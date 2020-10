Beim Großbrand einer Halle auf dem ehemaligen Plexi-Möller-Gelände waren Umweltgifte in die Welse gelangt, Anwohner besuchten Dienstag den Planungsausschuss und machten auf ihre Lage aufmerksam. (Christian Butt)

Tief in seinen eigenen Erinnerungsschatz griff der UAD-Abgeordnete Peter Stemmler in der Sitzung des Planungssausschusses. Der Stadtverwaltung warf er Versagen vor. Dienstagabend wurde in der Markthalle über die Auswirkungen des Großbrandes auf dem ehemaligen Gelände von Plexi-Möller debattiert. In der Folge war es zu einem Fischsterben in der Welse gekommen (wir berichteten). Die Stadt sah sich gezwungen, Hinweisen nach weiteren Schadstoffaustritten nachzugehen. Die Schuld an den unhaltbaren Zuständen auf der Industriebrache läge schon „viele Oberbürgermeister und Stadtdirektoren zurück“, sagte Stemmler. Den betroffenen Bürgern riet er, Druck auszuüben, möglicherweise mit einer Klage gegen die Stadt.

Verstöße lange bekannt

Aufgebracht zeigte sich auch das beratende Ausschussmitglied Gerd Turowski: Den Hinweisen auf Missstände auf dem Gelände müssten die Behörden nachgehen, er verwies auf den Naturschutzbund, der dort seit Langem die „Missachtung städtebaulicher Gebote“ beschrieben habe.

Für die Grünen-Politikerin Marianne Huismann habe sich am Umgang mit dem „überwachungsbedürftigen Gewerbe“ auf dem Möller-Gelände ein „kollektives Versagen aller Behörden gezeigt“, die Bürger seien mit ihren Sorgen im Stich gelassen worden.

Andreas Neugebauer von der Delmenhorster Liste ärgerte sich über Aussagen aus dem Rathaus, wonach die Ämter nichts unternehmen könnten, wenn sich jemand nicht an die Regeln halte. Recht müsse auch durchgesetzt werden, forderte Neugebauer.

Hoch her ging es in der Beratung, die von Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden war. Zuvor hatten bereits Bürger aus dem Umfeld der ehemaligen Kunststofffabrik in der Einwohnerfragestunde das Wort ergriffen.

Wiebke Machel stellte sich als Sprecherin der neu gegründeten Bürgerinitiative Deichhorst vor: „Welche Gefahr besteht für Anwohner bei der Nutzung des eigenen Gartens?“, fragte sie. Speziell interessierte sie sich für die Folgen für Kleinkinder und Kinder, „die auch mal was in den Mund nehmen“. Fritz Brünjes, zuständiger Fachbereichsleiter für Planen und Bauen, versuchte Machel zu beruhigen: Die Stadt habe Proben von Böden, Schlamm und Wasser entnehmen und untersuchen lassen. Es bestehe keine Gefahr, so wertete er das bisher vorliegende Ergebnis. Fügte aber an, sicherheitshalber noch ein paar Tage zu warten, dann lägen sämtliche Erkenntnisse vor. Ob im Tiergarten noch Rückstände von ausgetretenem Öl oder Chemikalien zu befürchten seien, beantwortete Brünjes mit der Feststellung, dass die Welse schon seit dem Tag nach dem Brand mit reichlich nachfließendem Frischwasser versorgt gewesen sei, sodass es keine Bedenken mehr gab.

Öffentliche Info-Veranstaltung

Brünjes verwies darauf, dass die Stadt bereits schriftliche Erklärungen zu den Folgen des Brandes abgegeben habe. Zudem sei für kommenden Dienstag, 13. Oktober, ab 17 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ins Commedia-Veranstaltungszentrum auf dem Nordwolle-Gelände, Lahusenstraße 25, eingeladen worden. Feuerwehr und die Verwaltung würden zum aktuellen Stand der Dinge berichten, um dann in einem Austausch mit den Anwohnern offene Fragen zu beantworten.

Brünjes bat um Verständnis dafür, dass vor der Beantwortung mancher Frage zuerst eine Klärung der verschiedenen verantwortlichen Stellen im Rathaus erfolgen musste. So habe man beispielsweise den Hallenmieter nach der Möglichkeit befragt, ob Flüssigkeiten in die Welse gelangt wären. Nicht das Löschwasser habe den Fluss verunreinigt, vielmehr seien 20 000 Liter Reiniger und Flüssigseife unsachgemäß gelagert gewesen. Es sei davon auszugehen, dass der Brand die Behälter zerstört hat und die Flüssigkeiten über das Kanalsystem in die Welse gelangt sind – vermutlich haben sich diese mit dem Löschwasser vermischt, die Fische seien erstickt. Das konnte sich Werner Husak, für den Landesfischereiverband als beratendes Mitglied im Ausschuss, gar nicht vorstellen. Fische, die ersticken, würden an die Oberfläche schwimmen und nach Luft schnappen, die Beobachtungen an der Welse würden eine solche Sichtweise aber nicht bestätigen.

Kritik an der mangelhaften Löschwasserversorgung beim Brand wies Brünjes zurück. Die Wasserzufuhr sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen. Es beständen wohl Schwächen und die Hydranten entsprächen nicht den heute üblichen Standards, räumte er ein. Der Fachdienstleiter kündigte für die nächste Zeit eine Begehung des Geländes durch Behördenvertreter an. Und er informierte auch darüber, wer die Kosten für eine mögliche Sanierung zu tragen habe: der Immobilienbesitzer. Den namentlich preiszugeben, könne er aus rechtlichen Gründen nicht, konterte er Nachfragen des Ratsherrn Peter Stemmler und weiteren Mitgliedern des Planungsausschusses.