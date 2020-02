Im September 2017 inspizierten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Polizeipräsident Johann Kühme das künftige Polizeikommissariat in Wildeshausen. Damals waren alle Beteiligten guter Hoffnung, dass die Beamten möglichst schnell in das neue Domizil umziehen können. Doch erst jetzt, knapp zweieinhalb Jahre später, haben die Bau- und Umbauarbeiten an dem Gebäude an der Daimlerstraße begonnen.

Eine große Planierraupe schaffte im hinteren Bereich Platz für eine Spundwand, die das Gelände zu einem Regenwasserrückhaltebecken hin abstützt. „In den kommenden Tagen wird eine Fachfirma mit einem großen Raupengerät die Spundwände setzen“, kündigte Polizeihauptkommissar Andreas Cassens an. Er ist mit den Planungen für den Neubau des Kommissariats betraut. Gemeinsam mit Polizeirätin Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats, verschaffte er sich einen ersten Überblick über die Erdarbeiten.

Die Spundwände werden nicht in das Erdreich gerammt sondern eingedrückt. „Das bedeutet deutlich weniger Lärmbelastung“, sagte Cassens. In dem Bereich, in dem die Erdarbeiten stattfinden, entsteht künftig ein rund 70 Meter langer Komplex mit festen Garagen, Carports und einem Fahrradständer. „Vorgesehen ist auch eine Werkstatt- und Wartungshalle für die Dienstfahrzeuge“, kündigte Cassens an.

Wohl Anfang April beginnen die Bau- und Umbauarbeiten am Hauptgebäude. Zunächst entsteht ein etwa 90 Quadratmeter großer Anbau, in dem es drei Gewahrsamszellen geben wird. Das gesamte Areal wird eingezäunt. Zum benachbarten Fitnesscenter wird es einen Sichtschutz geben. „Um die Diskretion auf unserem Gelände zu wahren“, betonte Cassens.

Die Gebäude des gesamten Komplexes beherbergten früher einen Softwareentwickler. Im Juli 2017 hatte das Land nach langen Verhandlungen die Kaufverträge unterschrieben. Das Gebäude muss jetzt aufwendig für die Belange der Polizei angepasst werden. So wird ein neuer Eingangsbereich für die Kunden geschaffen. Andere Bereiche müssen komplett umgebaut werden. Wände werden herausgenommen, neue eingezogen. Derzeit findet sich viel Glas im Gebäude, gerade für Vernehmungen nicht optimal. Im Dachbereich sind die Umkleiden für die Beamten vorgesehen.

90 Mitarbeiter, Polizisten und andere Angestellte der Polizei versehen voraussichtlich ab 2021 ihren Dienst hier. „Die Vorfreude ist sehr groß“, berichtete Gerke Stüven. Die Arbeitsbedingungen sind derzeit alles andere als optimal. Zurzeit ist die Polizei in Wildeshausen auf drei Standorte verteilt. Das Hauptgebäude an der Herrlichkeit stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. „Wir haben noch teilweise Einfachverglasung, das zieht gerade im Winter.“ Dagegen verfügt das Kommissariat im Sommer zeitweise über kostenlose Saunaräume. Auch die Raumsituation ist sehr beengt. So musste das Kommissariat immer wieder Studierende der Polizei aus Platzgründen auf andere Dienststellen verweisen.

Im neuen Dienstgebäude an der Daimlerstraße sind dann alle Fachbereiche der Polizei zusammengefasst. 1700 Quadratmeter stehen den Beamten dann zur Verfügung. Neben ausreichend Büroräumen auch Lagerflächen für Asservate, wie zum Beispiel sichergestellte Fahrräder.

Mit dem Wechsel an die Daimlerstraße geht dann aber auch die Geschichte der Polizei mitten in der Stadt zu Ende. Um den Kontakt zu den Bürgern weiter zu pflegen und kurze Wege zu ermöglichen, wird es im Stadthaus ein Kontaktbüro geben. „Das Einsatzgeschehen wickeln wir aber komplett vom neuen Standort aus ab. Es wird kein Beamter mit einem Streifenwagen mit Blaulicht vom Stadthaus aus starten“, sagte Stüven. Das Büro wird zeitgleich mit dem Umzug an den neuen Standort eingerichtet. „Ich werde noch in diesem Monat mit Bürgermeister Jens Kuraschinski erste Gespräch führen, wie wir das Büro im Stadthaus umsetzen können“, kündigte die Kommissariatsleiterin an.

Das neue Polizeikommissariat soll voraussichtlich mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt werden. Bis dahin führen aber erst einmal Architekten und Handwerker Regie.