ein Platz in ihrem Herzen gehabt: „Sie leben im Hier und Jetzt und sind immer ehrlich.“

Die Idee zum Hundecafé hatten Teilnehmer aus ihrem Gruppentraining, erzählt Schoone. Viele Hundebesitzer kennen das Problem. Man macht einen schönen Spaziergang, und gerade im Herbst und Winter bleibt der Hund dabei nicht gerade von Matsch und Dreck verschont. Doch „Hundebesitzer sind auch nur Menschen“, sagt die 51-Jährige und lacht. Sie würden gern nach so einem Spaziergang irgendwo einkehren und einen heißen Kaffee oder Tee trinken, ein Stück Kuchen essen. Doch die Angst sei groß, dass der Cafébesitzer sie gleich wieder hinausbefördert, weil der Hund zu dreckig und eben doch nicht willkommen ist.

Im Hundecafé Schoone ist der Hund dagegen ausdrücklich erwünscht. Hier darf sich Hund wohlfühlen, sich beim Eintreten ausgiebig den Dreck abschütteln, überall einmal schnüffeln und sich dann ein gemütliches Plätzchen suchen. Ob auf dem Fußboden, dem Stuhl oder dem Sofa neben seinem Herrchen, das ist Schoone egal, nur angeleint müssen sie alle sein. Und auch das hat einen Grund. Einige Hunde sind doch eher ängstlich und müssen sich erst daran gewöhnen, mit anderen Vierbeinern in einem Raum zu sein. „Die nicht so versierten Café-Gänger können das hier üben“, bemerkt die 51-Jährige lachend. Und wenn sich die Hunde erst mal wohlfühlen, dann kommen auch die Hundebesitzer schnell ins Erzählen. Man tauscht sich aus und lernt sich kennen. „Mit einem Vierbeiner an der Seite kommt man eben schnell ins Gespräch“, weiß die Hundecafé-Besitzerin.

Neuanfang mit Hunden

Eigentlich ist Schoone Erzieherin für behinderte Erwachsene und hat jahrelang im Schichtdienst gearbeitet. Sie hat ihren Job geliebt, sagt sie, doch nach 16 Jahren wurde das alles einfach zu viel. Nachdem auch der Hausarzt ihr riet, sich doch etwas zurückzunehmen, begann sie 2001 eine Dehra-Ausbildung zur Hundetrainerin. Dass das der richtige Weg war, wurde ihr schnell klar: „Und somit habe ich meine sichere Arbeitnehmertätigkeit aufgegeben für eine unsichere Selbständigkeit.“ Seit 2002 arbeitet sie nun als selbständige Hundetrainerin – und hat seither viele Fort- und Weiterbildungen gemacht. Auch ihr Mann Gerd, gelernter Altenpfleger, schlug diesen Weg ein. Seitdem arbeiten sie gemeinsam als Hundetrainer an ihrem Traum.

Ihre Philosophie „Individuell und zeitgemäß“ wird mit Hund und Haltern trainiert. Wichtig ist ihnen, dass kein Tier zu etwas gezwungen wird. Es sei ein ganzheitlicher Ansatz, sagen sie: „Wir machen von jedem Hund eine ausführliche Anamnese. Wir schauen, wie die Ess- und Schlafgewohnheiten sind oder ob das Tier Medikamente bekommt, denn all das kann sich auch auf das Verhalten eines Hundes auswirken.“ Außerdem findet das Hundetraining nicht nur auf dem Gelände des Hundezentrums statt, sondern auch in den nahegelegenen Dörfern und Städten, um Vierbeiner und Hundehalter in verschiedenen Situationen zu trainieren.

Bevor Manuela Schoone und ihr Ehemann 2017 nach Bookholzberg umzogen, hatten sie ihre Hundeschule über Jahre im Huder Ortsteil Vielstedt aufgebaut. „Wir hatten das Grundstück und Haus dort nur gemietet. Und als der Eigentümer dann Eigenbedarf anmeldete, hat uns das den Boden unter den Füßen weggezogen“, erinnern sie sich. Doch dann fanden sie den Hof in Hohenböken. „Eigentlich viel zu groß“, erzählt die 51-Jährige. Doch schon bei der ersten Begehung sah sie, was man alles daraus machen könnte. Und somit folgte 2017 dann der Umzug – und viel Arbeit.

„Eigentlich war das hier ein alter Kuhstall“, berichtet Schoone. Doch nach ersten Umbauarbeiten, dem Einbau einer „hundesicheren“ Küche und viel Hilfe von Freunden und der Familie konnte das Hundecafé endlich öffnen. Fertig ist es jedoch noch lange nicht, weiß auch die Betreiberin. Die Einrichtung ist einfach, aber praktisch. Ein paar Tische, zwei Sitzecken, ein gemütliches Sofa und in der Ecke knistert ein Feuer im neu eingebautem Bollerofen. Am Eingang ist ein kleiner Shop aufgebaut, da gibt es alles, was das Hundeherz begehrt: Rinderpansen, Schweinenasen, Kauhufe für die gesunden Hundezähne sowie Großpackungen Hundefutter. Auch das haben Schoones selbst zusammengestellt.

Die Gästezahlen im Hundecafé sind noch überschaubar. Fünf bis zehn Hundebesitzer kommen mit ihren Vierbeinern an den geöffneten Nachmittagen. Natürlich erhofft sich Manuela Schoone noch mehr. Für den Sommer ist schon ein Außenbereich für das Café angedacht, eine große Wiese inklusive, auf der die Hunde dann gemeinsam herumtollen können. In Planung sind eine Hundetagesstätte sowie eine Tierpension. Außerdem sammelt Manuela Schoone gerade all ihre Hundekuchen und -torten Rezepte zusammen, um ein kleines Rezeptebuch zusammen zu stellen. Denn danach haben schon viele ihrer Café-Besucher gefragt.