Nicht jeder, der ohne Maske unterwegs ist, verstößt gegen die Maskenpflicht. Aus medizinischen Gründen gibt es Ausnahmeregelungen. Das sieht man den Menschen allerdings nicht an der Nasenspitze an. Und so fühlen sich auch Bürger im Landkreis Oldenburg, die aus gesundheitlichen oder behinderungsbedingten Gründen keine Mund-und Nasen-Bedeckung tragen können oder dürfen, in der Öffentlichkeit immer öfter zu Unrecht benachteiligt. Deshalb sieht sich die Kreisverwaltung nun dazu veranlasst, auf dieses Thema aufmerksam zu machen.

Sie begehen keinen Regelverstoß, betont Kreissprecher Oliver Galeotti. Denn es heißt in einer von der Landesregierung geregelten Ausnahme: „Wenn Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ein Attest von den behandelnden Ärzten besitzen, dann sind diese Personen von der Maskenpflicht befreit.“ Diesen Menschen sei es oft aufgrund von Lungenerkrankungen, von physischen oder psychischen Behinderungen nicht möglich, Mund und Nase zu bedecken. Das Tragen einer Maske könnte beispielsweise zu Asthmaanfällen, Ohnmachtsgefühlen und Panikattacken führen. Diese Gefahren könnten laut Kreisverwaltung zur akuten Lebensgefahr werden.

Insbesondere das Verhalten von Maskenverweigerern und den immer wieder auftretenden gefälschten Attesten mache es den wirklich Betroffenen schwer. „Hier muss man sorgsam trennen. Die einen schwindeln und betrügen und dadurch müssen die, die wirklich gehandicapt sind, leiden. Das kann nicht sein“, erklärt Landrat Carsten Harings.

Die vom Land Niedersachsen geregelte Ausnahme ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt, weiß die Kreisverwaltung. So werde Bürgern ohne Mund-Nasen-Bedeckung der Zugang zu Geschäften oder anderen öffentlichen Einrichtungen immer wieder zu Unrecht verwehrt, obwohl sie von der Maskenpflicht gesetzlich befreit sind. Die Kreisbehindertenbeauftragte erreichen zunehmend Berichte von Betroffenen, die diese Situationen zum Beispiel beim Friseur, im Bus, bei der Tankstelle oder in Geschäften erleben. Bei der Zutrittsverweigerung berufen sich Betreiber immer wieder auf ihr Hausrecht, führt die Kreisverwaltung aus. Grundlage dieses Hausrechts seien eigentums- und besitzrechtliche Vorschriften. Danach können die Betreiber frei bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen sie anderen Personen Zutritt gestatten. Die Ausübung des Hausrechts sei jedoch nur im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zulässig. Dieses schütze Menschen vor Diskriminierung und Benachteiligung. Die Berufung auf das Hausrecht dürfe nicht dazu führen, dass Personen wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkung oder Behinderung benachteiligt werden.

Das Amt für Teilhabe und soziale Sicherung im Landkreis Oldenburg und die Kreisbehindertenbeauftragte Rita Rockel möchten daher sensibilisieren, Menschen ohne Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorschnell zu stigmatisieren oder zu diskriminieren, wenn sie mitteilen, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Der Appell richte sich an die Solidarität, denn mit der Vorlage des ärztlichen Attestes gebe der Mensch bereits Informationen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich preis. „Menschen sollten sich nicht wegen einer Behinderung oder Erkrankung rechtfertigen müssen“, heißt es weiter.