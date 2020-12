Die 100-jährige Zugehörigkeit zum oldenburgischen Großherzogtum wurde 1903 in Wildeshausen mit einem Festumzug gefeiert: Die Yacht des oldenburgischen Großherzogs, begleitet von Matrosinnen und Matrosen, war eine Huldigung für den beim Fest anwesenden Großherzog. (Wildeshauser Bürger- und Geschichtsverein)

„Ein Postsparbuch von der Deutschen Reichspost ist etwas Besonderes“, erklärt Cornelia Harms, Geschichts- und Geografiewissenschaftlerin im Wildeshauser Bürger- und Geschichtsverein. Das Besondere sei, dass es nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht seinen Wert verlor. „Bei allen anderen Sparbüchern war das Geld weg. Beim Postsparbuch war das Vermögen noch vorhanden“, sagt Harms. Um die Geschichte eines solchen Postsparbuches dreht sich einer der fünf Aufsätze in der 18. Wildeshauser Jahresschrift, der nun erschienen ist.

Geschrieben hat den Aufsatz, der den Titel „Ein Postsparbuch im Fluchtgepäck“ trägt, Heinz-Joachim Kunz. Er ist der Neffe von Grete Kunz, die 1945 vom ostpreußischen Elbing und Klein Teschendorf über Wildeshausen nach Bremen floh. Bei sich trug sie in einer Manteltasche am Körper ihr Postsparbuch. Nur so konnte dieses gerettet werden. „Das Postsparbuch dokumentiert in seinen Abläufen in Verbindung mit all den schrecklichen Fluchterlebnissen sehr anschaulich diverse Phasen einer miterlebten Zeitgeschichte“, erklärt Cornelia Harms. Ein Stempel vom 29. Oktober 1945 zeugt von einem Zwischenstopp in Wildeshausen, den Grete Kunz in der Huntestadt einlegte. „Danach zog sie weiter nach Bremen“, merkt Harms an.

Dass die Geschichts- und Geografiewissenschaftlerin Cornelia Harms Näheres zum Inhalt des Aufsatzes „Postsparbuch“ verrät und nicht der eigentliche Autor selbst, wie es in früheren Jahren bei der Vorstellung der neuen Wildeshauser Jahresschriften üblich war, hat einen Grund. Der Bürger- und Geschichtsverein hat sich aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr dazu entschieden, den neuen Band nicht bei einem Pressetermin mit allen Autoren vorzustellen, sondern telefonisch. Und so ist es Cornelia Harms, die auch die anderen vier Aufsätze der 18. Jahresschrift vorstellt.

Aufsatz über 30-jährigen Krieg

„Wir haben fünf interessante und unterschiedliche Aufsätze. Ich denke, es ist für jeden etwas dabei“, sagt sie. Wer sich beispielsweise für den 30-jährigen Krieg interessiert, dem sei der Aufsatz von Herbert Bock ans Herz gelegt, der den Titel „heimlich feuerwerck [...] in etzliche heuszer einleggen lassen“ trägt. Darin sei das allgemeine Kriegsgeschehen dargestellt. Es werde aber auch darauf eingegangen, welche Auswirkungen dieses auf Wildeshausen und den mittleren Hunteraum hatte. „Es geht um die Einquartierungen von unterschiedlichen Seiten, Hungersnöte und die Pest“, führt Harms aus. Alles werde ausführlich und wissenschaftlich fundiert dargestellt.

Während es diesem Aufsatz nur vereinzelt Fotos gibt, bestehen zwei andere Aufsätze vornehmlich aus Bildern. So hat Cornelia Harms gemeinsam mit ihrer Kollegin Eva-Maria Ameskamp für die diesjährige Schrift unter dem Titel „Im malerischen Gepränge eines historischen Festzuges“ einen Bildbericht zu verschiedenen Jubiläen in Wildeshausen verfasst. Zu finden sind unter anderem Bilder von 1903, als mit einem großen Festzug mit historischen Kostümen die 100-jährige Zugehörigkeit Wildeshausens zum Oldenburgischen Großherzogtum gefeiert wurde. „Mit einem ähnlichen Festumzug wurde 50 Jahre später das 500-jährige Gildejubiläum gefeiert“, erklärt Harms. Farbige Bilder finden sich in diesem Aufsatz ebenfalls, sie stammen aus dem Jahr 1970, als Wildeshausen 700 Jahre Stadtrechte feierte.

Mit Schülern auf Wangerooge

Auch beim Blick hinter die Kulissen des Bürger- und Geschichtsvereins stehen Bilder im Mittelpunkt. In ihrem gemeinsamen Aufsatz berichten Harms und Ameskamp aus ihrer Arbeit und geben einen Einblick in vier Bestände des Vereins, darunter ein Bestand aus den evangelischen Volksschulen. „In der Hauptschule Wildeshausen fanden sich beim Aufräumen wertvolle Archivalien aus zum Schulwesen in Wildeshausen – vor allem aus den evangelischen Volksschulen in Wildeshausen und in Kleinenkneten“, erläutert Harms. Darunter waren auch Fotografien. Sie zeigen, dass beide Schulen zusammen seit mindestens 1950 mit Schülern nach Wangerooge fuhren. Die einzelnen Schüler erstellten Berichte, Geschichten und Zeichnungen von diesen Fahrten, die zusammen mit Fotos zu einem Erinnerungsbuch zusammengefügt wurden.

Ein zweiter Bestand, um den es in dem Aufsatz geht, stammt von der Familie Drechsler, die einst einen Betrieb in Wildeshausen hatte. „Solche Bilder aus Privatbesitz hatten wir bisher so nicht“, freut sich Harms über diesen Eintrag an den Verein. Das sei etwas Besonderes, da man solche Bilder anders als klassische Postkartenmotive meist nicht kennt. Die beiden anderen Bestände, die in dem Aufsatz dokumentiert sind, stammen vom einstigen Männergesangverein Euphonia und vom Hausfrauenverein.

„Vorwärts heißt das Losungswort der Zeit“ lautet der Titel des fünften Aufsatzes, der zugleich auch den Titel der 18. Jahresschrift bildet. Autorin ist abermals Eva-Maria Ameskamp, die in ihrem Aufsatz an einen Leserbrief aus dem Jahr 1844 anknüpft. Es geht dabei um Wildeshauser Neugründungen im Zeichen der Industrialisierung und Individualisierung, wie etwa eine Kinderbewahranstalt und ein Männergesangverein. „Diese Neugründungen waren zwar nicht von Dauer, zeugen aber von der Aufbruchstimmung dieser Zeit“, erklärt Cornelia Harms.

Der 18. Band der Wildeshauser Schriften für Heimat, Geschichte und Kultur erscheint in einer Stückzahl von 1000 und ist ab sofort für zehn Euro im Vereinsbüro im Historischen Rathaus erhältlich. Auch beim Verkehrsverein sowie in der Gilde-Buchhandlung und in der Buchhandlung „Bökers am Markt“ sind Exemplare hinterlegt. Alle bislang erschienenen Bände können unter www.buerger-geschichtsverein.de bestellt werden. „Nur der zweite und dritte Band sind bereits vergriffen“, sagt Harms.