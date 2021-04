Das Speicherpumpwerk des OOWV in Havekost. (OOWV)

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) baut bis Anfang Mai die Pumpstation beim Speicherpumpwerk Havekost um. „Sie ist rund 60 Jahre alt“, erklärt OOWV-Projektingenieur Lutz Trittin. 1987 sei die Anlage überholt worden. „Nun ist es an der Zeit, sie den künftigen Anforderungen und Mehrbedarfen anzupassen“, berichtet er. Um die Versorgungssicherheit in der Region auch weiterhin zu gewährleisten, erweitern die Techniker die Station von bislang vier auf künftig Pumpen. Der OOWV investiert rund 585.000 Euro in den Umbau.

In den kommenden Wochen werde das Trinkwasser in Richtung Ganderkesee über eine provisorische Schlauchleitung abgegeben. Das kann nach Mitteilung des OOWV zu einem verringerten Versorgungsdruck führen. „Das Wasser sprudelt dann nicht so kräftig wie gewohnt“, teilt OOWV-Sprecher Heiko Poppen mit. Auch Druckschwankungen oder Trübungen seien möglich. Bei Fragen oder Problemen ist der Bereitschaftsdienst des OOWV telefonisch unter 04401/6006 zu erreichen.

2017 hatte der OOWV beim Speicherpumpwerk Havekost für insgesamt 4,15 Millionen Euro zwei neue Trinkwasserspeicher mit einem Volumen von je 5000 Kubikmetern errichtet. Die neuen Bauwerke ersetzten zwei ältere Anlagen aus dem Jahr 1967. „Sie fallen mit sieben Metern Höhe deutlich flacher aus als die bestehenden Türme mit knapp 24 Metern. Dafür ist der Durchmesser mit 33,8 Metern größer“, berichtet Poppen. Einer der beiden ausgedienten Reinwasser-Hochbehälter sei mittlerweile zu einem Revier für Fledermäuse geworden.