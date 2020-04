Bereits im Februar hatte der OOWV mit Betriebsstellenleiter Hermann Westermann (links) in Heide gebuddelt. Am 11. Mai wird in diesem Bereich erneut eine neue Wasserleitung verlegt. (OOWV)

Ganderkesee-Heide. Noch laufen die Vorbereitungen, doch am Montag, 11. Mai, wird es auch sichtbar losgehen: Auf einer Strecke von 800 Metern erneuert der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) eine in die Jahre gekommene Trinkwasserleitung entlang der Schönemoorer Landstraße im Ortsteil Heide. Wie der Wasserverband mitteilt, finden die Arbeiten zwischen den Einmündungen der Friedensstraße und des Eichenwegs statt. „Eigentlich sollte die Maßnahme erst in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Doch da der Landkreis Oldenburg den Radweg, unter dem die Trinkwasserleitung verläuft, erneuert, wurde sie vorgezogen, um die anfallenden Arbeiten zu kombinieren und doppelte Tiefbaukosten zu vermeiden“, erklärt Hermann Westermann von der zuständigen Betriebsstelle des OOWV in Hude.

„Nach dem eigentlichen Zeitplan wäre die Erneuerung des Radweges kurz vor Beginn unserer Baumaßnahme abgeschlossen gewesen“, erläutert Hermann Westermann den Grund für die Verlegung. „Wir hätten den neuen Weg dann wieder aufgemacht und die Trinkwasserleitung getauscht. Das hätte nicht nur erneute Einschränkungen für die Anwohner bedeutet, sondern auch unnötig Zeit und Geld gekostet.“

Durch die Koordination der Arbeiten könne nun beides gespart werden. Nach dem Austausch der Trinkwasserleitung werde der Landkreis Oldenburg die Baustelle voraussichtlich im August übernehmen, um die kooperative Maßnahme mit dem Neubau des Radweges abzuschließen. Für die Dauer der Bauarbeiten sei eine halbseitigen Sperrung der Schönemoorer Landstraße erforderlich. Der Verkehr wird dann mit Hilfe einer Ampel geregelt.