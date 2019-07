Fröhliche Kulisse für die Öffentlichkeit beim Frühlingsempfang der SPD. Jetzt ist die Unterbezirksvorsitzende Petra Behlmer-Elster (links) mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. (INGO MÖLLERS)

Am Dienstagabend kamen die Mitglieder des Unterbezirksvorstands der Delmenhorster SPD turnusmäßig zu ihrer Sitzung zusammen. Unter anderem sollte der Parteitag im September vorbereitet werden. Was nach unspektakulären Organisationsaufgaben klingt. Doch der Abend sollte die SPD teilweise in Aufregung versetzen. Denn die Sitzung lief anders, als von den meisten erwartet. Die Vorsitzende Petra Behlmer-Elster erklärte direkt zu Beginn der Versammlung ihren sofortigen Rücktritt. Sie zog damit die Konsequenzen aus einem seit rund einem Jahr sich stets verschärfenden Streit in der Partei. Sie selbst war in dieser Auseinandersetzung von der Fraktion für ihr Kommunikationsverhalten kritisiert worden.

Es ist damit der zweite Rückzug aus dem Unterbezirksvorstand innerhalb weniger Tage: Auch einer der Stellvertreter von Petra Behlmer-Elster, Christian Altkirch, hat sich aus dem Vorstand verabschiedet. Er ist nun nur noch Vorsitzender des Ortsvereins Ost. Offiziell wird sein Rücktritt auch mit den Querelen innerhalb der Jusos erklärt. Altkirch hatte sich im Juni um das Amt des Bezirksvorsitzenden beworben, es war eine recht spontane Kampfkandidatur gegen den Vorsitzenden André Goldenstein. Weil Altkirch seinen Schritt nicht angekündigt hatte, die Delmenhorster Jusos aber schon ihre Unterstützung für den amtierenden Vorsitzenden offiziell zugesagt hatten, kam es bei den Delmenhorster Jungsozialisten zu Verstimmungen.

Auch Petra Behlmer-Elster soll Altkirch gesagt haben, dass sie seinen Schritt nicht gut fand. Andererseits wurde kolportiert, dass es gerade Altkirch war, der sich mit den Inhalten des Unterbezirksvorstands und der öffentlichen Kommunikation nicht wohl fühlte. Der Konflikt sei zum ersten Mal beim offenen Brief wegen des Chefarztwechsel in der Frauenklinik Ende 2018 aufgebrochen, erzählen Fraktionsmitglieder hinter vorgehaltener Hand. Andere Parteimitglieder wiederum berichten, dass Altkirch nur schlecht mit Kritik umgehen könne und er sich nun, da er Gegenwind für seine Juso-Kandidatur bekommen habe, beleidigt zurückgezogen habe.

Ein wesentlicher Streitpunkt bei den Sozialdemokraten: Wie viel Einfluss kann und darf die Partei auf die politische Arbeit der Fraktion nehmen? Speziell beim Thema Krankenhaus waren sich Fraktion und Parteispitze nicht einig. Dabei geht es unter anderem um den Gesellschaftsvertrag des Josef-Hospitals, der von Oberbürgermeister Jahnz ohne jegliche Mitteilung an den Rat in einer anderen Version als vom obersten politischen Gremium der Stadt verabschiedet unterzeichnet wurde. Der Streit gipfelte im Mai in der lakonischen Mitteilung des Unterbezirksvorstand, dass er die Wiederwahl des bisherigen Fraktionsvorstands missbillige. Was die Fraktion als unbotmäßige Einmischung der Partei in ihre Autonomie scharf verurteilte. Ein Ende Mai von Petra Behlmer-Elster nachgeschobener dreiseitiger offener Brief zur Erläuterung der verfahrenen Situation hatte zudem weniger befriedigendere Wirkung als vielleicht erhofft entfaltet, sondern goss vielmehr noch Öl ins Feuer.

Völlig unklar ist derzeit noch, wer sich im September um den Parteivorsitz bewerben wird. Aufgrund der aktuell erreichten Eskalationsstufe dürfte es für die Delmenhorster Sozialdemokraten noch schwerer als auf Bundesebene werden, neues Spitzenpersonal zu finden. In der Partei ist man sich nach Dienstagabend aber einig, dass man nun wieder zu einem konstruktiven Miteinander zurückfinden müsse.