Um einen Unfall auf der Brauenkamper Straße musste sich die Polizei kümmern. (DPA)

Delmenhorst. Er fuhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße – und nahme einer 26-jährigen Autofahrerin, die auf der Brauenkamper Straße von links kam, die Vorfahrt. So kam es laut Polizeibericht am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall. Bei dem von dem 67-Jährigen verursachten Zusammenstoß zog sich die Fahrerin des anderen Wagens leichte Verletzungen zu. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzten die Polizisten eher gering ein, nämlich auf rund 500 Euro.