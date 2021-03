Noch warten die Wildeshauser Schulen auf ihre Schnelltests. (Sebastian Kahnert/dpa)

Am Montag hat in Niedersachsen die Testwoche für Corona-Selbsttests an Schulen begonnen. Die ersten Testkits sind bereits vergangene Woche versendet worden. Die Wildeshauser Schulen stehen aktuell jedoch noch mit leeren Händen da. Welcher Selbsttest ihn erwartet und ob die Lieferung für die gesamte Schule reichen wird, weiß Andreas Langen nicht. Der Schulleiter des Gymnasiums Wildeshausen kann derzeit nur abwarten. „Geplant ist aber, den Schülern mit umfassenden Informationen zur Seite zu stehen, damit sie die Tests selbst durchführen können“, sagt er. Bisher habe es bei den Einwilligungserklärungen für die Testungen keinen großen Gegenwind gegeben.

„Sobald die Tests eintreffen, wird das Kollegium der Realschule von einer Ärztin eingewiesen“, sagt Schulleiter Jan Pössel. Organisatorisch gebe es noch viele offene Fragen, die erst mit Eintreffen der Testkits geregelt werden könnten. Vor den Osterferien rechne er aber nicht mehr mit dem Erhalt. Bedenklich sei seiner Meinung nach auch die Freiwilligkeit bei den Testungen. „Die Frage ist, wie aussagekräftig das Ganze wird, wenn sich nicht alle testen“, meint Pössel.

„Sobald ich die Tests habe, werde ich zunächst selbst einen ausprobieren, um sie den Schülern nahebringen zu können“, sagt Dorit Hielscher, Rektorin der Hauptschule. Es gebe einige Schüler, die nicht das motorische Geschick für die Selbsttests mitbringen. „Deshalb müssen wir das erst Mal alle ausprobieren und da mit Ruhe rangehen“, sagt die Rektorin. Derzeit stecke die Schule in den konkreten Planungen. „Jemand muss das Ganze beaufsichtigen – am besten geschultes Personal“, führt Hielscher aus.

Grundschüler testen zu Hause

„Anders als an den weiterführenden Schulen sollen Grundschüler zu Hause von ihren Eltern getestet werden“, sagt Roswitha Remmert, Schulleiterin der Grundschule Wallschule. Das sei ein organisatorischer Vorteil. Derzeit warte sie nicht nur auf die Tests, sondern auch auf die Einwilligungserklärungen der Eltern. „Ich hoffe, dass viele mitmachen. Jede Testung ist gut“, sagt Remmert. Auch Inke Bajorat, Schulleiterin der Holbeinschule, wartet auf die Rückmeldungen. „Ob die Testung zu Hause ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Hier hätten wir es unter Beobachtung und könnten kontrollieren, ob die Tests richtig angewendet werden“, sagt sie. Ein wichtiger Schritt sei es aber allemal.

Die Formalien sind laut Schulleiterin Martina Zahl an der Hunteschule erfolgt. „Der Großteil hat sich für die Testungen ausgesprochen“, sagt sie. „Ich vermute aber, dass es erst nach den Osterferien losgehen wird“, ergänzt die Schulleiterin. Die Testungen seien ihrer Meinung nach nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.