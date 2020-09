Die neuen Eigentümer haben das Gelände des ehemaligen Jugendhofs Steinkimmen erst einmal umzäunt und die Gebäude gesichert. Ihre Pläne zur Entwicklung einer Natursiedlung auf dem 5,5 Hektar großen Areal findet in der Politik großen Beifall. (INGO MöLLERS)

Die Pläne zur Entwicklung des Geländes des ehemaligen Jugendhofs Steinkimmen haben im Ausschuss für Gemeindeentwicklung ein überwiegend positives Echo gefunden. Mit Ausnahme der Grünen begrüßten Vertreter aller Fraktionen das Vorhaben. So beschloss der Ausschuss mit zwölf Ja-Stimmen und einer Gegenstimme, sowohl den Flächennutzungsplan zu ändern als auch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 263 – Bergedorf „Am Jugendhof“ einzuleiten.

Wie berichtet wollen die örtlichen Investoren um Garten- und Landschaftsbauer Volker Kreye, Landwirt Onno Osterloh und dem Delmenhorster Immobilienkaufmann Cord Lindhorst auf dem 5,5 Hektar großen Areal eine „Natursiedlung“ errichten, die generationenübergreifendes Wohnen, Hotel- und Tagungsbetrieb sowie ein Gründerzentrum miteinander verknüpft. „Wir freuen uns, dass in diesem Gebiet etwas stattfindet, und das alles, was da hätte passieren können, vom Tisch ist“, erklärte SPD-Fraktionschef Ulf Moritz mit Blick auf jene Interessenten, die im ehemaligen Jugendhof Arbeiter aus der Fleischindustrie oder der Landwirtschaft unterbringen wollten. Von der Verwaltung verlangte er, dass sie das Projekt „sachlich begleiten und nicht in Liebe dahin schmelzen möge“. Auch die Politik solle weiterhin die Möglichkeit behalten, auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen.

Fachbereichsleiter Peter Meyer versicherte in diesem Zusammenhang, dass der Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ja erst den Beginn des Genehmigungsverfahrens markiere. „Wir werden nichts vom Tisch wischen. Und auch die Naturschutzbehörde wird die Pläne prüfen und gegebenenfalls auch beanstanden“, erklärte er hinsichtlich der Kritik der Grünen. Die Investoren hätten aber bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet und auch Biologen in ihre Planungen mit einbezogen. Der Fachausschuss werde an jedem Verfahrensschritt beteiligt. Eine Konkretisierung der Festsetzungen sei aber erst mit dem Satzungsbeschluss, also am Ende des Verfahrens notwendig. „Es kann aber alles auch noch geändert werden“, betonte Meyer.

Grüne sehen „neue Ortschaft“

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen kann sich mit dem Vorhaben überhaupt nicht anfreunden. „Die Nachnutzung des Jugendhofs mit seinen Bestandsgebäuden finden wir sinnvoll und spannend. Dort 20 Neubauten zu errichten, geht uns jedoch entschieden zu weit“, brachte Ratsherr Michael Sorg die Bedenken seiner Fraktion zum Ausdruck. „Im Gesamtbild entsteht dort eine neue Ortschaft – wollen wir das?“, fragte er. Sorg verwies auf zahlreiche Konflikte mit dem Natur- und Umweltschutz. Unter anderem würden dort Zwergfledermäuse brüten – und die seien ja bereits im Genehmigungsverfahren des Windparks „Sannauer Helmer“ ein großes Thema gewesen.

Arnold Hansen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, begrüßte die Initiative dagegen ausdrücklich: „Wir sind eine große Sorge um dieses Gebiet los. Das ist etwas völlig Neues für Ganderkesee und ich bin zuversichtlich, dass dort ein Vorzeigeobjekt entsteht, das weit über unsere Region hinausreicht.“ Er wünsche aber ebenfalls, auf dem Laufenden gehalten zu werden. „Verschiedene Wohnformen in naturnaher Umgebung – etwas Besseres kann uns gar nicht passieren“, frohlockte Marion Daniel, Fraktionschefin der FDP. Sie sei „der festen Überzeugung, dass dies gelingen wird“.

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel sieht in dem Vorhaben ein „Zukunftsprojekt in einem Umfeld, wie wir es sonst nicht haben. Darum werden uns viele beneiden, und wir sollten alles unterlassen, das Projekt zu einem so frühen Zeitpunkt schon zu zerreden“, meinte er mit Blick auf die Grünen. Er erkannte „ein geordnetes Verfahren, in das Politik und Verwaltung gut eingebunden“ seien. Thorsten Busch von der UWG hält vor allem die „Mischung aus Alt und Jung für sehr interessant“. Das i-Tüpfelchen wäre es für ihn, wenn dort auch alternative Baustoffe wie Lehm oder Stroh zur Anwendung kommen würden, wie es seine Fraktion an anderer Stelle in einem Antrag angeregt habe.