Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen Fahrer eines Lastwagens ist es am Montagmorgen an der Ottostraße in Wildeshausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 27-Jährige im Einmündungsbereich zur Ottostraße den vorfahrtsberechtigten Lastwagen, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Das Auto wurde dabei derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und ein Abschleppdienst es borgen musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. Gegen den 27-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.