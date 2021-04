Ingeburg und Reinhard von Borstel haben vor 70 Jahren geheiratet, ihre Gnadenhochzeit begingen sie jetzt mit der Familie ihrer Enkeltochter in Delmenhorst. (Privat)

„Die beiden sind schon immer Ansporn für uns und andere gewesen, ihr Leben lehrt uns, auch bei Problemen nicht aufzugeben“, sagt Viktoria von Borstel. Ihre Großeltern begingen am Mittwoch das Fest der Gnadenhochzeit. Das Paar hatte am 14. April vor 70 Jahren vor dem Standesamt Assel, einem Ortsteil von Drochtersen im Kreis Stade, den Bund fürs Leben geschlossen.

„Eigentlich sind wir Hamburger Urgesteine“, sagt Reinhard von Borstel. Der 93-Jährige war mit seiner 91-jährigen Ehefrau erst im November 2019 nach Delmenhorst gezogen. Der Familie wegen, man wollte dem dort lebenden Sohn näher sein. Leider verstarb dieser kurze Zeit später. „Aber nun kommt uns unsere Enkelin oft besuchen“, sagt Reinhard von Borstel. Den 70. Hochzeitstag hätten sie nicht so feiern können wie frühere Jubiläen. Natürlich sorgten die Corona-Beschränkungen dafür, den Ehrentag im kleinsten Kreis zu verbringen. „Im Heim gab es schon morgens einen Blumenstrauß“, sagt von Borstel. Das Paar hat drei Enkelkinder und ebenso viele Urenkel. Enkelin Viktoria von Borstel konnte ihre Großeltern am Mittwoch, „ganz coronakonform natürlich“, für eine Stunde zu sich nach Hause holen. „Eigentlich wollten wir vor dem August-Jordan-Haus einen Sekt zusammen trinken, aber dafür war es einfach zu kalt“, erzählt sie. Der Zusammenhalt in der Familie wird von den Jubilaren sehr hoch geschätzt. So konnte man also doch noch auf den Hochzeitstag anstoßen. „Auf die nächsten zehn Jahre“, schmunzelt Reinhard von Borstel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Beruflich war er viele Jahre als Kfz-Meister engagiert. Ingeburg von Borstel arbeitete bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Das Paar unternahm liebend gerne Reisen. Dabei lernte Reinhard von Borstel einen Bankdirektor kennen und auf dessen Vorschlag hin wechselte er für die letzten 18 Jahre seines Berufslebens in dessen Geldinstitut. Dort wurde er der Verantwortliche für das Kundenreisegeschäft. Immer dabei, in der Funktion der Reiseleitung, das Ehepaar von Borstel. „Wir waren in China, in Indien, wir waren überall auf der Welt – es war einfach traumhaft“, erinnert sich von Borstel. Glück haben sie jetzt auch und fühlen sich „in Delmenhorst sehr gut aufgehoben“.