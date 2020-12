Ein 69-Jähriger ist am Mittwoch in Wardenburg von einem Sprinter erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben querte der Mann aus Hude gegen 16.45 Uhr die Oldenburger Straße fußläufig, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 37-jährige Fahrer eines Sprinters konnte eine Kollision mit dem Fußgänger trotz Ausweichmanöver nicht mehr verhindern. Der schwer verletzte 69-Jährige wurde durch einen Notarzt erstversorgt. Der Schaden am Sprinter beträgt circa 500 Euro.