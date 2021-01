5500 Euro Schaden

Von Straße abgekommen

Jochen Brünner

Ein Schaden in Höhe von 5500 Euro ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Oldenburger Straße in Ganderkesee entstanden. Ein 45-Jähriger kam von der Fahrbahn ab und kollidierte beim Zurücklenken mit einem Auto.