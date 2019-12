Der gebürtige Ostberliner Christoph Jacobi ist erstmals als Gastregisseur beim Niederdeutschen Theater Delmenhorst aktiv. (INGO MÖLLERS)

„Das ist die Idealvorstellung. Ich falle in ein gemachtes Bett.“ Christoph Jacobi strahlt, als er beschreibt wie sich für ihn die Arbeit beim Niederdeutschen Theater Delmenhorst (NTD) anfühlt. Dabei sollte er diese Erfahrungen jetzt noch gar nicht machen. Eigentlich war der 49-Jährige erst in der nächsten Spielzeit als Gastregisseur eingeplant. Da aus Krankheitsgründen aber ein Spielleiter kurzfristig absagen musste, griff der NTD-Vorsitzende Dirk Wieting zum Telefonhörer – und hatte Glück. Trotz einer Vielzahl an Aufgaben konnte der gebürtige Ostberliner Christoph Jacobi die Arbeit mit den heimischen Amateuren in seinem Zeitplan unterbringen und inszeniert nun mit „Keen Utkamen mit´t Inkamen“ einen Klassiker, der am Sonnabend, 11. Januar 2020, um 20 Uhr im Kleinen Haus Premiere feiert.

Christoph Jacobi, der mittlerweile in Bremen heimisch ist, genießt die Arbeit an der Delme. Wenn Zeit und Wetter es erlauben, gönnt er sich eine Radtour zur Probe. „Jetzt bin ich angekommen. Ich fühle mich in Bremen pudelwohl. Das ist genau die richtige Mischung aus Stadtleben und Natur“, schwärmt der 49-Jährige, der außerdem die Nähe zum Meer schätzt. Schätzen gelernt hat er auch ganz schnell das NTD – und das gleich aus mehreren Gründen: „Was hier in Sachen Engagement und Enthusiasmus läuft, ist toll. Das NTD ist sehr weit strukturiert. Auf eine so komplexe Struktur war ich nicht vorbereitet.“ Das beginne bei den Bühnenbauern, gehe über die Inspizienten und die für den Kostümfundus-Verantwortlichen bis hin zu den Spielern. „Das ist eine homogene und kraftvolle Truppe“, beschreibt der Profi das aus Heinrich Caspers, Brigitte Bauer, Claus Deters, Niklas Müller, Horst Mahlstedt, Marion Rose, Elga Eilers sowie den Neulingen Beate Dobe und Lisa Reetz bestehende neunköpfige Ensemble. „Durch die Bank tolle Spieler“, lautet die Einschätzung des Profis.

Bevor Christoph Jacobi mit einem Ensemble probt, liest er ein Stück mehrmals, bearbeitet es wie in diesem Falle, indem er die Handlung, die Autor Fritz Wempner in den 1950er-Jahren schrieb und auch dort ansiedelte, in die 80er-Jahre beförderte. Außerdem kürzte er Dinge, die nur aus dem zeitlichen Zusammenhang der Ursprungsfassung zu verstehen wären. „Beim mehrmaligen Lesen entsteht ein Gebilde“, erzählt Jacobi, das er aber nicht in Stein gemeißelt wissen will. Zu Beginn der insgesamt 35 Proben, die am 17. Oktober begannen, hat Christoph Jacobi das Stück einmal zusammen mit den Schauspielern gelesen. Danach ging es in den Probenraum. „Dabei entdecke ich in der Zusammenarbeit mit den Akteuren Sachen" – Jacobi nennt sie goldene Spuren -, denen ich dann weiter nachgehe“, gewährt der Profi einen Einblick in seine Arbeitsweise. „Das ist ein offener, freier Prozess. Es fließt, das ist toll. Diese Offenheit muss da sein. Ich bin da wie ein Maler an der Leinwand. Ich möchte das Unerwartete, das I-Tüpfelchen“, sagt der Vater einer neunjährigen Tochter. Dass er dieses findet, davon ist Elga Eilers, die in dieser Inszenierung ihr Debüt als Regieassistentin gibt, überzeugt.

Beide sind von dem Stück begeistert. Jacobi findet, dass in ihm sehr schöne Ideen stecken, „die man so sonst nicht kennt“. Außerdem ist das Stück seiner Meinung nach „charmant geschrieben“. Bei den Proben legt der Profi Wert darauf, dass das Tempo stimmt, die Anschlüsse klappen, und dass Virtuosität im Vortrag erarbeitet wird. Völlig überrascht davon war er, dass sich das Ensemble, zusätzlich zu den zweimal wöchentlich stattfindenden Proben montags noch unter der Leitung von Elga Eilers trifft. „Da vertiefen wir dann das Geprobte. So haben wir mehr Wiederholungen und sind vorbereiteter“, sagt Elga Eilers und grinst ihren 'Chef' an, der voll Hochachtung lobt: „Das kenne ich nicht, dass ein Ensemble allein probt. Das ist luxuriös für mich, dass das im Hintergrund läuft.“

Großes Lob hat Jacobi auch für Thorsten Heise parat, der sein zweites Bühnenbild für das NTD entworfen hat. Während der Profi keine zündenden Ideen hatte, wie auf der großen Bühne im Kleinen Haus eine Atmosphäre von Enge hervorgerufen werden könnte, setzte Heise das aus Sicht von Jacobi perfekt um. Gebaut wird das Bühnenbild von Axel Uhlhorn, Dieter Beppler, Detlef Hense, Hans Ellebrecht, Harald Blech, Helmut Alers, Jens Neumann, Steffen Braune und Wilfried Meyer. Thorsten Heise kümmert sich zudem zusammen mit Yvonne Friese um die Bühnenmalerei. Außerdem arbeiten während der Aufführungen Anneliese Moikow (Souffleuse), Beate Dobe (Maske) und Renate Beppler (Inspizientin) hinter den Kulissen.

Christoph Jacobi, der erst im Februar dieses Jahres erstmals mit Amateuren gearbeitet hat, ist dankbar dafür, dass Heinrich Caspers für ihn als „Platt-Wörterbuch“ zur Verfügung steht. Der 49-Jährige spricht selbst kein Platt: „Das liegt mir quer im Mund.“ Er kann es aber lesen, verstehen und hört es gerne.

Jacobi, der 2002 durch ein Engagement bei der Shakespeare-Company nach Bremen kam, ist ein vielbeschäftigter Mann. Er leitet sieben Theatergruppen in Bremen und umzu, geht einer Dozententätigkeit in Ottersberg nach, hält Sprechtraining für Geschäftsleute ab, arbeitet als Schauspiellehrer mit Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren, tritt als freiberuflicher Spieler bei der Shakespeare-Company auf und genießt es, immer wieder in Kino- und TV-Produktionen zu spielen. Hier beweist der 49-Jährige wie wandelbar er ist. Vom liebenden Familienvater, über den Nazi-Offizier bis hin zum fiesen Ehebrecher hat er alles in seinem Repertoire. Das Spiel vor der Kamera liebt er noch mehr als Theaterspielen, „weil es mehr mit mir zu tun hat“.

Von klein auf wollte Jacobi Schauspieler werden. Da er in der ehemaligen DDR aber erst „etwas Ordentliches“ lernen musste, wurde er Buchhändler. Doch so bald wie möglich ergriff er die Chance, seinen Traumberuf zu erlernen. Als 18-Jähriger ging er völlig unbedarft zum Vorsprechen der Ernst-Busch-Schauspielschule. „Ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass es schief gehen könnte“, erinnert sich Jacobi mit einem Funkeln in den Augen. „Ich habe erst später begriffen, was ich für ein Glück hatte, dass es gleich beim ersten Mal geklappt hat.“

Das Glück blieb ihm auch in seiner Ausbildung treu. Das achtwöchige Szenenstudium mit Ulrich Mühe bezeichnet Jacobi als einen Meilenstein in seiner Laufbahn. Außerdem habe er am Deutschen Theater in Berlin sehr von Dieter Mann profitiert. Bei der Shakespeare-Company war es Thomas Weber-Schallauer, der ihn weiterbrachte. Heute ist es Jacobi selbst, der seine Auffassung vom Theaterspielen weitergibt und das mit sehr großer Freude, wie seine Körpersprache verrät. Für seine erste NTD-Premiere verspricht der Profi, dass das Publikum beim „Potpourri aus Verwechslungskomödie und doppelt vermietetem Zimmer“ bestens unterhalten wird.



Bis zum 1. März 2020 wird die Komödie elfmal gespielt. Karten gibt es im Kleinen Haus (Telefonnummer 0 42 21 / 1 65 65), online unter www.ntd-del.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, also auch in der Geschäftsstelle des DELMENHORSTER KURIER, Lange Straße 41.