Vor dem Landgericht muss sich seit Mittwoch ein Delmenhorster wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagt den 46-Jährigen an, von Mai bis August 2016 in sieben Fällen bandenmäßig Zigaretten in die Europäische Union eingeführt zu haben – ohne dafür Tabaksteuern zu entrichten. Dem Fiskus sollen dadurch Einnahmeverluste in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro entstanden sein.

Im Schwurgerichtssaal an der Elisabethstraße standen gestern die Verlesung der Anklageschrift und die Befragung der ersten Zeugen auf der Tagesordnung. Die Verhandlung vor der Großen Strafkammer soll an drei Verhandlungstagen Anfang September fortgeführt werden. Der 1973 in der Türkei geborene Angeklagte verzichtete darauf, eigene Angaben zur Aufklärung des Tatvorwurfs zu machen, „mein Mandant bevorzugt es, sich schweigend zu verteidigen“, sagte dessen Rechtsanwalt Julius Heinisch. An den Vorsitzenden Richter Christian Weigmann gewandt, verwies Heinisch auf ein parallel geführtes Verfahren wegen einer angefochtenen Steuerschuld vor dem Finanzgericht Bremen. Wegen einer nicht eindeutigen Beweislage und weil sein Mandant im Verfahren vor dem Finanzgericht Prozesskostenhilfe gewährt bekam, sei ein für seinen Mandanten erfolgreicher Verfahrensverlauf nicht unwahrscheinlich, erklärte der Anwalt. Somit lehnte Heinisch auch jede Verfahrensabsprache mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft ab.

In den Zeugenstand wurden dann, nacheinander, zwei Zollfahndungsbeamte gerufen. Deren Ermittlungen waren durch das Auffliegen des Schwindels in Großbritannien in Gang gekommen: Der Angeklagte soll dort als Fahrer eines Sattelzuges erwischt worden sein, als er unter einer Tarnladung rund 4,4 Millionen Zigaretten ins Land einführen wollte. Es begannen Nachforschungen in Deutschland über den Weg der Schmuggelware und mögliche Hintermänner. Der Zoll stellte als Spedition den Firmensitz einer Briefkastenfirma in Bremen-Woltmershausen fest, kurioserweise am Produktionsstandort der einstigen Tabakfabrik Brinkmann. Die Firma war nicht mehr existent, deren Geschäftsführer nicht ermittelbar. Der Sattelzug war von einem weiteren Unternehmen geleast gewesen, das ausfindig gemacht wurde. Zur Aufnahme der Ware fuhr der Angeklagte, dies hatte er schon zuvor in Vernehmungen beim Zoll eingeräumt, mit dem Laster nach Polen. Während er die Schlüssel für seinen Brummie dort abgab, sollte die Verladung passiert sein – ohne sein Wissen.

Offiziell wurden 33 Großlüfter transportiert, darin waren die Zigaretten versteckt worden. Um das Aufspüren der gefälschten Markenware durch eine Untersuchung per Röntgenstrahlen zu erschweren, war jede einzelne Zigarettenpackung noch in einem Umschlag verstaut worden. Die Frachtpapiere waren zunächst für eine Adresse in Hannover ausgestellt gewesen. Unterwegs wurde ein Austausch der Ladedokumente mit einem neuen Adressaten in Schottland vorgenommen. Die genaue Abladestelle soll dem Fahrer letztlich erst bei seinem Eintreffen in England per SMS mitgeteilt worden sein.

Die Zollfahnder berichteten von abgehörten Telefonaten einer anderen Dienststelle eines weiteren Verdächtigen mit dem Angeklagten. Man vermute, dass dieser mit der Tat in Zusammenhang stehe. Außerdem soll zwischen den beiden von einem „Chef“ gesprochen worden sein, was die Vermutung nach einem dritten Beteiligten nahelegt, daher der Vorwurf der Tatbegehung als Mitglied einer Bande. Die Zollfahnder ordneten dem Angeklagten nicht allein die Rolle eines Fahrers für eine ihm unbekannte Fracht zu. Er habe auch selbst Rechnungen für das Transportfahrzeug an die Leasingfirma geleistet. Dieses Unternehmen beteiligte sich aktiv an der Aufklärung und stellte dem Zoll unter anderem Streckendaten aus der Lkw-Maut zur Verfügung. Daraus sollen Rückschlüsse möglich sein, die den Zoll vermuten lassen, dass die Tour insgesamt rund 20-mal gefahren wurde.

Sieben dieser Schmuggeltouren sollen jetzt vor dem Landgericht aufgeklärt und die Verantwortlichen ausgemacht werden. Der nächste Fortsetzungstermin ist am Dienstag, 1. September, ab 9 Uhr.