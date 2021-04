Schwertransporte zu Baustellen nehmen stark zu: Die Firma Hüffermann mit ihren Kran- und Transportfahrzeugen ist darauf spezialisiert. (Hüffermann)

Das Bauen ist im Wandel begriffen: Wo früher Steine, Holz und Beton getrennt an der Baustelle ankamen, werden heute oft komplette Wände, riesige Stahlteile oder ganze Dachkonstruktionen angeliefert. Dafür sind Spezialfahrzeuge erforderlich – wie die von der Wildeshauser Firma Hüffermann. „Wir haben hier allein 50 Laster für Schwertransporte“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Janssen. Dazu kommen rund 100 große Kräne, mit denen die schweren Bauteile aufgestellt werden können.

Der Geschäftsbereich der Groß- und Schwertransporte ist bei Hüffermann in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. „Es wird zunehmend mit Fertigteilen gebaut“, erklärt Janssen, „die Komponenten werden immer größer.“ Und darauf, so fordert er, müsse sich auch das Genehmigungswesen einstellen.

Denn das wird nach den Erfahrungen des Hüffermann-Geschäftsführers immer komplizierter – und damit langwieriger und auch kostspieliger. Jeder Transport ab 60 Tonnen bedarf der Genehmigung, schon ab einem Gewicht von 48 Tonnen werden einzelne Streckenteile geprüft. Nicht nur das Gewicht ist ausschlaggebend: Auch bei Überbreite oder -höhe muss der Transport beantragt und genehmigt werden. Sind die Brücken auf der Strecke ausreichend belastbar, sind die Straßen überall breit genug, gibt es möglicherweise Baustellen, die kein Durchkommen zulassen? Solche Fragen sind zu klären – unter Berücksichtigung aller kommunalen Verkehrsbehörden entlang der Strecke. Bei einem Transport von Wildeshausen nach München kommen da schnell mal zwei Dutzend Beteiligte zusammen.

Daniel Janssen mag das nicht akzeptieren: „Ich wünsche mir ein System, das so einfach funktioniert wie ein Navi im Auto.“ Er denkt an eine bundesweite Datenbank, in der alle Straßenbreiten, Brückenhöhen, Gewichtsbeschränkungen, Tonnagebeschränkungen und andere relevante Daten für einen Schwertransport erfasst und schnell abrufbar sind, ohne dass jede Verkehrsbehörde für ihren Bereich prüfen muss. Wobei der Hüffermann-Geschäftsführer die Wildeshauser Kreisverwaltung ausdrücklich von der Kritik ausnimmt: „Die haben das hier gut im Griff und bemühen sich, die Transporte zeitnah umzusetzen."

Aber von der neuen Autobahn GmbH (wir berichteten) hatte Janssen erwartet, dass sie die Genehmigungsverfahren vereinfacht: „Sie sollte nicht nur ausführendes Organ sein, sondern mitgestalten.“ Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Baubranche blockiert werde – und die Transportbranche ebenso.