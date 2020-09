Vierhändig und vierfüßig ist die Arp-Schnitger-Orgel nur selten zu erleben. Auch durch die neue Anordnung der Bänke bescherte das Konzert von Margareta Hürholz und Roland Dopfer dem Publikum am Sonntag ein völlig neues Hörerlebnis. (INGO MöLLERS)

Organisten, ob Frau oder Mann, müssen bescheidene Musiker sein. Im Gottesdienst ist ihre dienende Rolle selbstverständlich. Im konzertanten Rahmen aber müssen sie auch auf jede Bühnenpräsenz verzichten. Wie entfernt von ihrem Publikum agieren sie auf der Orgelempore, womöglich noch versteckt hinter dem Rückpositiv an der Emporenballustrade. Und das Publikum unten im Kirchenraum sitzt meist auch noch mit dem Rücken zur Orgel. Alles, was mit Bühnenausstrahlung etwa eines Pianisten zu tun hat, findet nicht statt. Wo doch allein die Art, wie ein Pianist die Bühne betritt, viel über ihn verrät. Und dann kann ein Lang Lang zum Musikdarsteller werden mit allem theatralischen Gestenspiel zwischen extrovertiertem Toben und selbstverliebter Anschlagszelebrierung.

Eine besondere „Stunde der Orgel“ in der St. Cyprian- und Corneliuskirche lenkte den Blick am Sonntag auch auf diese Fragen. Der Blick der Zuhörer war nämlich dieses Mal der Orgel zugewandt, weil die Kirchenbänke coronabedingt neu gestellt waren. Und dieser Blick fiel – und das war die zweite Besonderheit dieses Konzertes – nicht nur auf einen Organisten an der Orgel, sondern auf derer zwei, auf eine Frau und einen Mann. Margareta Hürholz von der Musikhochschule Köln und Roland Dopfer, der an der Hochschule in Hannover lehrt, spielten nämlich Orgelmusik zu vier Händen. Und auch wenn dem Publikum der Blick auf Hände und Füße hoch oben nach wie vor verborgen blieb, sorgten doch sicher die nun sichtbaren Musiker beim Publikum für ein neues Hörgefühl.

Das Programm begann mit der grandiosen Orgelpracht des kurzen, einleitenden Präludiums von „Präludium und Fuge C-Dur" von Georg Friedrich Händel (1685-1759). Für die vielfältig artikulierte Fuge hatte das Organistenduo drängenden Schwung, der nach einer kurzen, blitzend-schnellfingrigen Kadenz zielstrebig in den Ton der Introduktion zurückführte. Von Händel und auch wieder grandios war auch das letzte Werk des Programms mit einer Bearbeitung des berühmten „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“. Da wäre bei all dem fast gellenden Plenum-Jubel eine noch deutlichere klanglich-dynamische Abtönung des Mittelteils wohl noch wirkungsvoller gewesen.

Mit „Intavolierungen“, Bearbeitungen von Vokalmusik für Instrumente, begann einmal die Geschichte der Instrumentalmusik. Hier hatten Margarete Hürholz und Roland Dopfer sich eine mittelalterliche Kyrie-Komposition von Guillaume de Machaut (1300-1377) für ihre Zwecke bearbeitet. Sie machten aus diesem Meisterwerk der alten Vokalpolyphonie eine originäre Orgelmusik, in der der Klang des vokalen Originals geheimnisvoll gegenwärtig blieb. Das berühmte „Fratres“ von Arvo Pärt (geb. 1935) ist ein Stück der archaisierenden Moderne und schloss sich somit perfekt dem Machaut-Kyrie an. Die Bearbeitung für Orgel verstärkt den archaischen Ausdruck der Musik, die über einem liegenden Basston durch ein Dreiton-Motiv formal gegliedert ist. Eine Gliederung, die hier mit einer latenten, expressiven Erregungssteigerung unter einen großen Spannungsbogen gefasst wurde.

Das Klavier ist der Orgel ja zumindest verwandt, da beide ja mittels einer Klaviatur gespielt werden. Eine Übertragung von Klaviermusik auf die Orgel liegt also nahe. Hier war es zuerst einmal die vierhändige Klavier-Sonate in C-Dur op. 15 Nr. 6 des Bach-Sohns Johann Christian Bach (der „Londoner Bach“) (1735-1782), die in ihrem kraftvollen „galanten Styl“ im Allegro mit temperamentvoller Spielfreude interpretiert wurde. Das Rondo mit seiner Flöten-Sanftheit hatte Rokoko-Charme. Der zweite Bach-Sohn war Carl Philipp Emanuel (1714-1788) Seine vier „Duette“, ursprünglich für zwei Klaviere geschrieben, waren zierliche Spieluhr-Musik, auch von tänzerischer Ausgelassenheit. Und wenn sie von Zärtlichkeit erzählte, konnte die Arp-Schnitger-Orgel ganz betörend sinnlich klingen. Mit der Fuge g-Moll, KV 401, für Klavier komponiert, begab sich Mozart ganz in die Nähe des großen Johann Sebastian Bach und schrieb ganz altväterlich. Und es klang hier, als wäre es eine wirkliche Orgelfuge. Und zwei Orgelspieler musizierten sie wie aus einem Atem, der den großen Bogen spannt.

Das alles und der abschließende Händel-Jubel hatte dann den passenden, nicht enden wollenden Schlussbeifall zur Folge.