Nachdem sich das Opfer des Düsternoter Fenstersturzes in Widersprüche verstrickte, ist völlig unklar, was am Tattag wirklich gescha. Vor dem Landgericht Oldenburg wird Freitag weiter verhandelt.

Delmenhorst/Oldenburg. Wurde er gestoßen oder ist er gesprungen? Und worum ging es in dem Streit? Ging es um ein Paar Schuhe? Oder um eine verschollene SIM-Karte? Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich ein 20-Jähriger aus Düsternort wegen versuchten Totschlags verantworten (wir berichteten). Er soll seinen 16-jährigen Bekannten aus einem Fenster seiner Wohnung gestoßen haben. Doch der Vorsitzende Richter Dirk Reuter scheint Zweifel am Tathergang zu haben – vor allem seit der Vernehmung des Opfers.

Der 16-Jährige schilderte die Ereignisse ganz anders als der Angeklagte – und verstrickte sich in diverse Widersprüche. Und das in einer wegen sprachlicher Schwierigkeiten ohnehin schwer verständlichen Geschichte. Zusammenfassend lassen sich alle Erzählvarianten des Nebenklägers wohl auf diesen gemeinsamen Nenner bringen: Der 16-Jährige hatte bei dem Angeklagten für 200 Euro ein Paar Schuhe gekauft. Schon kurz darauf erhielt er einen Anruf vom Angeklagten, dass er die Schuhe zurückbringen soll, weil sie gestohlen waren. Die Schuhe soll er direkt zurückgebracht haben, das Geld sollte er später abholen. Als er zum Wohnhaus des Angeklagten kam, soll dieser bereits unten vor der Haustür gestanden und „Stress“ gemacht haben. Angeblich hätte der 16-Jährige die Schuhe nicht zurückgegeben. Von der SIM-Karte war zunächst keine Rede, doch das änderte sich: Später sagte der 16-Jährige, dass es auch darum gegangen sei. Der Angeklagte habe ihm kurz entschlossen die über dem Fahrradlenker hängende Jacke samt Handy und Portemonnaie darin weggenommen und sei damit hoch in seine Wohnung gelaufen.

Der 16-Jährige habe dann sein Fahrrad abgeschlossen, sei hinterher gelaufen, habe sich vor der Tür die Schuhe ausgezogen und sei in die Wohnung gegangen. „Ihnen nimmt jemand die Jacke und die Wertsachen weg, und Sie schließen erst einmal ihr Fahrrad ab und ziehen die Schuhe aus? Das war aber eine geordnete Verfolgung!“, staunte der Richter. „Normalerweise macht man das, bevor man in eine Wohnung geht“, antwortete der 16-Jährige. „Normalerweise wird man aber nicht kurz vorher bestohlen“, wandte der Richter ein. In der Wohnung soll der Angeklagte dem 16-Jährigen direkt einen Faustschlag versetzt haben. Es habe dann noch mehr Streit gegeben, doch schon kurz darauf soll der Angeklagte den Jungen rücklings und mit einer Hand an dessen Kehle aus dem Fenster gestoßen haben. Als der 16-Jährige unten auf dem Rasen vor dem Haus lag, soll der Angeklagte hinunter gelaufen sein, dem Jungen die Schuhe wieder angezogen und ihn zum Gehweg gezogen haben. Schließlich sei er weggegangen.

Doch was davon stimmt? In den drei Polizeibefragungen innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Fenstersturz machte der 16-Jährige bereits widersprüchliche Aussagen. Mal gab es Streit, mal nicht. Mal lag der Kauf der Schuhe zwei Wochen vor der Tat, mal nur einen Tag. Mal ging es nicht um eine SIM-Karte, dann wollte er sie dem Angeklagten sogar abgekauft haben. Und dann ist da noch die Freundin des 16-Jährigen. „Haben sie beide eine gute Beziehung oder hatten Sie Streit?“, fragte der beisitzende Richter Tölle. „Nein, hatten wir nicht“, antwortete der 16-Jährige. „Sie wissen aber, dass wir Ihre Chat-Verläufe vorliegen haben und Sie vor Gericht nicht lügen dürfen? Haben Sie Ihrer Freundin damit gedroht, sich etwas anzutun?“, versuchte der Richter, ihm auf die Sprünge zu helfen. „Nein“, sagte er nur.

Damit gab es für den Vorsitzenden Richter drei Varianten: einen Fenstersturz durch Stoßen, einen Sprung und eine Mischung aus Herunterklettern und Fallenlassen. Laut des Gerichtsmediziners könne keine Variante ausgeschlossen werden. Doch bei einem Sprung seien in der Regeln eher die unteren Extremitäten betroffen. Der 16-Jährige erlitt aber einen Abriss der linken Nierenartherie, in dessen Folge die Niere entfernt werden musste, eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung der Milz, ein verrenktes Kleinfingermittelgelenk und multiple Hämatome. Der Junge sei nicht handlungsunfähig gewesen. Er hätte auch selbst zum Gehweg gehen können, meinte der Gerichtsmediziner.



Möglicherweise bringen die weiteren Verhandlungstage mehr Klarheit in den Fall. Der nächste ist am Freitag, 28. Februar, um 9 Uhr angesetzt.