Delmenhorst, Gaststätte Jan Harpstedt: Geburtsort des neuen SV Atlas. Sieben Jahre später geht es nun gegen Werder. (Bernd Kramer)

An einem Apriltag setzt sich Björn Waizenegger in Arsten aufs Rad und fährt anderthalb Stunden, den Ochtumdeich entlang, bis er da ankommt, wo seine Bremer Freunde nie sind: in Delmenhorst. Waizenegger war hier stationiert, Kaserne Adelheide, Jahre her. Manchmal kommt er zurück, in die Kneipe von damals, Jan Harpstedt. Direkt am Tresen, der zweite Hocker von links, dunkles Holz, rotes Polster, neben dem Schild mit der Aufschrift „Dampfen verboten!“, da ist noch immer sein Platz. Auch an diesem ersten Sonntagnachmittag im April 2012.

Waizenegger, kurze Haare, breites Kreuz, hat schon zwei, vielleicht drei Bier getrunken, als ihn zwei aufgeregte Typen ansprechen. Ob er nicht einen Verein gründen wolle? Atlas solle der Klub heißen, wie früher, die goldenen Jahre, er wisse schon. Sonst ist kaum wer im Laden, der Wirt hat schon zugesagt. Die beiden Typen brauchen noch jemanden, einen Schriftführer, „und du kannst doch Internet“. Was sagt man da? Die Typen lassen ihm nicht viel Zeit, komm‘ schon, los, also sagt Waizen-­egger zu.

Sieben Jahre später trifft Atlas Delmenhorst an diesem Sonnabend im DFB-Pokal auf Werder Bremen. Im Weserstadion, vor über 40 000 Zuschauern. Ein paar Tage zuvor sitzt der Bremer, ohne den es die Neuauflage des Delmenhorster Klubs vielleicht nie gegeben hätte, erneut bei Jan Harpstedt. Holzvertäfelte Wände, gedimmtes Thekenlicht, der Zapfhahn glänzt golden. Der zweite Hocker von links gehört noch immer Waizenegger, die Sprüche am Tresen sind derbe geblieben, auch bei den Preisen hat sich nichts getan. Bier 1,70 Euro, Korn 1,10. Ansonsten aber ist alles anders. „Wahnsinn, was ich hier angerichtet habe“, sagt Waizenegger, „als ich damals zugesagt habe, hätte ich ja nie ahnen können, was alles passiert.“ Aus der Kreisklasse ist die Oberliga geworden, aus der Gaststätte das Vereinsheim, aus dem Thekentraum ein erstaunlich professioneller Fußballklub. Und aus Waizenegger, dem Gründer und Schriftführer, wieder ein normaler Typ, ohne Amt bei Atlas, der manchmal in Bremen auf sein Rad steigt und zu einer Delmenhorster Kneipe fährt.

An diesem Abend sitzt Waizenegger nicht allein bei Jan Harpstedt, andere Gründungsmitglieder sind auch da. Die Stimmung ist ausgelassen, Rechenspiele: Wird am Sonnabend jeder sechste Delmenhorster im Weserstadion sein? Oder vielleicht sogar jeder fünfte? „Ein Stadtfest auswärts wird es sowieso“, sagt einer. Antwort aus der Runde: „Wir reden hier von einem Jahrhundertspiel, mindestens.“ Und: „Ein großer Tag für Einbrecher, kommt ja sonst nicht so oft vor, dass so viele Delmenhorster ihre Wohnung verlassen.“ Gelächter, Weißbier und Wein, es wird nachgeschenkt.

Wenn die Gläser leerer wurden, haben sie hier jahrelang nur zurückgeschaut. Selbst die Jüngeren haben dann nostalgisch auf eine Zeit geblickt, die sie nur aus Geschichten kennen. Sie handeln von der Regionalliga-Nord, Pokalspielen gegen Borussia Mönchengladbach und von Männern wie Horst Blankenburg, der mit Ajax Amsterdam dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewann, bevor er nach Delmenhorst kam. Es sind Geschichten aus den 1980er-Jahren, einer Zeit, in der ein Delmenhorster Stadtteil wie Düsternort seinen Namen noch nicht verdient hatte. „Da waren hier die Lampen an, acht Kneipen in einer Straße, alle voll, wenn Atlas gespielt hat.“

Vielleicht verklärt, aber viele sehen das so: Als es mit Atlas bergab ging, in den 1990er-Jahren, da war auch die beste Zeit von Delmenhorst vorüber. Vorher machte man Schlagzeilen, nur in der Region, aber immerhin, mit dem Fußballklub und alternden Bundesligaprofis, die hier anheuerten. Nach dem Aus von Atlas war man dann in den Augen der anderen nur noch so etwas wie die schmuddelige Schwester von Bremen. Womöglich war man das auch schon vorher, wer kann das so genau wissen, aber als es mit Atlas zu Ende ging, eine Kneipe nach der anderen schloss, da spürten auch die Delmenhorster: Sieht schlecht aus. In die Schlagzeilen schaffte man es weiterhin, jetzt sogar bundesweit. Wenn es nicht gerade um Sarah Connor ging, waren die bloß meist negativ. Delmenhorst, die Kriminalitätshauptstadt. Das Etikett blieb kleben. Auch dann noch, als die Statistiken längst anderes sagten, und aus den Bahnhofslautsprechern klassische Musik rieselte, um Kriminelle zu besänftigen. Delmenhorst, der Brennpunkt. Die Stadt mit dem Wollepark, wo Mieter monatelang ohne Gas und Wasser lebten. Delmenhorst, der Kliniktatort. Der Ort, an dem der Krankenpfleger Niels Högel seine Patienten getötet hat. Und dann, oben drauf, als wäre all das nicht schon schlimm genug: Delmenhorst, Stadt ohne vernünftigen Fußballklub.

Als er Mitte 20 ist, hat Bastian Fuhrken genug vom Delmenhorster Selbstmitleid. Natürlich kennt er die Sprüche. „Wenn ich sage, ich lebe in Delmenhorst, dann schaue ich oft in sparsame Gesichter und höre: Machst du das freiwillig? Da will doch wirklich niemand wohnen.“ Bastian Fuhrken will. Die Stadt sei besser als ihr Ruf. Er etwa sei schneller am Flughafen als viele Bremer, da könne man doch nicht mehr meckern. Nur die Nörgelei hat er satt, es muss etwas passieren. Bloß wie? Fuhrken erinnert sich an Atlas, die Anekdoten der Familie, selten hat er positivere Geschichten über die Stadt gehört. Delmenhorst in einem besseren Licht, denkt er, nicht mehr ganz so Düsternort, das funktioniert am ehesten mit Atlas. Also will Fuhrken den Verein ein zweites Mal gründen. An der Theke fragt er Waizenegger, ob er dabei ist. Kurz darauf sehen über tausend Zuschauer das erste Freundschaftsspiel des neuen alten Klubs. Sieben Jahre später nun das Pokalspiel gegen Werder, mit Fuhrken als zweitem Vorsitzenden. Er sagt: „Diese ganze Euphorie um Atlas war und ist nur möglich, weil sich die Leute hier nach den alten Zeiten sehnen.“

Wer wissen will, woher diese Nostalgie kommt, muss sich mit Helmut Hein unterhalten. Der Herr der Delmenhorster Nacht rollt mit zwölf Kilometern pro Stunde an seiner alten Wirkstätte vor. Hein, 74 Jahre alt, DJ in Teilzeitruhestand, parkt sein Elektromobil vor einem verwitterten Klinkerbau, früher Epizentrum des Nachtlebens im Nordwesten, heute schnöde Spielhalle. Hein bläst eine Rauchwolke entgegen. Ein stämmiger Typ schlendert aus der Spielothek und zündet sich eine Zigarette an. Er mustert den rundlichen Mann mit Glatze und Werberbrille, pustet Rauch aus und fragt: „Bist du der vom La Palma?“ Hein nickt, nun ja, der Besitzer sei er nie gewesen, aber der DJ, ewig lang. Der Mann schaut jetzt fast ehrfürchtig. „Krass, nach dem La Palma war hier alles tot“, sagt er, „seitdem ist nichts mehr los.“

Als Atlas erste Erfolge feiert, Jupp Heynckes und Lothar Matthäus Lobeshymnen auf den Klub singen, liefert Helmut Hein den Soundtrack zum Delmenhorster Selbstbewusstsein. Als Softeisverkäufer ist der Bremer in die Stadt gekommen und über Umwege zum DJ geworden. Zur besten Zeit sorgt er dafür, dass die Bremer nach Delmenhorst pilgern. Die goldenen Jahre, Feiern in der Vorstadt, Rolling-Stones-Gitarrist Brian Jones verbringt eine Nacht in Delmenhorst, später auch Nena. Hein legt 22 Jahre im La Palma auf, oft mittwochs bis sonntags, ein großer Rausch. Irgendwann wird Hein ruhiger und mit ihm die Stadt. Er sieht, wie es bei Atlas endet, Diskos und Kneipen aufgeben. Hein könnte sich darüber ärgern, so wie sich alle hier über irgendetwas aufregen, aber das ist nicht seine Sache.

Hein wohnt jetzt nicht mehr über der Disko, sondern neben dem ehemaligen Karstadt-Gebäude, inzwischen eine Schrottimmobilie. Während überall der Putz bröckelt, hält er die schönen Seiten der Stadt fest. Er kurvt mit seinem Elektromobil durch Delmenhorst und macht Fotos, oft von nostalgischen Orten wie dem früheren La Palma. Die Bilder lädt er in dann in einer Facebook-Gruppe hoch, die er verwaltet. Sie heißt: „Delmenhorst ist wunderschön, weil…“. Über 8000 Personen versucht Hein dort täglich daran zu erinnern, dass die Stadt, in der sie leben, vielleicht ein bisschen verschlafen, aber doch ganz okay ist. Er spricht damit, natürlich, auch die Anhänger von Atlas an. Der Ansatz des alten DJs unterscheidet sich nicht so sehr von der Idee des Klubgründers. „Wir haben Delmenhorst mit Atlas zeigen wollen, was die Stadt auch sein kann“, sagt Bastian Fuhrken, „dass hier mehr möglich ist, es mehr Potenzial gibt, als sie vielleicht in Bremen glauben.“

Im Kader vom Atlas finden sich viele Spielerbiografien, die von verpassten Chancen und nicht eingelösten Potenzialen in Bremen erzählen. Einige Atlas-Spieler haben es bei Werder probiert, aber keiner ist so sehr an den Tücken im Leben eines Vorstadtkickers gescheitert wie Marco Prießner, 27 Jahre alt, Mittelstürmer. Lange gilt er das größte Talent der Stadt, Werder, U-19-Bundesliga, ein Sturmduo mit Niclas Füllkrug. Der ist nun Bundesligaprofi. Und Prießner spielt wieder in Delmenhorst. Am Talent hat es nicht gelegen. Woran dann? Fürs Treffen schlägt Prießner ein Lokal auf dem Delmenhorster Marktplatz vor, das einem Mitspieler gehört. Er kommt auf einem Klapprad angefahren, graue Jogginghause, die Kapuze des Sweatshirts ins Gesicht gezogen. Prießner grinst verschmitzt, als man ihn auf die Jahre bei Werder anspricht. Natürlich habe er Profi werden wollen, zumindest Regionalliga, das sei schon der Plan gewesen. „Ich habe aber nicht danach gelebt“, sagt er, „ich war verrückt, wollte auf den Spaß nicht verzichten.“ Anders ausgedrückt: Die Großraumdisko ist dazwischengekommen.

Viele seiner Mitspieler, damals bei Werder, leben im Internat des Klubs. Prießner bleibt in Delmenhorst, er hat es ja nicht weit. In den Zug, weiter mit der Straßenbahn zum Training. Im Internat haben sie Bettruhe und Essenszeiten. In Delmenhorst hat Prießner Kumpels, die ihn regelmäßig überreden, am Freitagabend noch nach Wildeshausen zu fahren. Fun Factory, wummernde Bässe, Wodka-Energy für 1,50 Euro. „Ich habe mir damals wirklich gesagt: Die besten Spiele machst du nicht ganz nüchtern.“ Also feiert er durch, bis die Großraumdisko um sechs Uhr schließt. Vier Stunden später sitzt er oft im Werder-Bus zum Auswärtsspiel. Klappt nicht immer. Prießner verschläft auch mal die Abfahrt. „Natürlich würde ich heute einiges anders machen“, sagt er, „ich glaube, ein Internat hätte mich vor einigen Sachen geschützt.“

Acht Jahre später kehrt Prießner nun zurück zu Werder, ins Weserstadion. Er fragt sich, wie das wird, wenn er unten auf dem Feld steht und auf die Ränge sieht? „Ich hoffe, dass ich dann nicht denke: Das hättest du vielleicht jedes Wochenende haben können.“ Keine negativen Gedanken, sagt Prießner, er will das Spiel genießen. „Ist doch ein Happy End.“ Für ihn und irgendwie auch für Delmenhorst.

Zur Sache

Mit dem Bus statt dem Rad

Wie reist man an, wenn das Pokalspiel in der Nachbarstadt stattfindet? Die Auslosung war kaum vorbei, da hatten die Verantwortlichen von Atlas Delmenhorst eine Idee: mit dem Rad nach Bremen. Die ganze Mannschaft auf Hollandrändern, knapp 15 Kilometer auf dem Sattel, vom Delmenhorster Stadion bis zum Weserstadion. Wenn schon nicht die ganze Strecke, dann doch wenigstens die letzten Meter am ­Osterdeich. Auch in den Tagen nach der Auslosung hielt sich der Plan noch in den Köpfen. Daraus wird nun aber nichts. „Aus Sicherheitsgründen geht das leider nicht“, sagt Atlas-

Vorstandsmitglied Bastian Fuhrken. Die Mannschaft wird also mit dem Bus anreisen statt mit einer Kolonne aus Hollandrädern.