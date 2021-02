Das Delmenhorster Amtsgericht entschied sich für eine Einstellung des Verfahrens gegen einen 37-jährigen Hannoveraner. (INGO MÖLLERS)

„Wir müssen doch gar nicht lange diskutieren, dass wir dem Zeugen nicht glauben können“, betonte die Staatsanwältin am Ende der Zeugenvernehmung eines 27-Jährigen aus Delmenhorst. Kein gutes Haar ließ der Zeuge an dem zehn Jahre älteren Angeklagten aus Hannover. Der 37-Jährige wurde von dem Delmenhorster angezeigt, nachdem der Beschuldigte ihn nach einer verbalen Auseinandersetzung angeblich bedroht und anschließend mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben soll. Doch da sich der Vorwurf nicht erhärtete und sich der Zeuge in viele unterschiedliche Aussagen verstrickte, entschied das Amtsgericht Delmenhorst, das Verfahren einzustellen.

Verhandelt wurde über einen angeblich heftigen Streit zwischen dem 27-jährigen Delmenhorster und dem 37-jährigen Mann aus Hannover. Die Auseinandersetzung soll im März 2018 in Delmenhorst in einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße stattgefunden haben. Laut Anklage soll der Hannoveraner den 27-jährigen Mann, der ihm Geld schuldete, aufgefordert haben, dieses zurückzuzahlen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, habe der Hannoveraner den Delmenhorster bedroht, geschubst und am Ende mit einem spitzen Gegenstand angegriffen.

„Für mich ist das hier eine große Sache, ich habe in den vergangenen Monaten sehr gelitten“, betonte der Angeklagte. Durch Zufall habe er den 27-Jährigen über einen gemeinsamen Freund – nachdem er selbst nach Deutschland kam – kennengelernt. Zu der Zeit habe der Delmenhorster noch in einem Falafel-Restaurant gearbeitet. „Innerhalb eines Jahres hatten wir dann immer mehr freundschaftlichen Kontakt“, erklärte er. Deswegen seien die beiden Männer irgendwann auf die Idee gekommen, ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen.

Dazu wollten sie sich Geld von einem Freund des Beschuldigten leihen. Die insgesamt 19.600 Euro sollten die beiden Geschäftsmänner dann in Raten zurückzahlen, erklärte der Angeklagte. Nachdem der Zeuge das Geld in Bremerhaven in Empfang genommen hatte, entschied er sich nach Angaben des Beschuldigten aber dazu, die getroffene Verabredung mit ihm nicht einzuhalten: „Als er sich verspätete, hatte ich schon ein ungutes Gefühl, sodass ich ihn mehrere Male versuchte anzurufen.“ Da habe er gemerkt, dass er betrogen worden sei, erzählte der Beschuldigte.

Über Monate versuchte er dann den Delmenhorster zu erreichen. Irgendwann sei es schließlich zu einem Treffen gekommen. 800 türkische Lira sowie drei Handys ohne Kaufbelege habe der 27-Jährige dem Hannoveraner mitgebracht. „Aber ohne Kaufbelege habe ich natürlich nichts angenommen“, erklärte er die Situation.

Letztlich sei er am 6. März 2018 zu der Wohnanschrift des Delmenhorsters gefahren. „Dieses Mal empfing er mich schon im Garten. Ich war sonst immer mit in die Wohnung gegangen“, sagte der Angeklagte. Nachdem sich die beiden Männer hinsetzten, erklärte ihm der 27-Jährige, dass er ihm kein Geld zurückzahlen wolle, stand auf und beschimpfte ihn wild, so der Angeklagte. „Ich war natürlich sauer und fragte ihn, was das solle“, führte er aus.

Alles nur für die Polizei inszeniert

Nach Angaben des Angeklagten entwickelte sich anschließend eine lautstarke Diskussion, und die beiden Männer fingen an, sich zu schubsen. „Plötzlich bemerkte ich, dass er ein Taschentuch fallen ließ. Seine ganze linke Hand war blutig und er schrie mich an, ich hätte ihn verletzt“, sagte der Beschuldigte. Als er die Ehefrau des 27-Jährigen auf dem Balkon filmend sah, sei ihm dann endgültig klar geworden, dass er wohl in eine Falle getappt war und die Situation vom Ehepaar für die Videoaufnahme inszeniert wurde.

Danach wurde der 27-jährige Geschädigte, der auch als Zeuge anwesend war, aufgerufen, seine Aussage zu machen. Ihm zufolge sei der Angeklagte unangekündigt zu ihm nach Hause gekommen. Der 37-Jährige habe ihn im Garten überrascht, bedroht, geschubst und habe gezielt mit einem unbekannten spitzen Gegenstand nach ihm gestochen. „Dann kam die Polizei, und das war es“, sagte er zunächst. Durch Nachfragen der Richterin wurde aber deutlich, dass sich der Zeuge immer weiter in seinen Aussagen verstrickte. Die Richterin zitierte dazu aus drei Polizeiberichten. Auch die von der Polizei protokollierten Aussagen passten nicht zusammen und gingen von „die Hand verletzt“ bis hin zu „Messer in den Rücken rammen“. „Das sind dann drei verschiedene Versionen, die Sie hier beschreiben“, betonte sie.

Zum Hintergrund der Schulden hatte der Zeuge eine ganz eigene Sichtweise: „In der Türkei hat es Leute gegeben, die haben uns geholfen, nach Deutschland zu kommen und haben sich das bezahlen lassen“, erklärte er die angebliche Rolle des Angeklagten. Zunächst seien es 5000 Euro gewesen, schließlich habe der Angeklagte aber immer mehr Geld verlangt.

Der Zeuge hatte schon bei der Polizei verschiedene Darstellungen zum Hintergrund abgegeben. Das Gericht konnte ihm auch deshalb nicht glauben. Auch das Video, das die Ehefrau vom Balkon aufgenommen hatte, sowie weitere Whatsapp-Konversationen belegten keine Schuld des Angeklagten, sodass sich das Gericht zu einer Einstellung des Verfahrens entschied.