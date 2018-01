Städtisch wird das Josef-Hospital vorerst nicht. Wie die genaue Zukunft des Krankenhauses jetzt aussieht, ist noch ungewiss. (INGO MOELLERS)

Als die Stimmen ausgezählt waren, war in der Miene von Oberbürgermeister Axel Jahnz kurz Unglauben zu sehen. Das Projekt, an dem er und so viele andere in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet haben, war gescheitert. In geheimer Wahl gab es am Freitag bei der Sondersitzung des Rates keine Mehrheit für die erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt in diesem Jahr. 21 Ratsmitglieder stimmten mit Ja, 21 stimmten mit nein. Das bedeutet: abgelehnt. Das bedeutet auch: Das Josef-Hospital (JHD) wird nicht rekommunalisiert. Wie es aus der vorläufigen Insolvenz gerettet werden kann, ist derzeit unklar. Bislang deuteten die Zeichen darauf, dass die Stadt das Haus wieder zu 100 Prozent übernimmt. Oberbürgermeister Axel Jahnz war nach der Entscheidung – wie viele andere Ratsmitglieder und auch Beschäftigte des Hauses – konsterniert. Eine Stellungnahme lehnte er ab.

Zuvor hatte sich Jahnz mit Verve für das Krankenhaus eingesetzt. Wie berichtet, hatte die Stadt ein Sparvolumen von sechs Millionen Euro ausgemacht, um von der Kommunalaufsicht in Hannover grünes Licht zu kriegen, das Krankenhaus zu übernehmen. Dessen Zuschussbedarf wird allein in diesem Jahr bei über zwölf Millionen Euro gesehen. Dazu kommen auch noch die Erbbaupacht für die Grundstücke der katholischen Kirche an der Westerstraße, auf denen der Klinik-Neubau geplant ist. Dazu kommen die bislang mit 13 Millionen Euro bezifferte Eigenanteil des Krankenhauses an diesem Neubau. Die Stadt wollte zur Finanzierung in diesem Jahr zusätzliche Schulden von 11,5 Millionen Euro machen. Was bedeutet hätte, dass sich die Neuverschuldung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf fast auf 24,9 Millionen Euro verdoppelt hätte. Das hielten offenbar viele Ratsmtglieder für zu viel für Delmenhorst.

„Es lohnt sich, für dieses Krankenhaus zu kämpfen“, sagte Jahnz. Und er machte deutlich, dass die Stadt auch dann in ein finanzielles Risiko laufe, wenn sie das JHD nicht übernehme. Denn die Stadt steckt mit 22,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten in dem Haus, der größte Batzen sind Bürgschaften für den Kontokorrentrahmen, also quasi das Girokonto des Unternehmens, in Höhe von über 13 Millionen Euro. „Wenn wir nicht zu 100 Prozent Gesellschafter des Krankenhauses sind, werden die Optionen auf diese 22 Millionen Euro gezogen. Und glauben Sie nicht, dass wir dann noch verhandlungsfähig mit den Banken sind.“ Jahnz spielte damit auf einen Vorschlag aus der Bürgerfragestunde an, dass die Bürgschaften sicherlich über eine Kreditumwandlung mit moderaten monatlichen Summen zurückbezahlt könnten. Jahnz warnte, dass die Belastungen, die auf die Stadt und auf die Bürger zukommen, wenn dieser Betrag auf einmal zieht, deutlich größer sein werden, als es das jetzige Konsolidierungskonzept vorsieht, in dem unter anderen die Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer enthalten sind.

Auch Bettina Oestermann (SPD) und Kristof Ogonovski (CDU) sprachen sich für den Nachtragshaushalt und damit für die Rekommunalisierung aus. „Wer nicht für den Nachtragshaushalt stimmt, kehrt quasi die Entscheidung aus dem Herbst um“, sagte Bettina Oestermann. Damals fasste der Rat den Grundsatzbeschluss, das JHD wieder zu 100 Prozent in städtische Trägerschaft zu überführen, zudem hat der Rat Ende vergangenen Jahres 3,5 Millionen Euro bewilligt, um die vorzeitige Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Ogonovski machte aber auch deutlich, dass es gute Gründe gebe, Zweifel zu haben. Eben weil es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, das Haus solide zu führen, sondern sich die Krise in den vergangenen Jahres massiv verschärft habe. Er plädierte auch dafür, dass es eine namentlich Abstimmung geben soll, damit jeder bei dieser weitreichenden Entscheidung Farbe bekennen muss, ob er dafür oder dagegen ist. Die CDU hatte die Abstimmung frei gegeben, es wurde intern also keine einheitliche Linie gefunden.

Das war wohl auch in der SPD so, allerdings trauten sich die Gegner des Vorhabens nicht, das auch zu artikulieren. Das sagte jedenfalls der aus der SPD-Fraktion ausgeschlossene Axel Unger, der derzeit als Fraktionsloser im Rat sitzt, sich aber in naher Zukunft den Unabhängigen Delmenhorstern (UAD) anschließen wird. Und die Gegner der Krankenhausübernahme durch die Stadt wollten genau diese Sozialdemokraten erreichen, indem sie eine geheime Abstimmung beantragten. Zwanzig Prozent der Ratsmitglieder müssen dafür stimmen, es hätten also neun Stimmen für die anonyme Abstimmung an der Urne gereicht, zehn wurden es. Wobei die AfD-Fraktion geschlossen gegen den Nachtragshaushalt stimmen wollte, auch Unger selbst und Uwe Dähne (UAD) sprachen sich gegen die Pläne aus. Zuvor hatte schon Marianne Huismann (Grüne) betont, dass ihrer Fraktion die vorgelegten Zahlen und Daten nicht ausreichen, um der Verwaltung zu folgen. Auch Eva Sassen und Thomas Kuhnke sprachen sich mehr oder minder deutlich gegen die Rekommunalisierung aus. Das waren zwölf sichere Nein-Stimmen. Wer aus der CDU sowieso mit Nein vortieren wollte, ist unklar. Das bedeutet aber auch, dass wohl mindestens vier Sozialdemokraten nicht der Fraktionslinie gefolgt sind.

„Ich habe die große Befürchtung, dass jetzt eine Kündigungswelle auf uns zukommt“, sagte Gert Prahm, Vorsitzender des Betriebsrates des JHD, nach der Sitzung. Geschäftsführer Florian Friedel wollte sich nicht äußern. Vor einer Woche hatte er in einem großen Interview mit dem WESER-KURIER, angesprochen auf den Fall, dass der rat dem Oberbürgermeister auf dem Rekommunalisierungsweg nicht folgt, gesagt: „Ich bin von der Sanierungsfähigkeit dieses Hauses zutiefst überzeugt, nachdem ich mich mit den Zahlen sehr intensiv beschäftigt habe – überzeugter sogar noch als vor sechs Wochen, als ich nach Delmenhorst gekommen bin. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass es weiter ein Krankenhaus in Delmenhorst geben wird – selbst wenn die Stadt nicht der Träger sein sollte.“ Nach Informationen des WESER-KURIER wird bereits kommende Woche ein Investor das JHD besichtigen.