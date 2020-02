Prinzessin und Ehrendamen auf Krawattenjagd im Ganderkeseer Rathaus. (Ingo Moellers)

Mit dem großen Festumzug um den Ring erreicht die 69. Faschingssaison in Ganderkesee an diesem Sonnabend ihren Höhepunkt. Um 14 Uhr wird Bürgermeisterin Alice Gerken die Umzugsstrecke für die rund 3300 Aktiven freigeben. Narren sollten sich auf jeden Fall wetterfest kleiden: Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonnabend kräftige Böen aus Nordwest vorhergesagt.

Wetter

„Wir sind entspannt und erleichtert, dass der Wind doch nicht so stark werden soll, wie ursprünglich angekündigt“, erklärte GGV-Sprecher Timo Vetter am Freitag. Man habe bereits mit allen Verantwortlichen zusammengesessen und vereinbart, dass es unmittelbar vor Beginn des Umzugs noch einmal eine Begehung geben soll, um die Festwagen explizit auf ihre Sturmfestigkeit zu prüfen. Grundsätzlich seien die Gruppen selbst für ihre Fahrzeuge verantwortlich, betonte Vetter. Allerdings sollen die Böen am Vormittag stärker sein als zu Beginn des Umzugs. Ansonsten würden es die Ganderkeseer Narren aber nehmen wie es kommt: „Der Fasching um den Ring hat auch schon bei Schneetreiben stattgefunden. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur ungeeignete Kostüme“, meinte der GGV-Sprecher.

Die Grafik zeigt, welche Straßen an diesem Sonnabend ab 11.30 Uhr wegen des Faschingsumzugs im Ganderkeseer Ortskern gesperrt sind. (FR)

Sperrungen

Für den Autoverkehr ist der Ortskern ab 11.30 Uhr bis zum Ende der Aufräumarbeiten gegen 19 Uhr gesperrt. Bereits am Freitag waren wieder zahlreiche Helfer im Ort unterwegs, um die Kassenhäuschen aufzubauen, die Absperrgitter vorzubereiten und die Aufstellung des Umzugs zu markieren. Wie Umzugsleiter Andreas Vieluf mitteilte, sind allein die Fahrzeuge aneinandergereiht knapp 700 Meter lang. 109 Gruppen haben sich angemeldet.

Parken

Auch in diesem Jahr appellieren die Veranstalter an die Umzugsbesucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Nordwestbahn bringt die Narren wieder direkt ins Zentrum des Geschehens, zudem fahren Sonderbusse ab Bahnhof Hude und Bookholzberg (Kiosk) nach Ganderkesee. Wer trotzdem auf das Auto nicht verzichten mag, für den stehen an der Rudolf-Diesel-Straße (Osca) und bei Starofit (Güterstraße) wieder zwei Park-&-Ride-Plätze zur Verfügung. Von dort fahren für einen Fahrpreis von zwei Euro (hin und zurück) in der Zeit von 12 bis 15 Uhr wieder Shuttle-Busse zur Umzugsstrecke. Die Rückfahrt erfolgt zwischen 17 und 19 Uhr. Zu beachten ist, dass beide Park-&-Ride-Plätze um 19 Uhr verschlossen werden. "Danach kann man bis Montagmorgen nicht mehr wegfahren", betont GGV-Sprecher Timo Vetter.

Eintritt

Der Zugang zur Umzugsstrecke kostet – sofern man älter als sieben Jahre ist – fünf Euro pro Person. Die Karten gibt es an den Kassenhäuschen an den Ortszufahrten. Sie berechtigen bis 19 Uhr auch zum Besuch des Festzelts an der Raiffeisenstraße. Wer länger als bis 19 Uhr im Zelt bleiben möchte, kann an den Kassenhäuschen für zwölf Euro das Komplettpaket kaufen und bis 5 Uhr morgens feiern. Für die Musik im Zelt sorgen erstmals die Liveband Hashtag sowie der bewährte DJ Ralf Burnett. Wie Vetter erklärt, haben die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet, dass einige Umzugsbesucher quer durch fremde Gärten laufen, um auf diese Weise die Kassenhäuschen zu umgehen. Entsprechende „Sportfreunde“ weist Vetter darauf hin, dass es ohne Umzugs- oder Tanzband ab 16 Uhr keinen Einlass in die Zelte mehr gibt. Und vorher ist dort ohnehin nichts los.

Sicherheit

Die Polizei hat angekündigt, auch beim Ganderkeseer Faschingsumzug wieder Präsenz zu zeigen. Niemand müsse Angst haben, zum Fasching zu kommen, versichern die Ordnungshüter. Zum konkreten Sicherheitskonzept machen die Verantwortlichen traditionell keine Angaben. Vetter appelliert an die Festzelt-Besucher, auf Plastik-Waffen sowie auf militärische Kleidung zu verzichten. Rucksäcke werden beim Einlass ins Zelt kontrolliert.

Jugendschutz

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf den Jugendschutz. Das entscheidende Datum ist diesmal der 23. Februar 2002. All diejenigen Faschingsfans, die vor diesem Tag geboren worden sind, dürfen in den Festzelten uneingeschränkt mitfeiern. Wer danach geboren ist und das 18. Lebensjahr folglich noch nicht vollendet hat, unterliegt den einschlägigen Jugendschutzbestimmungen.

Für alle, die nach dem Umzug auch noch im Festzelt mitfeiern wollen, besteht an der U-18-Kasse auf dem Festplatz die Möglichkeit, das Umzugsband in ein gültiges Einlassband zu tauschen. Die bereits gezahlten fünf Euro werden dabei auf den Eintrittspreis angerechnet. Dieses Band bekommen dort alle 16- und 17-Jährigen, die vor dem 23. Februar 2004 geboren wurden. Sie dürfen mit den Bändchen bis Mitternacht an der Feier teilnehmen. Jugendliche, die von einem Erwachsenen begleitet werden und einen genehmigten Erziehungsauftrag mitsamt Ausweis dabei haben, erhalten an der Kasse ein Einlassbändchen, mit dem sie Zutritt zum Festzelt bekommen. Außerdem können die Minderjährigen natürlich auch direkt von einem Elternteil begleitet werden. Das Formular zum Erziehungsauftrag gibt es auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg sowie auf der Seite der GGV unter www.fasching-ganderkesee.de zum Herunterladen.

Glas

Auch diesmal appelliert die GGV an die Umzugsbesucher, nach Möglichkeit keine Glasflaschen mit an die Umzugsstrecke zu bringen. Das entsprechende Konzept „Glasfrei um den Ring“ hat sich unterdessen bewährt. So werden auch in diesem Jahr wieder rund 100 Tonnen an der Umzugsstrecke verteilt, die ausschließlich für Glasflaschen vorgesehen sind. Schnittverletzungen gehören seit jeher zu den häufigsten Unfällen am Rande des Faschings.

Fundsachen

Nach den Erfahrungen von Festwirt Ulf Thiemann bleiben im Festzelt jedes Jahr etwa zehn große blaue Müllsäcke an „Fundsachen“ liegen – vornehmlich Kleidungsstücke. Diese sowie die nach Rosenmontag nicht abgeholte Garderobe wird eine Woche lang im Hotel „Jägerklause“ gelagert und anschließend zum Fundbüro der Gemeinde gegeben. Eventuell gefundene Portemonnaies leiten die Betreiber des Festzelts direkt an die Gemeinde, Bankkarten an die jeweiligen Geldinstitute weiter.

Frühschoppen/Rosenmontag

Am Sonntag werden ab 11 Uhr beim Frühschoppen im Festzelt die letzten Geheimnisse gelüftet. Dazu zählt die Prämierung der besten Fußgruppen, Fußgruppen mit Mottowagen sowie Festwagen, und auch einen neuen Ehrenkappenträger wird es geben. Markus Weise wird die Veranstaltung moderieren. Beim Frühschoppen sorgt die Band Happiness für die Musik, ehe dort um 15 Uhr der Kindertanz beginnt. Die Erwachsenen können übrigens ab 15 Uhr erstmals im Schützenhof weiterfeiern. Am Rosenmontag bieten die Schausteller auf dem Festplatz Familienpreise an. Die Rosenmontagsparty – wieder mit Hashtag – beginnt dann um 20 Uhr im Narrenzelt.