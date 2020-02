Ganderkesee. Für Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) war schon lange klar: „Wenn ich einmal Prinzessin sein würde, dann Prinzessin Leia“, erklärte sie die Idee, die Generalprobe der Büttenabende – die nicht minder spektakulär war als die Abende an sich – in Star-Wars-Montur zu bestreiten. Und es habe auch keiner großen Überredungskunst bedurft, Prinz Timo II. (Hüneke) und ihre Ehrendamen für den Plan zu begeistern. Im Gegenteil: Timo freute sich darauf, als Darth Vader die „dunkle Seite der Macht“ verkörpern zu können.

Bis zum ersten Büttenabend vollzogen die beiden innerhalb von 48 Stunden dann aber eine wundersame Wandlung von den Sternkriegern zu lieblichen Faschingsregenten: Insbesondere Lea bekennt sich ohne Umschweife zur Farbe rosa: „Ich bin in dieser Hinsicht ein richtiges Mädchen, ein rosa Bonbon. Dazu stehe ich auch.“ Aber auch in ihren festlichen Gewändern gaben die beiden Majestäten Vollgas. So spielte Timo auf seinem Zepter Luftgitarre, und auch Lea geriet bei den Auftritten „ihrer“ rot-blauen Garde oder den Bookhorn Allstars außer Rand und Band. Die beiden leben den Fasching wirklich.

„Wir sind alle faschingserfahren und wussten, was uns erwartet“, hat die bisherige Session für die beiden Majestäten bislang nur wenige Überraschungen mit sich gebracht. Terminstress? Quatsch. Alles eine Frage der Organisation. „Wir wussten, was auf uns zukommt“, sagt Lea, die sich für die heiße Phase der Faschingssaison volle drei Wochen Urlaub genommen hat. „Entweder arbeite ich ganz – oder gar nicht“, verriet sie.

Umzugsgruppen besucht

Besonders beeindruckt haben die beiden auch die Besuche bei den Umzugsgruppen: „Wir werden wieder viele spektakuläre Wagen sehen. Es ist unglaublich, was die Wagenbauer da im Verborgenen leisten“, blickt Timo auf den großen Tag, Sonnabend, 22. Februar, voraus. „Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter, dann läuft das“, meinte er. Angesichts der Sturmtiefs „Sabine“, das am Tag des Kinderfaschings über die Gemeinde Ganderkesee zog, hofft er nicht nur darauf, dass es nicht regnet, sondern dass sich auch der Wind am Umzugstag in Grenzen halten möge. „Aber selbst wenn das Wetter schlecht ist, werden wir einen super Tag haben“, gibt sich Timo wetterresistent. Gespannt sind die beiden natürlich auch darauf, was sich ihre Nachbarn in den vergangenen Wochen hinter verschlossenen Türen haben einfallen lassen.

Sehr zufrieden sind Timo und Lea auch mit ihren Gewändern, um die sich in diesem Jahr gleich drei Schneider gekümmert haben. Während die etatmäßige Hofschneiderin Anne Warneken den nachtblauen Gehrock des Prinzen fertigte, kümmerte sich Susanne Schütte um das Kleid der Prinzessin sowie um die Festroben des Kinderprinzenpaares Tjorben I. (Ahrens) und Zoë I. (Struck). Björn Hotes aus der Kostümabteilung des Oldenburgischen Staatstheaters schneiderte schließlich die brombeerfarbenen Gewänder der vier Ehrendamen Cora Kwasny, Liza-Marie Bosse, Neele Woltjen und Jule Petershagen.

Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) und Prinz Timo II. (Hüneke). (INGO MOELLERS)

Im Vorfeld der Büttenabende besuchte das Prinzenpaar auch die Veranstaltung des Karnevalsvereins „Nordlichter“ in Wiefelstede. „Das ist zwar alles eine Nummer kleiner als der Ganderkeseer Büttenabend, aber auch dort geben sich die Aktiven richtig viel Mühe“, fasst Timo seine Eindrücke zusammen: „Es zeigt, dass der Faschingsvirus auch noch anderswo grassiert.“

Ein bisschen wehmütig sind die beiden lediglich darüber, dass sie sich nach ihrer Regentschaft aus den angestammten Garden verabschieden müssen – Lea aus der rot-blauen und Timo aus der Männergarde. So sieht es das Reglement der GGV vor. „Das ist schon traurig. Wir werden sie vermissen“, betonen beide unisono. Ihr weiteres Faschingsleben dürfte sich dann in den Kreisen der Ex-Prinzenpaare abspielen. „Vorausgesetzt, wir werden eingekloppt“, spielt Timo auf das beiden noch bevorstehende Initialisierungsritual an. Doch das dürfte angesichts der Party-Energie der beiden Regenten nur eine Formsache sein.