Mit einer neuen Masche wickeln Telefonbetrüger aktuell ihre Opfer um den Finger, warnt die Polizei.

Delmenhorst. Eine 92-Jährige Delmenhorsterin wurde vergangene Woche Opfer eines Trickbetrugs. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau vergangenen Donnerstag einen Anruf von einer angeblich „lieben Verwandten“ erhalten, die sich als Nichte der Frau ausgab und am Telefon um Geld für eine Eigentumswohnung bat. Die 92-Jährige übergab der Anruferin daraufhin eine „hohe Summe Bargeld“. Der Polizei sei in jüngster Vergangenheit vermehrt aufgefallen, dass sich Betrüger am Telefon mit dem Satz „Hier ist ein lieber Verwandter“ melden und sich damit Auskunft über den Namen des jeweiligen „lieben Verwandten“ erhoffen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und bittet bei suspekten Anrufen, diese zu hinterfragen und im Zweifelsfall zu beenden, insbesondere, wenn sich Anrufer nicht mit Namen vorstellen. Es sollten keine Auskünfte über Kontodaten gegeben und kein Geld an Unbekannte überwiesen werden.