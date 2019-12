Im Landkreis Oldenburg ging es in diesem Jahr unter anderem um die Frage, ob es zumutbar ist, Mülltonnen 100 Meter bis zum Abholplatz zu rollen. Die Politik entschied sich dafür, lieber zwei kleine Müllfahrzeuge anzuschaffen und die Strecke auf 50 Meter zu begrenzen. (Rumpenhorst/dpa)

Landkreis Oldenburg. Ein Thema, das die Menschen im Landkreis Oldenburg im Jahr 2019 besonders bewegt hat, war die Frage, ob es zumutbar ist, eine Mülltonne 100 Meter bis zum Abholplatz zu rollen. Der Umwelt- und Abfallausschuss des Landkreises hat im September entschieden, dass es höchstens 50 Meter sein dürfen, und damit die Anschaffung zweier kleiner Sammelfahrzeuge für die separate Abfuhr in kleinen Seitenstraßen ohne Wendemöglichkeit gebilligt. Das war ein Grund dafür, dass die Abfallgebühren ab Januar 2020 nun moderat steigen werden.

Die Nachfrage nach Wohnraum und auch nach Baugrundstücken ist unterdessen weiterhin ungebrochen. Standen im Jahr 2016 den rund 230 genehmigten Einfamilienhäusern noch 56 Mehrfamilienhäuser gegenüber, sind es 2019 bei 196 Einfamilienhäuser 82 Mehrfamilienhäuser. Es ist also ein klarer Trend zu Mehrfamilienhäusern zu erkennen, wie die Kreisverwaltung in ihrem Jahresbericht feststellt. Generell sieht sie die Bautätigkeiten auf einem guten Weg, um den kreisweiten Wohnungsbedarf zu decken. Die Aktivitäten ließen sich auch an den zahlreichen Bauleitplanverfahren ablesen. So war der Landkreis an etwa 90 Bauleitplan-Verfahren beteiligt – bei etwa 35 davon ging es um neuen Wohnraum.

In die Sanierung von Kreisstraßen und Radwegen hat der Landkreis 2019 rund 2,1 Millionen Euro investiert – im Vorjahr waren es rund zwei Millionen Euro. Unter anderem wurden die Fahrbahn und der Radweg der K 286 auf einer Strecke von 4,3 Kilometern von Harpstedt bis zur B 213 in Havekost saniert. Die Kosten hierfür betrugen rund 1,5 Millionen Euro. Die bereits 2018 geplante Sanierung der Brücke über die A 28 in Steinkimmen musste aus bautechnischen Gründen auf dieses Jahr verschoben werden. Im Bereich Radwegneubau wurde ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt an der K 53 zwischen Horstedt und Klein Ippener fertiggestellt.

2020 soll der Radweg an der K 229 in der Ortsdurchfahrt Heide saniert werden. Zusätzlich steht dann auch die Sanierung der Kreisstraßen 347 und 232 im Bereich der Ortsdurchfahrt Ganderkesee an. Dabei werden auch die Ampeln an Kreuzung Ring/Mühlenstraße, Urneburger Straße/Grüppenbührener Straße sowie Lange Straße/Ring erneuert. Alles in allem kalkuliert die Kreisverwaltung dafür mit mehr als 600 000 Euro.

Im Straßenverkehr fallen laut Kreisverwaltung immer mehr Menschen auf, die im fortgeschrittenem Alter oder aufgrund körperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage sind, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Musste die Führerscheinstelle im Jahr 2009 nur 36 Personen auffordern, ein ärztliches Gutachten über die gesundheitliche Eignung am Straßenverkehr vorzulegen, waren es zum Ende des dritten Quartals 2019 bereits 57 Menschen. „Hochgerechnet werden 2019 somit mehr als doppelt so viele Anordnungen ergehen müssen als im Jahre 2009“, folgert die Kreisverwaltung. Um im Flächenlandkreis Oldenburg unter Verzicht auf das eigene Auto weiterhin mobil zu bleiben, gibt es nun Überlegungen, den Betroffenen einen Gutschein für ein „MIA-Ticket“ über zwei Tarifgebiete und ein Jahr auszuhändigen. Dieses Ticket berechtigt zur Nutzung aller Busse und Bahnen im VBN-Bereich.

Als Reaktion auf die demografische Entwicklung und als Antwort auf den Antrag der Seniorenvertretung im Landkreis Oldenburg, eine zentrale Anlaufstelle neben dem bereits existierenden Pflegestützpunkt zu schaffen, ist am 1. Oktober der neue Seniorenstützpunkt des Landkreises Oldenburg an den Start

gegangen. Das neue Beratungsangebot sei von Anfang an sehr gut angenommen worden, heißt es. Am 9. Dezember hat der Kreisausschuss zudem beschlossen, ein neues Frauen- und Kinderschutzhaus am jetzigen Standort in Wildeshausen zu errichten. Die Einrichtung ist dort seit 1993 verwurzelt und hat über die Jahre ein Netz aus Hilfen und Kooperationen erarbeitet.