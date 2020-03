Die Polizeistatistik zeigt: Delmenhorst war auch schon 1995 weit besser als sein Ruf als besonders kriminelle Stadt. Hauptdeliktfeld waren aber auch damals Diebstähle. (Björn Hake)

Das tut dem Image der immer wieder zu Unrecht ins schiefe Licht gerückten Stadt Delmenhorst gut: Das Kriminalitätsgeschehen in der kreisfreien Stadt ist erheblich zurückgegangen. Wie Polizeidirektor Günter Jahn bekannt gab, registrierte die Delmenhorster Polizeiinspektion im vergangenen Jahr zwar 9625 Straftaten, das waren aber 1213 Straftaten oder 11,2 Prozent weniger als 1993. Gleichzeitig sei die Aufklärungsquote von 37,7 auf 46,7 Prozent gestiegen, führte Jahn aus. Mit dem Rückgang von gut elf Prozent schneidet Delmenhorst deutlich besser als der Regierungsbezirk Weser-Ems ab, der ein Minus von 4,8 Prozent verbucht. Diebstähle machten in Delmenhorst mit 67,6 Prozent einmal mehr den Hauptanteil am Kriminalitätsgeschehen aus. Nach Jahns Einschätzung sei der Höhepunkt der Kriminalität in den westlichen Bundesländern überschritten. In den östlichen Bundesländern müsse dagegen mit einem weiteren Anstieg der Kriminalität gerechnet werden. (18. März 1995)



In der Cafeteria der Städtischen Kliniken darf auch weiterhin geraucht werden. Nach mehr als einstündiger Diskussion lehnte der Delmenhorster Krankenhausausschuss den Antrag der Grünen-Ratsfrau Ute Meyerdierks mehrheitlich ab, die Cafeteria probeweise als Nichtraucher-Café auszuweisen. „Krankenhaus heißt ja auch, es hat etwas mit Gesundheit zu tun“, hatte zuvor die für das Krankenhauswesen zuständige Dezernentin Cornelia Heintze argumentiert und sich für rauchfrei ausgesprochen, zumal ja auch schon das passive Mitrauchen ebenso schädlich sei wie das Rauchen selbst. Der Pächter des Krankenhaus-Cafés – sein Vertrag läuft Ende 1996 aus – nahm ebenfalls an der Sitzung teil und zeigte sich bereit, die Cafeteria probeweise als rauchfreie Zone auszuweisen. Er fürchte aber wirtschaftliche Einbrüche, wenn seinen Gästen das Rauchen untersagt werde. „Lassen Sie doch alles so, wie es ist“, riet er dem Ausschuss. So geschah es. (16. März 1995)



Bisher war die katholische Grundschule an der Overbergstraße in Delmenhorst eine Zweigstelle der an der Beethovenstraße gelegenen Marienschule. Das soll jetzt anders werden. Die Dependance soll in Overbergschule umbenannt werden und den Status einer selbstständigen Schule erhalten. Das beschloss jetzt der Schulausschuss des Stadtrates und folgte damit einem Antrag der Marienschule. Die beiden Grundschulen sind circa vier Kilometer voneinander entfernt und arbeiten deshalb schon jetzt weitestgehend selbstständig. Beide werden zweizügig geführt. Insgesamt werden in den beiden katholischen Grundschulen zurzeit 305 Mädchen und Jungen unterrichtet, darunter 114 Kinder von Aussiedlern und 29 ausländischer Herkunft. (15. März 1995)



Von wegen „Im Märzen der Bauer …“ Starke Schneefälle haben die Straßen in Delmenhorst und umzu in rutschige Bahnen verwandelt. Die Folge: Allerhand Unfälle, aber alle verliefen glimpflich. So krachte es auf den schneeglatten Straßen im Stadtgebiet zwischen 6 und 12 Uhr insgesamt 21 Mal. In Ganderkesee verursachte die weiße Pracht vier Unfälle. Sechs Streufahrzeuge waren in Delmenhorst seit dem frühen Morgen unterwegs, die Mitarbeiter waren um 4.45 Uhr alarmiert worden. (16. März 1995)

Die Bahnstrecke Delmenhorst – Hesepe fristet ein Dornröschendasein. Schon seit Jahren wird sie nicht mehr für den Personenverkehr genutzt. Jetzt hat die Deutsche Bahn AG den schlafenden Schienenstrang entdeckt und will auf ihm künftig wieder Waggons rollen lassen. Aber vorerst nur für Gütertransporte. Je nach Nachfrage der Firmen sollen von montags bis freitags Güterzüge mit Futtermitteln von den Unterweserhäfen über Delmenhorst und Vechta nach Dinklage fahren. Die leeren Züge kehren dann über eine andere Strecke zurück zu den Umschlaghäfen. Durch diesen Schienentransport könnten laut Bahn jährlich rund 9000 Lastwagenfahrten eingespart werden. (15. März 1995)



„Recycling erleben“ lautete das Motto des ersten bundesweiten Recyclingtages, der am Wochenende und somit an gleich zwei Tagen begangen wurde. Auch die Delmenhorster Sortieranlage an der Steller Straße hatte geöffnet und gewährte den Besuchern einen Blick auf den Ablauf der Wiederverwertung. Das Interesse der Delmenhorster Bevölkerung war groß. Die ersten Besucher standen schon kurz vor dem Startschuss vor dem Tor der Delmenhorster Transport- und Entsorgungsgesellschaft, um sich einmal anzuschauen, was mit dem Inhalt der gelben Säcke geschieht. Neben dem Rundgang durch die Anlage gab es für die Besucher viele Informationen rings um Abfall und Recycling. Auch für Speis und Trank sowie Musik war gesorgt, am ersten Tag spielten die „Original Huder Musikanten“ und am zweiten waren die „Moordieker Jungs & Deerns“ zu hören und zu sehen. (20. März 1995)



Eugen Jentsch war sichtlich gerührt. Der ehemalige Bürgermeister und Sportausschussvorsitzende des Stadtrates wurde während der Jahreshauptversammlung des TuS Heidkrug einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Jentsch, er wird am 5. April 70 Jahre alt, gehört seit 1939 dem Verein am Bürgerkampweg an. Mit 120 Neuzugängen hat der TuS Heidkrug im vergangenen Jahr wieder einen großen Zulauf erfahren und zählt nun 2231 Mitglieder. Vorsitzender Hans Hoffmann sieht das nicht ohne Sorgen, denn fehlende Hallenzeiten sowie Zustand und Größe der Vereinsanlage könnten einen Aufnahmestopp erforderlich machen. (20. März 1995)



