Erneut hat am Mittwoch gegen 12.40 Uhr eine Waldfläche am Kiebitzweg in Wildeshausen gebrannt. Wie bereits am Montag wurde das Feuer laut Polizeibericht durch eine Anwohnerin gemeldet. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, die mit neun Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort waren, brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Insgesamt erstrecken sich die Brandspuren auf einer Fläche von ungefähr 25 Quadratmetern. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Wildeshausen ermittelt derzeit die Brandursache.