Das Fachwerk stammt größtenteils aus dem Jahr 1711. Die Kapelle des Guten Hirten wurde aber erst Pfingsten 1970 geweiht. (INGO MOELLERS)

Auf der Rückseite des Gebäudes findet sich der entscheidende Hinweis, man muss also etwas suchen. „J⋅H⋅TM“ steht dort. Es sind die Initialen von Johann Heinrich Timmermann, der vor mehr als 300 Jahren Herr auf Dauelsberg war. Er war es, der das kleine reetgedeckte Fachwerkhäuschen errichtete, „ano 1711“ steht auf dem Balken. „Ich sage immer, dass es das älteste noch stehende Gebäude in Delmenhorst ist – nach der Hasberger Kirche natürlich“, sagt Helmut Blauth, Leiter des Gutes Dauelsberg, das zwar immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, aber mittlerweile eine Einrichtung des Bezirksverbandes Oldenburg, in der Menschen mit Beeinträchtigungen leben und in dem Obdachlose Unterschlupf gewährt bekommen. Timmermann baute vor mehr als 300 Jahren einen Schafstall. Heute ist der Koben die Kapelle des Guten Hirten, also ein Ort für die Schäfchen der Kirche.

Die Umwidmung ist vergleichsweise spät geschehen. Am 18. Mai 1970, zu Pfingsten also, wurde die Kapelle vom Bischof aus Oldenburg geweiht. "Die Kapelle war die Idee meiner Eltern Else und Otto Blauth, die vor mir die Hauseltern auf Dauelsberg waren", erzählt Blauth. Über dem Eingang steht "Christus spricht: ‚Ich bin der gute Hirte‘“. Das passende Bibelwort zur früheren Nutzung. Seit fast 40 Jahren also feiern die Bewohner des Gutes ihre Andachten in dem Raum, aber nicht nur sie. Offiziell gehört die Kapelle zur Kirchengemeinde Hasbergen, betreut wird sie von Pastor Ralf Frerichs. Von daher finden, wie jetzt in der Adventszeit, Andachten oder Gottesdienste dort statt. "Wir haben hier auch Hochzeiten", erzählt Blauth. Gestaltet werden die Andachten neben Frerichs von Gut-Diakon Guido Bachmann, für die Musik sorgen der Pastor, der Saxofon spielt, und Mitarbeiter Volker Sandkuhl. "Volker spielt hervorragend Gitarre und leitet auch unsere Hausband, die Hobbyraums", erzählt Blauth.

Auf einem Balken findet sich der Hinweis, wer den Stall wann errichtet hat. Was die Buchstaben nach der Jahreszahl bedeuten, weiß Helmut Blauth nicht. (INGO MOELLERS)

Die Bausubstanz des ehemaligen Stalles ist noch in großen Teilen erhalten. „Wir haben einmal das Schwellholz ausgetauscht“, sagt Blauth. Es war eine etwas abenteuerlich klingende Mission, denn dafür wurde das Häuschen mit Wagenhebern angehoben. „Das geht, weil das Fachwerk in sich eine entsprechende Statik hat“, erzählt Blauth. Und auch das Dach haben sie erneuert. Aber da hatte der Denkmalschutz schon seinen Finger auf der Kapelle. Bei den Sparren und Latten, die ausgetauscht werden mussten, gab es sehr strenge Vorgaben. „Wir haben sie aus Lärchenholz gefertigt. Die Bäume mussten wir aus unserem eigenen Bestand schlagen.“

Das Interieur der Kapelle ist ein wunderbares Sammelsurium verschiedenster Schätze. Der Flügelaltar mit der Inschrift „Es ist das Kreuz auf Golgatha. Heimat für Heimatlose“ dürfte noch aus der Gründerzeit der sogenannten Arbeiterkolonie Dauelsberg stammen, zu der das Gut 1884 wurde, nachdem die letzten Privatbesitzer es verkauft hatten, um nach Amerika auszuwandern. Die Krippe, komplett von Hand geschnitzt, ist eine Spende von Heiner Menkens, einem bereits verstorbenen Freund des Hauses, wie Blauth sagt. Das Altartuch hat die Schwiegermutter seines Bruders gestickt, Lisa Zellner, ebenfalls aus Verbundenheit zum Gut. „Hungernde speisen, Dürstende tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen“ hat sie die Dauelsberg-Philosophie darauf verewigt. Ein weiteres Kuriosum ist die Glocke, übrigens noch älter als der Schafstall. 1699 wurde sie gegossen. Sie hängt in einem hölzernen Gestell mit Reetdach, ein paar Meter neben der Kapelle. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie aus Hamburg nach Delmenhorst, von einem „Glockenfriedhof“, wie Blauth es nennt. Die Nazis hatten Kirchenglocken eingesammelt, schmolzen sie ein, um Waffen zu produzieren. Diese Glocke überstand den Krieg. In welcher Gemeinde sie eigentlich läutete, weiß heute keiner mehr.

Auch die Glocke im externen Glockenturm ist historisch. Gegossen wurde sie 1699. (INGO MOELLERS)

Wer die Kapelle einmal sehen möchte, hat dazu an allen Adventssonntagen Gelegenheit. Immer um 18.30 Uhr wird dort eine Andacht gehalten. Der Leitspruch in diesem Jahr lautet: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir o Gott“. Ein Satz aus den „Bekenntnissen“ des Augustinus. „Musik, Meditation und Gebet sollen uns herausholen aus der Hektik unseres Alltages. Wir wollen uns Zeit nehmen, Advent so zu erleben, wie es wirklich gemeint ist. Zeit zur Vorbereitung und Freude auf das Ereignis der Geburt Jesu Christi. Immer wieder wird die Hektik und Betriebsamkeit in der Vorweihnachtszeit thematisiert, wir bieten Ruhe und Besinnung, auch in romantischer anheimelnder Atmosphäre bei Kerzenschein und Wärme. Im Anschluss an die Andacht besteht die Möglichkeit des Austausches und der Gemeinsamkeit bei alkoholfreiem Punsch und Gebäck“, heißt es in der Ankündigung.

Der Weg in das alte Fachwerkhäuschen ist leicht zu finden, denn Fackeln und Glockengeläut weisen den Weg. Das Leitmotiv der diesjährigen Adventsandachten passt übrigens ziemlich gut zu einem der ältesten überlieferten Zitate zum Gut Dauelsberg an der Syker Straße 369. „Ein Ort der Ruhe in der Unrast unserer Zeit.“ So hat ein Besucher 1886 das Gut Dauelsberg beschrieben.