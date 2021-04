In Wildeshausen nehmen die Malteser (hier Thomas Schuldlos) die Schnelltests vor. (Hergen Schelling)

Gut ausgelastet sind die Corona-Teststationen des Malteser Hilfsdienstes (MHD) in der Stadt Wildeshausen sowie in den Gemeinden Harpstedt und Hatten. In der vergangenen Woche, in der erstmals an allen drei Standorten Schnelltests stattfanden, ließen sich knapp 1000 Menschen untersuchen. In dieser Woche könnten es noch mehr werden.

„In Wildeshausen hatten wir allein am Montag schon wieder 170 Besucher“, berichtete Georg Rehaag, Leiter der Malteser-Rettungswache in Wildeshausen. Vor dem alten Feuerwehrhaus, das zur örtlichen Teststation umfunktioniert wurde, zog sich die Warteschlange zeitweise bis zum Huntetor. „Es ging aber immer schnell voran“, sagte Rehaag.

Nach Ostern kann der MHD noch die ehemalige Fahrzeughalle nebenan mitnutzen. Und inzwischen wurde auch ein digitales Anmeldesystem installiert. Nachdem die Johanniter und das Deutsche Rote Kreuz, die in den anderen Gemeinden des Landkreises Oldenburg testen, schon in der vergangenen Woche eine Terminbuchung eingeführt hatten, ziehen die Malteser jetzt nach. Die Übermittlung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls elektronisch. Damit werden Wartezeiten reduziert. Nach wie vor können Besucher aber auch spontan kommen, ohne Terminbuchung, sie müssen dann nur mit Wartezeit rechnen. Auch Firmentestungen sind möglich.

Personell sind die Malteser nach wie vor in der Lage, den Ansturm zu bewältigen. „Wir haben genug Mitarbeiter“, sagte Rehaag. „Aber es melden sich auch immer wieder Leute, die uns helfen wollen – auch aus nichtmedizinischen Berufen“, ergänzt er. Der Zuspruch sei eine große Motivation, freut sich der Wildeshauser Wacheleiter: „Es ist toll, wie die Bevölkerung auf uns zukommt.“