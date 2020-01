Voraussichtlich 2021 sollen die Stellflächen auf dem Gildeplatz den immer größer werdenden Autos angepasst werden. (Martin Siemer)

Wer in der Wildeshauser Innenstadt einkaufen möchte, der muss gelegentlich lange nach einem Parkplatz für sein Auto suchen. Der Gildeplatz im Zentrum und die angrenzende Parkpalette sind regelmäßig voll belegt. Und auch die anderen Stellflächen im Umfeld von Westerstraße und Huntestraße bieten kaum freie Parkplätze.

Abhilfe sollte ein neuer Parkplatz in Zwischenbrücken hinter dem Hannoverschen Hof / Gildestube schaffen. Entsprechende Planungen hatte die Stadtverwaltung Ende 2019 vorgestellt. Und erntete damit deutlichen Widerspruch im Stadtrat und den Fachausschüssen. Die UWG sprach zunächst von einer Gefälligkeitsplanung für die Grundstückseigentümer in Zwischenbrücken, zog diesen Vorwurf jedoch später wieder zurück. Die UWG hatte unterstellt, dass mit dem Bau des Parkplatzes die bereits vom Rat abgelehnte rückwärtige Erschließung der Grundstücke in Zwischenbrücken doch noch ermöglicht werden solle.

Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte betont, dass die Verwaltung auf die Anlieger zugegangen sei. Bis zu 160 Parkplätze könnten auf der Fläche zwischen Hannoverschem Hof und der Straße An der Hunte entstehen. Für die Anbindung an die Innenstadt war ein Fuß- und Radweg vorgesehen, der in Höhe des Burgbergteichs an der Hunte endet. Die Kritiker bezweifeln allerdings, dass diese Stellflächen weder von den in der Innenstadt beschäftigten Mitarbeitern noch von Besuchern angenommen werden. Die fußläufige Verbindung zum Marktplatz sei viel zu weit. Zudem waren mehrere Abgeordnete des Rates der Auffassung, dass insgesamt weniger Fahrzeuge in der Innenstadt das Ziel sein müsse.

Kritisiert wurde auch, dass die Stadt eine Fläche an der Kokenstraße, die derzeit als Parkplatz genutzt wird, an einen privaten Eigentümer veräußert hat. Der Verkauf war Teil eines Immobiliengeschäftes, bei dem die Stadt ein Haus vor dem ehemaligen Feuerwehrhaus kaufte. Die Verwaltung hatte seinerzeit ausgeführt, dass der Wegfall der dortigen Stellplätze nicht von Bedeutung sei. Nach kontroverser Debatte im Fachausschuss legte der Verwaltungsausschuss die Planungen zunächst auf Eis. Es soll erst das Verkehrsgutachten abgewartet werden, welches zurzeit überarbeitet wird und Mitte des Jahres vorliegen soll. Grünes Licht gibt es dagegen für die Neuordnung des Gildeplatzes. Dort sollen die Stellflächen für die immer größer werdenden Fahrzeuge angepasst werden. Kreszentia Flauger (Die Linke) hatte einen entsprechenden Antrag verfasst und zudem gefordert, weitere Eltern-Kind-Plätze einzurichten. Flauger sprach von chaotischen Zuständen: „Regelmäßig kommt es wegen der Beengtheit zu Kfz-Schäden, was für den Zentralparkplatz unserer Stadt ein unhaltbarer Zustand ist.“

Die bestehenden Fahrstraßen zwischen den Parkflächen sollen, auch aufgrund der dortigen Entwässerung, bestehen bleiben. Durch die Vergrößerung fallen zunächst acht Parkplätze weg. Ersatz soll an der Zufahrt zur Parkpalette sowie an der Verbindung zum Marktplatz entstehen. Dort sind jeweils zwei Behinderten- und Eltern-Kind-Parkplätze vorgesehen. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit einem Investitionsbedarf von rund 89 000 Euro. Die Umsetzung dürfte allerdings wohl erst im Jahr 2021 erfolgen, weil der Gildeplatz aufgrund des Stadtjubiläums in diesem Jahr für zahlreiche Veranstaltungen benötigt wird.

Die Parkpalette selbst muss weiter auf eine Sanierung warten. Eigentlich sollten die Arbeiten an dem mehr als 30 Jahre alten Bauwerk schon 2019 beginnen. Insgesamt 780 000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt veranschlagt. Doch aufgrund zahlreicher anderer Projekte hat die Verwaltung die Maßnahme verschoben. In diesem Jahr sollen zunächst nur die unbedingt notwendigen Arbeiten erledigt werden. Denn an mehreren Stellen liegt die Bewehrung des Betonbaus offen und ist so der Witterung ausgesetzt. Das wiederum führt zu Korrosionsschäden. In der mehrstöckigen Parkpalette gibt es insgesamt 145 Stellplätze, davon zwei Behinderten Parkplätze sowie zwei für das Mutter-Kind-Parken.