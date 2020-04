Schüler waren schon länger nicht mehr auf dem Schulhof des Willms-Gymnasiums. Das soll sich nun schrittweise wieder ändern. (Janina Rahn)

Die Rückkehr in ein Leben, wie es die Menschheit vor Corona kannte, wird sehr lange dauern, darin sind sich Experten und Politiker einig. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina hatte in einem Gutachten dazu aufgerufen, insbesondere Schulen und Universitäten wieder zu öffnen. Die Bundesregierung und die Länder haben sich vergangenen Mittwoch darauf nun verständigt. Der Schulbetrieb soll in Niedersachsen, so erklärte es Kultusminister Grant Hendrik Tonne vergangenen Donnerstag, in kleinen Schritten und im Sinne eines Herantastens erfolgen. Am Montag, 27. April, sollen Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht in der Schule bekommen, ab Montag, 4. Mai, dann die vierten Jahrgänge der Grundschulen und danach die Übergangsjahrgänge, also heutige zwölfte Klassen, die am Ende des nächsten Schuljahres vor den Abiturprüfungen stehen. Erst danach sollen auch die anderen Jahrgänge wieder in die Schulen dürfen.

Es fragt sich, wie die Delmenhorster Schulen mit der Situation umgehen. Telefoniert man mit Stefan Nolting, dem Schulleiter des Gymnasiums an der Willmsstraße, dann wird deutlich, dass das Herantasten an die Zeit nach Corona in zweierlei Hinsicht eine sehr sinnliche Erfahrung sein kann. „Ich laufe die Gänge unserer Schule mit ganz anderen Augen ab, ich versuche mich in die Perspektive eines Schülers hineinzuversetzen und achte auf Wegebeziehungen“, sagt er und erklärt anschließend, dass von der Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen alles Weitere abhänge. „Wir führen eine Einweg-Regelung ein, damit sich die Schüler auf den Gängen nicht entgegenkommen.“ Dies soll durch Markierungen auf dem Boden signalisiert werden, die von Nolting und seinen Kollegen in den vergangenen Tagen angebracht wurden.

Auch wird eine Rhythmisierung der Pausen notwendig sein, damit sich auf dem Schulhof nur so viele Personen gleichzeitig aufhalten, dass der vorgegebene Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Und damit die Zwei-Meter-Grenze nirgendwo unterschritten wird, müssen auch die Klassenräume entsprechend eingerichtet werden. Nach Vorgabe des Landes sollen sich nicht mehr als 15 Schüler gleichzeitig im Klassenraum aufhalten, was zu einer Teilung oder gar Drittelung der Klassenverbände führen kann und einen entsprechenden Raumbedarf verursacht, der nur durch eine Halbierung der Wochenstundenzahl von 30 auf 15 und entsprechend zeitlich versetztem Unterricht erfüllt werden kann.

Während das Willms-Gymnasium hier also bereits Fakten geschaffen hat, warten die anderen Schulen der Stadt noch auf Weisungen des Kultusministeriums und der Landesschulbehörde. Für Karin Mönnig, Schulleiterin der BBS I, stellen sich ohnehin sehr viele Fragen: „Fast alle unsere Klassen sind irgendwie Abschlussklassen, wenn die jetzt alle wieder in die Schule dürfen, dann haben wir hier sicherlich täglich 1000 Personen in der Schule, wie soll das gehen?“

Die Berufsbildenden Schulen haben durch ihre Vielzahl verschiedener Schulformen, die zum Teil nur zwei Tage in der Woche Unterricht vorsehen, während die anderen Tage im Betrieb erfolgen, ein paar Probleme, die andere Schulen so nicht haben. Und während an den regulären Gymnasien durch die Umstellung von der acht- auf die neunjährige Schulzeit in Niedersachsen ohnehin keine Abiturprüfungen anstehen, gibt es diese an den beruflichen Gymnasien hingegen schon. Allerdings gibt Mönnig hier Entwarnung: „Unsere Abiturienten haben effektiv nur eine Woche Unterricht verloren, nach den Osterferien hätten ohnehin die Prüfungen angestanden“.

Sorgen bereiten ihr vielmehr die Schüler des zwölften Jahrgangs, die in diesen Wochen den entscheidenden Unterrichtsstoff für die Abiturprüfungen im nächsten Jahr verpassen. Mönnigs Schulleiterkollege von der BBS II, Ulrich Droste, ist aber zuversichtlich, dass noch genügend Zeit ist, um den Lernstoff bis zu den Prüfungen im nächsten Jahr nachzuholen. Droste steht mit Mönnig im engen Austausch. Beide Schulen sind neben der Integrierten Gesamtschule die einzigen Schulen in Delmenhorst, die in diesem Jahr Abiturprüfungen schreiben lassen.

Auch an den anderen Delmenhorster Schulen beginnt die Arbeit erst noch. So wartet Volker Gauert, Schulleiter der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule, auf eine detailliertere Regelung des Kultusministeriums und richtet seine Schule bisher nur in Gedankenspielen auf die Umsetzung der Hygiene-Bestimmungen ein. An der Grundschule Deichhorst wolle man auch zunächst abwarten, was Kultusministerium und Landesschulbehörde im Detail anweisen werden. Welche Vorgaben die Stadtverwaltung als Schulträger machen wird und wie sie die Umsetzung der Hygiene-Bestimmungen mittels Atemschutzmasken und laufender Reinigung und Desinfektion der Waschräume gewährleisten will, ist noch unklar. Auf Nachfrage sah sie sich zu einer Antwort bis Freitag nicht in der Lage.

Beschlossen wurde vergangene Woche allerdings auch, dass die Schulpflicht weiterhin Geltung habe und entsprechend Fernunterricht durchgeführt werden müsse. Katrin Wutschke, Schulleiterin des Max-Planck-Gymnasiums, sieht sich dadurch in der bisherigen Arbeit ihrer Schule bestätigt: „Es wurde genau das beschlossen, was wir seit der Schulschließung tun. Wir sehen uns bestätigt und werden weiterhin unsere Lernpläne onlinegerecht umgestalten“.