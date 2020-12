An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenprall ein Sachschaden. (Björn Hake)

Rund 8000 Euro Schaden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 48-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Großenkneten gegen 11.25 Uhr mit ihrem Wagen auf der Straße Kuhweide in Fahrtrichtung Wildeshauser Straße. Beim Überqueren der Neerstedter Straße übersah sie ein von rechts kommendes Auto einer 54-jährigen Frau aus der Gemeinde Hude, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.