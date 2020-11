Jara Wieck, Lian Timmermann, Javeriya Mukhammad und Paul Beyersmann (v.l.) experimentieren in Sachen Hygiene der Hände. (INGO MöLLERS)

Javeriya, Lian und Jara haben in den vergangenen Wochen im Biologieunterricht die Routine ihres Händewaschens untersucht und dafür Abstriche von ihren Händen genommen. Auf den Experimentplatten wachsen nun die Bakterien für den wissenschaftlichen Versuch der 9b des Max-Planck-Gymnasiums in Delmenhorst, das Vollmitglied in dem bundesweiten Netzwerk Mint-EC ist und sich für die individuelle Förderung von Schülern engagiert.

„Momentan sind die Schüler aufgrund des Szenarios B nur alle zwei Wochen im Unterricht“, erklärt Biologielehrer Paul Beyersmann. Am Maxe wird dies im Rahmen eines tageweisen Wechselprogramms in Halbgruppen umgesetzt. Zudem sehen die aktuellen Hygienemaßnahmen der Stadt vor, dass die Schüler sich vor jeder Stunde ordentlich die Hände waschen. Um die wissenschaftlichen Experimente aus dem Biologieunterricht mit der aktuellen Pandemie zu verknüpfen, haben die Schüler der neunten Klasse nun die Bedeutung des Händewaschens sichtbar demonstriert. Mit Hilfe von sogenannten Agarplatten – sterile Platten für mikrobiologiesche Versuche – untersuchten die Jugendlichen ihre Handwaschroutine. Das Experiment findet in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg statt, die auch die sterilen Platten zur Verfügung stellten.

„An solchen Projekten sieht man wieder, dass Mint nicht nur mit Formeln zu tun hat“, betont Schulleiterin Katrin Wutschke. Gerade die Ausgewogenheit der offenen Ganztagsschule hinsichtlich des pädagogischen und inhaltlichen Profils sei für die Schüler sehr wichtig. Mint-EC ist ein bundesweites Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II, das ein „hervorragendes mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Schulprofil“ (Mint) fördert, so Wutschke. Insgesamt sind 332 Schulen mit gymnasialer Oberstufe Teil des Netzwerkes.

Für den Versuch machten die Schüler mit ihren nicht gewaschenen Händen einen Abdruck auf der Platte und wiederholten diesen Vorgang mit gründlich gewaschenen Händen. Die Kulturen wurden dann fünf Tage lang stehen gelassen, woraufhin die Schüler und ihr Lehrer sie durch Mikroskope betrachteten. Dort war eine Verringerung des Bakterien- und Schimmelwachstums in den sauberen Handkulturen im Vergleich zu den schmutzigen Handkulturen sichtbar. „Das Gleiche haben wir auch mit einem Fingerabdruck nach Benutzung von Desinfektionsmittel gemacht“, sagt Javeriya. Allerdings kamen die Jugendlichen zu dem Schluss, dass es auf Dauer nicht gut sein kann, wenn jegliche Bakterien von der Haut entfernt werden. „Es gibt auch gute Bakterien, die die Haut schützen“, erklärt die Schülerin. Die 9b erkannte bei der Auswertung des Agarplatten-Experiments, dass häufiges und gründliches Händewaschen vor allem in Zeiten einer Pandemie sehr wichtig ist.

Seit 2017 ist das Maxe Vollmitglied in dem bundesweiten Netzwerk Mint-EC. Von etwa 100 Lehrkräften unterrichten 35 Mint-Lehrkräfte die Klassen. „Wir haben mit der Zeit gemerkt, dass es nicht optimal ist, wenn Förderung aus der Schule ausgelagert wird“, sagt Senior-Experte Ralph Gronki vom Mint-EC. Deswegen setzt das Maxe auch einen Schwerpunkt bei der Begabtenförderung. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten – Bremen und Oldenburg –, Instituten und Unternehmen sollen Unterrichtsinhalten mit der Praxis verbunden werden.